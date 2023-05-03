親子好去處｜Yum Me Play 兒童運動體驗館 獨家套票低至85折

放假找不到地方陪小朋友去玩？今個周末帶小朋友去沙田新城市廣場6,700呎兒童運動體驗館，體驗全新STEAM沈浸式體驗，玩盡五大專區之餘，仲可以大人小朋友一起上工作坊，渡過一個開心周末！



Yum Me Play 於沙田新城市廣場旗艦店推出全新STEAM沈浸式體驗「運動體驗館」，專為3至12歲小朋友而設，佔地 6,700 平方呎，內裡設有五個專區，透過一系列充滿趣味的工作坊和體驗，啟發並培養小朋友的創造力。

1.感官圖書館

由迷你博物館閱讀體驗開始激發小朋友創意！與凝動香港體育基金合作，以專業眼光從全球知名的優質出版社網絡中，精選了一系列多重感官、富教育性的書籍。感官閱讀以多種方式激發小朋友的感官，並增強整體學習體驗，讓他們更深入研究感興趣的主題。

2. 創意表達

透過各種有趣活動工作坊，讓不同年齡層的小朋友學習自我創意、感受和情緒的表達。工作坊包括製作帶有秘密訊息的串珠，讓小朋友將秘密訊息以二進制代碼埋藏在項鍊或手鍊當中！又例如有製作燈籠、製作泡泡浴皂、打造小朋友的專屬寶箱等等。

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3.創建工房

讓小朋友釋放埋藏已久的想像力，在設計和建造的過程中將想法變成現實！

4. 「玩 • 樂 • 學」

小朋友你將可以親身體驗最新科技 —— VirCube免費體驗。透過Yum Me Play 獨家的虛擬實境科技和三維視覺技術，讓小朋友走進虛擬世界，把複雜的知識理論形象具體化。一班專業教育者已經準備好，帶領小朋友走進混合實境世界。

5. 主題式體驗館

佔地逾3,800呎的主題式體驗館孩子們絕對不容錯過。由賽車、時裝、電影、偵探、自然科學等定期設有不同主題，Yum Me Play邀請來自各行各業且富有經驗的專家共同策劃，以多組互動且有趣的學習站，透過全方位沉浸式玩樂和體驗，針對性啟發並增強孩子們的興趣和知識。

繼「親子賽車體驗館」取得空前成功後，Yum Me Play繼續推出全新體驗「運動體驗館」，一個為3-12歲小朋友而設，以科技帶動的運動主題體驗。啟發自18洞高爾夫球場的設計，「運動體驗館」加插了18項關卡挑戰，引導小朋友打開既有思維，盡情探索運動行業中無窮無盡的可能性。預備跳進運動的刺激世界！完成所有關卡後，小朋友將會獲得證書乙張！

小朋友更可以試玩8種非主流運動，例如射擊、水球、獨木舟和滑雪等。與此同時，他們亦會接觸與運動相關的科技和職業，透徹了解這個價值數十億美元的行業。

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01空間獨家優惠 工作坊套票低至85折

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星期一至五

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$200工作坊(1位小童)

HK$338﹝原價：HK$398﹞【按此立即購票】

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$280工作坊(1位小童)

HK$406﹝原價：HK$478﹞【按此立即購票】

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$380工作坊(1位小童)

HK$492﹝原價：HK$578﹞【按此立即購票】

星期六、日及公眾假期

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$200工作坊(1位小童)

HK$398﹝原價：HK$468﹞【按此立即購票】

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$280工作坊(1位小童)

HK$465﹝原價：HK$548﹞【按此立即購票】

JSA 體驗館門票*(1位成人+1位小童)+價值HK$380工作坊(1位小童)

HK$550﹝原價：HK$648﹞【按此立即購票】

現場選擇的工作坊包括以下選項 (一節工作坊為 45分鐘、包括1位成人+1位小童)

HK$200工作坊選項包括：

1. 秘密訊息串珠工作坊 (小) 或

2. WonderHat工作坊 或

3. 水晶雪花球工作坊

HK$280工作坊選項包括：

1. 秘密訊息串珠工作坊 (大) 或

2. 專屬寶箱工作坊

HK$380工作坊選項包括：

1. 製作手工皂工作坊 或

2. 製作泡泡浴皂工作坊 或

3. 打造玻璃盆栽工作坊

體驗館每節時間

• 1100-1230

• 1230-1400

• 1400-1530

• 1530-1700

• 1700-1830

*體驗館會季節性轉主題，主題內容會根據主辦方資料作更新，JSA主題會至 7 月 31 日