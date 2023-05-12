育兒｜兒子被冤枉說粗口竟撕爛課本 其後懂先處理心情再處理事情

突然收到學校來電，相信全世界的媽媽都會被嚇呆，到底是小朋友受傷或是犯錯呢？對於育有多名小朋友的父母來說，擔心程度更是加倍的，到底是哪一位小朋友出事呢？

本文作者：營養師 Annie Lee 李杏榆



被屈說粗口 憤怒得撕爛課本

這次事件牽涉人物是二哥，班主任說小息時他與其他同學出現糾紛。事源是有同學大叫說二哥說粗口，於是他便大聲反駁。在老師還未到場之前，再有兩位同學走來並大叫他說粗口。後來，班主任分別找告狀同學和二哥了解情況，同學分別都指二哥當時是說「風，風，風」這個風字。

作者請二哥再細說事情，發現老師曾說「如果邊個再講粗口，就自己打自己個咀」，這情況是班主任並未有在電話中提及。二哥當時很憤怒，更氣得撕爛課本其中一頁。作者指「風」字不是粗口，不明白為何同學曲解他，而且他很清楚二哥性格，既獨立又EQ高，不過底線是不能夠冤枉他，相信很多人都明白這點。

回想怎樣處理事情較好，最後還是「兒子感受最重要」



作者在回家途中一直思考如何處理呢件事較好。到底是說同學或是老師不對，還只是誤會一場？還是怪孩子憤怒時撕爛課本？將一切煩惱撥開後，發現還是兒子感受最重要。當晚回家後，作者買了雪糕再分給孩子，並謂「二哥今日喺學校發生咗啲唔開心事，但知佢無做錯，所以想安慰佢」，接著問二哥會否願意分享事情，他便開始慢慢地說清楚整件事。



事源是小息時，他在禮堂牆邊看到風紀相片，便隨口說了「風，風，風」，怎料就被同學曲解他說粗口，隨後更有兩位同學加入曲解他的用意。上堂時，老師還未了解事情始末，便要說粗口的學生自打嘴巴，這要求令佢十分憤怒，便撕了一頁課本發洩。作者問他有否憤怒得哭起來，兒子回答有少許眼淚不過沒有發出聲音，由於很氣憤，於是便將雙手放在枱底並緊握拳頭。

其後作者問道老師與同學的處理方法，他說同學有道歉，不過第一個同學道歉時他仍停留在憤怒狀態，此刻並未有原諒同學。待心情平伏下來時，便開始原諒同學，現時大家已經放下芥蒂。

「先處理心情再處理事情」這舉動使媽媽很感動



作者認為兒子能夠在氣憤時，先處理好自己心情，待心情平靜下來時再處理與同學間的事情，這處理方法確實是成熟又理智。作者亦向孩子表示請吃雪糕除了是安慰之外，更是對他處理方式對於信任，更謂處理方式很好。聽到這裡，孩子面上露出真心的笑容。

作者相信「家，永遠係小朋友最強大嘅後盾」，希望家長能夠相信孩子，給予孩子成長的強心針。



《本文獲營養師 Annie Lee 李杏榆授權轉載》