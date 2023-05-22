血清3型肺炎球菌可致壞死性肺炎及膿胸 孩子必須接種肺炎球菌疫苗

早前撤銷口罩令，雖然新冠肺炎的案例未見回彈，但每周因呼吸道感染而求診之嬰幼兒數目，較疫前急增4至5倍，且大多為2歲以下免疫力較弱的幼童。除了流感、手足口、RSV (呼吸道合胞病毒)，肺炎球菌亦是另一傳染病威脅。

本文作者：蔡宇程醫生

兒童免疫、過敏及傳染病專科



病毒性的肺炎，如新冠肺炎，大家在近幾年可能都有認識。肺炎球菌感染則是屬細菌感染，當中長者及幼童等免疫力較弱的一群受感染及產生嚴重併發症的機會亦相對較高，細菌可「走入血」、肺部、耳或腦部等，造成生命危險。與病毒相同的是，肺炎球菌亦有多種不同「型號」(血清類型)。

血清3型肺炎球菌可致壞死性肺炎及膿胸

根據2016至2020年統計指出，本港2歲至17歲的受感染個案中，高達61%至72%患者體內，均驗出耐藥性強的血清3型肺炎球菌。由此可知道，「3型」屬本港較常見「型號」，即使現時大部分嬰兒已接種過相關疫苗，本港仍持續出現令幼童受感染的情況。加上，本港數據顯示血清3型感染更容易引致壞死性肺炎及膿胸，可說是肺炎球菌較「惡」的一種。

醫生指：家長必須帶子女接種肺炎球菌疫苗

誠然，血清3型肺炎球菌需要較高的抗體量才能夠達至有效的臨床保護。過去不少疫苗，對血清3型肺炎球菌的防禦力，僅介乎30％至60％。有家長或會問，「醫生，這是否代表疫苗失效，甚至不用帶子女接種肺炎球菌疫苗呢？」答案當然是否定的。從數據上看，先本港將肺球菌預防疫苗納入嬰兒免費注射計劃後，肺炎球菌感染的確未有大規模肆虐本港。可是，每年仍有少數但嚴重的血清3型肺炎球菌的個案出現。因此，我們一直希望有更精準針對本港肺炎球菌情況的新一代疫苗出現。

據研究顯示，市場上新型15價結合疫苗（15價疫苗），對血清3型肺炎球菌的免疫反應，更較13價疫苗高出60％，可為本港幼童提供更好防禦力。事實上，坊間不同款式疫苗在防禦力上各有側重，但不變的是，幼童接種肺炎球菌疫苗後，整體感染率均可大減90％。幼童於2歲前接種更可獲較高抗體水平，即使不幸受到感染，只要及早診斷並接受抗生素治療，康復機會亦十分高。因此，家長們需為小朋友選擇合適的接種計劃、在日常生活保持個人衛生外，若發現小朋友有任何異常，應盡早求醫。