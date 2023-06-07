升小｜全港18區小學名單 盤點全港36個校網小一選校名冊

小一學校網（Primary One Admission School Net 或簡稱 POA School Net）是香港教育局將全港分為36個小學校網，作為小一入學統籌劃分的區域，讓家長在「小一入學申請表」上的申報住址依據「就近入學原則」，為學童按照所屬學校網統一派位。以下根據香港教育局《2023年度統一派位 各小一學校網選校名冊》整理全港18區小學名單。



香港島

中西區：11校網

中西區11校網涵蓋地區包括中環、上環、西營盤、石塘咀、堅尼地城、山頂。點撃下圖即睇學校名單：

東區：14校網｜16校網

東區14校網涵蓋地區包括北角、鰂魚涌、柏景台、金龍台、太古城、康山、鯉景灣、康東邨、西灣台、嘉亨灣。

東區16校網涵蓋地區包括柴灣、筲箕灣、西灣河、亞公岩、石澳、大浪灣、耀東邨、興東邨、東熹苑、東霖苑、逸濤灣、杏花邨、山翠苑、興華邨、漁灣邨、環翠邨、小西灣邨、翠灣邨、富景花園、富怡花園、富欣花園、曉翠苑、佳翠苑、杏翠苑。點撃下圖即睇學校名單：

南區：18校網

南區18校網涵蓋地區包括香港仔、鴨脷洲、薄扶林、黃竹坑、赤柱、淺水灣、深水灣、舂坎角、壽臣山、置富花園、薄扶林花園、華富邨、華貴邨、嘉隆苑、碧瑤灣、田灣、石排灣、海怡半島、貝沙灣、紅山半島、陽明山莊。點撃下圖即睇學校名單：

灣仔區：12校網

灣仔區12校網涵蓋地區包括灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑、渣甸山、掃桿埔、肇輝台、東山台、勵德邨、玫瑰新邨、松柏新邨。點撃下圖即睇學校名單：

油尖旺區：31校網｜32校網

油尖旺區31校網涵蓋地區包括尖沙咀、油麻地、佐敦道、京士柏、嘉文花園、漾日居、君臨天下、凱旋門、爵士花園、帝庭園、衞理苑、海富苑、駿發花園、富榮花園、柏景灣、擎天半島、港景峰、帝柏海灣、君頤峰。32校網涵蓋地區包括旺角、大角咀、維港灣、頌賢花園、港灣豪庭、凱帆軒、西九龍紀律部隊宿舍、君滙港。點撃下圖即睇學校名單：

深水埗區：40校網

深水埗區40校網涵蓋地區包括深水埗、長沙灣、荔枝角、石硤尾、又一村、麗閣邨、麗安邨、怡閣苑、怡靖苑、南昌邨、富昌邨、元洲邨、幸福邨、幸俊苑、泓景臺、昇悅居、宇晴軒、碧海藍天、海麗邨、曼克頓山、美孚新邨、清麗苑、盈暉臺、蘇屋邨、李鄭屋邨、寶麗苑、寶熙苑、爾登華庭、爾登豪庭、澤安邨、畢架山花園、帝景峰、畢架山峰、石硤尾邨、白田邨、大坑東邨、大坑西邨、南山邨、又一居。點撃下圖即睇學校名單：

黃大仙區：43校網｜45校網

黃大仙區43校網涵蓋地區包括新蒲崗、東頭邨、黃大仙上邨、黃大仙下邨、竹園南邨、竹園北邨、盈福苑、翠竹花園、橫頭磡邨、樂富邨、樂富中心、富強苑、康強苑、嘉強苑、德強苑、天馬苑、天宏苑、衙前圍村、鵬程苑、新光中心、豪苑、啓德花園、豪門、譽港灣、現崇山。

黃大仙區45校網涵蓋地區包括慈雲山、鑽石山、富山邨、彩虹邨、采頤花園、彩雲邨、彩輝邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園、帝峯豪苑、宏景花園、星河明居、龍蟠苑、鳳德邨、鳳凰新村、慈樂邨、慈民邨、慈正邨、彩峰苑、悅庭軒、嘉峰臺點撃下圖即睇學校名單：

九龍城區：34校網｜35校網｜41校網

九龍城區34校網涵蓋地區包括何文田、土瓜灣、馬頭角、嘉多利山、窩打老道山、愛民邨、何文田邨、山谷道邨、俊民苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、馬頭圍邨、真善美邨、帝庭豪園、賀龍居、樂民新邨、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、翔龍灣、半山壹號。

九龍城區35校網涵蓋地區包括紅磡、大環山、黃埔新邨、黃埔花園、家維邨、海逸豪園、半島豪庭、海名軒、都會軒。

九龍城區41校網涵蓋地區包括九龍城、九龍塘、筆架山道、廣播道、美東邨。點撃下圖即睇學校名單：

觀塘區：46校網｜48校網

觀塘區46校網涵蓋地區包括九龍灣、佐敦谷、坪石邨、清水灣道８號、啟業邨、啟泰苑、麗晶花園、德福花園、牛頭角下邨、淘大花園、德寶花園、彩盈邨、彩德邨、彩福邨、彩霞邨、順緻苑、順利邨、順安邨、順天邨、順利紀律部隊宿舍。

觀塘區48校網涵蓋地區包括鯉魚門、茶果嶺、裕民坊、馬環村、馬游塘、秀茂坪邨、寶達邨、曉麗苑、曉琳苑、安基苑、牛頭角上邨、樂華邨、秀茂坪紀律部隊宿舍、花園大廈、和樂邨、翠屏邨、寶珮苑、樂雅苑、康利苑、雲漢邨、祥和苑、振華苑、藍田邨、康田苑、康華苑、康盈苑、康瑞苑、康逸苑、康柏苑、康雅苑、平田邨、興田邨、德田邨、廣田邨、啓田邨、安田邨、麗港城、油塘中心、高俊苑、高怡邨、高翔苑、油美苑、油塘邨、油麗邨、鯉安苑、鯉魚門邨、匯景花園、鯉灣天下。點撃下圖即睇學校名單：

葵青區：64校網｜65校網｜66校網

葵青區64校網涵蓋地區包括上葵涌圍、打磚坪村、中葵涌村、大白田村、油麻磡村、梨木樹邨、雍雅軒、石蔭邨、石籬邨、怡峰苑、安蔭邨、寧峰苑、嘉翠園、和記新邨。點撃下圖即睇學校名單：

葵青區65校網涵蓋地區包括光輝圍、下葵涌村、鐘山台、九華徑、翠瑤苑、麗瑤邨、荔景邨、悅麗苑、賢麗苑、祖堯邨、華員邨、華景山莊、海峰花園、荔灣花園、浩景臺、荔欣苑、華荔邨、大窩口邨、葵蓉苑、葵涌邨、葵盛邨、月海灣、高盛臺、葵芳邨、芊紅居、葵興邨、葵涌廣場、葵康苑、葵俊苑、新葵興花園、新葵芳花園、葵芳閣、葵賢苑、葵聯邨。點撃下圖即睇學校名單：

葵青區66校網涵蓋地區包括青衣、青泰苑、青雅苑、長發邨、長安邨、青宏苑、灝景灣、盈翠半島、偉景花園、長亨邨、長宏邨、青衣邨、宏福花園、青怡花園、海悅花園、曉峰園、翠怡花園、海欣花園、長康邨、青盛苑、青華苑、長青邨、美景花園、藍晴灣。點撃下圖即睇學校名單：

荃灣區：62校網

荃灣區62校網涵蓋地區包括荃灣、老圍、柴灣角、川龍、油柑頭、深井、青龍頭、馬灣、大嶼山東北、福來邨、祈德尊新邨、荃錦中心、荃灣廣場、荃灣中心、荃景花園、荃威花園、錦豐園、荃德花園、麗城花園、翠濤閣、灣景花園、麗都花園、海韻花園、浪翠園、豪景花園、愉景新城、恒麗苑、石圍角邨、象山邨、綠楊新邨、荃灣花園、荃昌中心、荃豐中心、華都中心、富華中心、怡景園、荃灣城市廣場、海濱花園、東亞花園、富麗花園、海灣花園、名逸居、寶雲匯、朗逸峰、爵悅庭、萬景峰。點撃下圖即睇學校名單：

沙田區：88校網｜89校網｜91校網

沙田區88校網涵蓋地區包括大圍、白田、銅鑼灣、沙田頭、田心、上徑口、美林邨、美城苑、美松苑、美田邨、海福花園、新田圍邨、隆亨邨、新翠邨、世界花園、景田苑、秦石邨、豐盛苑、顯徑邨、金獅花園、瑞峰花園、金禧花園、嘉田苑、雲疊花園、愉景花園、沙田花園、翠景花園、湖景花園、曉翠山莊、恒峰花園、名城。點撃下圖即睇學校名單：

沙田區89校網涵蓋地區包括馬鞍山、烏溪沙、大水坑、十四鄉、恒安邨、耀安邨、錦鞍苑、富安花園、錦禧苑、錦英苑、富寶花園、新港城、利安邨、錦龍苑、雅典居、海濤居、海柏花園、福安花園、頌安邨、錦豐苑、雅景臺、聽濤雅苑、翠擁華庭、帝琴灣、錦泰苑、觀瀾雅軒、海典灣、銀湖天峰、欣安邨。點撃下圖即睇學校名單：

沙田區91校網涵蓋地區包括火炭、馬料水、排頭、小瀝源、沙田圍、圓洲角、山尾、九肚山、赤泥坪、亞公角、乙明邨、博康邨、沙角邨、愉城苑、富豪花園、河畔花園、花園城、沙田第一城、愉田苑、濱景花園、廣源邨、帝堡城、曾大屋、廣林苑、康林苑、翠湖花園、碧濤花園、晴碧花園、欣廷軒、愉翠苑、瀝源邨、禾輋邨、穗禾苑、銀禧花園、希爾頓中心、沙田廣場、新城市廣場、好運中心、駿景園、華翠園、碩門邨、御龍山。點撃下圖即睇學校名單：

大埔區：84校網

大埔區84校網涵蓋地區包括大埔、大埔頭、大埔尾、泮涌、錦山、九龍坑、林村、舊墟、三門仔、大美督、大埔墟、樟樹灘、大窩、南華莆、水圍、大元邨、富善邨、明雅苑、新興花園、康樂園、大埔中心、太和邨、寶雅苑、海寶花園、富亨邨、頌雅苑、汀雅苑、太湖花園、大埔花園、怡雅苑、帝欣苑、樂賢居、圍頭村、錦石新村、宏福苑、廣福邨、新達廣場、運頭塘邨、逸雅苑、景雅苑、德雅苑、富雅花園、寶湖花園、新峰花園、翡翠花園、大埔寶馬山花園、悠然山莊。點撃下圖即睇學校名單：

北區：80校網｜81校網｜83校網

北區80校網涵蓋地區包括上水、羅湖、石湖墟、馬草壟、掃管埔、打石湖、華山、彩園邨、旭蒲苑、彩蒲苑、天平邨、翠麗花園、太平邨、龍豐花園、順欣花園、上水中心、維也納花園、上水警察已婚宿舍、威尼斯花園、奕翠園、歐意花園、新都廣場、安盛苑、清河邨、皇府山、御皇庭、天巒、御林皇府。點撃下圖即睇學校名單：

北區81校網涵蓋地區包括粉嶺、聯和墟、鹿頸、打鼓嶺、和合石、萊洞、蓮麻坑、萬屋邊、塘坑、馬尾下、麻雀嶺、禾坑、丹竹坑、祥華邨、孔嶺、華明邨、粉嶺中心、欣翠花園、欣盛苑、碧湖花園、蔚翠花園、粉嶺名都、海裕苑、榮福中心、榮輝中心、嘉盛苑、嘉福邨、景盛苑、海聯廣場、華慧園、翠彤苑、花都廣場、華心邨、靈山村、昌盛苑、雍盛苑、牽晴間、綠悠軒、萬豪居、帝庭軒。點撃下圖即睇學校名單：

北區83校網涵蓋地區包括沙頭角、鴨洲、吉澳、西流江、烏蛟騰。點撃下圖即睇學校名單：

元朗區：72校網｜73校網｜74校網

元朗區72校網涵蓋地區包括天水圍、廈村、洪水橋、流浮山、屏山、輞井、稔灣、田心、嘉湖山莊、天耀邨、天瑞邨、天愛苑、天慈邨、天麗苑、天頌苑、天華邨、天盛苑、天祐苑、天富苑、天悅邨、天澤邨、天恒邨、天恩邨、天逸邨、俊宏軒、慧景軒、朗邊中轉房屋、振興新村、沙江圍、鳳降村、新生村、祥降圍、巷尾村、丹桂村、唐人新村、塘坊村、馮家圍、永寧村、羅屋村、錫降村、柏雨花園、金莎花園、綠悅、栢慧豪園、深灣畔、天晴邨、翠峰、尚城、泉薈。

元朗區73校網涵蓋地區包括元朗西（元朗主渠以西、教育路以南、大棠路以西）、橫洲、吳屋村、鳳池村、禮修村、馬田村、深涌村、龍田村、山下村、朗屏邨、水蕉新村、紅棗田村、白沙村、大棠村、楊家村、木橋頭村、黃泥墩、水邊圍邨、栢麗豪園、藝典居、御豪山莊、朗庭園、翠韻華庭、華翠豪園、御景園、御庭居、振華花園（二、三期）、定福花園、水田村、銀田花園、麗昌花園、東頭圍新村、福慶村、忠心圍、東頭圍、林屋村、西頭圍、楊屋村、欖口圍村、欖口村、水邊村、大井圍、大井盛屋村、原築、翹翠峰、逸林首府、朗景台、怡豐花園。

元朗區74校網涵蓋地區包括元朗東（元朗主渠以東、教育路以北、大棠路以東）、元朗市中心（東部）、元朗舊墟、坳頭、錦田、落馬洲、米埔、八鄉、新田、十八鄉、石崗、大旗嶺、崇正新村、山背、東成里、鈞樂新村、上下攸田、田寮村、港頭村、水蕉老圍、瓦窰頭、塘頭埔村、南坑、南坑排、楊屋村、石塘村、新元朗中心、朗晴居、鳳庭苑、采葉庭、蝶翠峰、新時代廣場、西邊圍、南邊圍、高埔村、長春新村、北圍村、吉慶圍、泰康圍、錦田新村、金錢圍、水流田、大江埔、七星崗、攸潭美、大生圍、逢吉鄉、沙埔、錦綉花園、加州花園、加州豪園、洲頭、南生圍、麒麟村、鹿尾村、安龍村、蕃田村、新龍村、葡萄園、翠巒、新時代中城、六本木、葡萄薈、尚豪庭。點撃下圖即睇學校名單：

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屯門區：70校網｜71校網

屯門區70校網涵蓋地區包括屯門西（屯門河道以西）、藍地、舊墟、美樂花園、兆山苑、蝴蝶邨、湖景邨、白角、龍鼓灘、兆禧苑、海翠花園、新屯門中心、邁亞美海灣、悅湖山莊、龍門居、富健花園、啓豐園、慧豐園、和平新村、紫翠花園、鍾屋村、麒麟圍、兆康苑、澤豐花園、大興邨、大興花園、翠林花園、石排頭、山景邨、良景邨、康德花園、田景邨、建生邨、新圍苑、兆畦苑、綠怡居、卓爾居、寶田中轉房屋、茵翠豪庭、亦園村、順風圍、泥圍、福亨村、桃園圍、青磚圍、紫田村、小坑村、寶怡花園、盈豐園、海麗花園、兆邦苑、兆隆苑、楊小坑、青山村、豫豐花園、兆軒苑、屯子圍、森築苑。

屯門區71校網涵蓋地區包括屯門東（屯門河道以東）、虎地、龍珠島、新墟、小欖、掃管笏、大欖涌、井頭村、友愛邨、兆安苑、安定邨、置樂花園、華都花園、屯門市廣場、時代廣場、三聖邨、景峰花園、怡樂花園、偉景花園、恒福花園、恒順園、冠峰園、翠寧花園、兆麟苑、黃金海岸、帝濤灣、叠茵庭、富泰邨、南浪海灣、嘉悅半島、豐景園、漣山、翠濤居、瑜翠園、浪濤灣、愛琴灣、愛琴海岸、聚康山莊、彩暉花園、嘉和里、海景花園、小秀村、蟠龍半島、青山別墅、景新臺、海典軒、怡峰園、彩華花園、龍成花園。點撃下圖即睇學校名單：

西貢區：95校網

西貢區95校網涵蓋地區包括西貢、將軍澳、坑口、清水灣、井欄樹、魷魚灣、蠔涌、對面海、西貢北、糧船灣、滘西洲、鹽田仔、雞公山、匡湖居、翠塘花園、富寧花園、安寧花園、厚德邨、明德邨、景林邨、浩明苑、寶林邨、英明苑、欣明苑、翠林邨、景明苑、康盛花園、廣明苑、富康花園、寶盈花園、彩明苑、頌明苑、顯明苑、寶明苑、唐明苑、和明苑、裕明苑、煜明苑、尚德邨、健明邨、善明邨、富麗花園、茵怡花園、新都城、疊翠軒、維景灣畔、蔚藍灣畔、將軍澳中心、東港城、新寶城、清水灣半島、將軍澳廣場、都會駅、城中駅、日出康城。點撃下圖即睇學校名單：

離島區：96校網｜97校網｜98校網｜99校網

離島區96校網涵蓋地區包括南丫島、蒲台島。離島區97校網共有3間小學，涵蓋地區包括長洲、索罟羣島。離島區99校網共有2間小學，涵蓋地區包括坪洲、愉景灣、稔樹灣、大白灣。點撃下圖即睇學校名單：

離島區98校網涵蓋地區包括大嶼山（大嶼山東北除外）、東涌、富東邨、裕東苑、東堤灣畔、逸東邨、映灣園、海堤灣畔、藍天海岸、海珀名邸。點撃下圖即睇學校名單：