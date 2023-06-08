暑假活動｜做足防蚊防曬！親子戶外活動必備物品清單 附購物優惠

不少家長都趁暑假帶著子女到郊外、出海盡情享受陽光進行戶外活動。想玩得開心，爸爸媽媽帶小朋友出門前記得做足準備！以下親子戶外活動必備物品清單大家不妨參考！



透氣護趾包頭涼鞋 保持雙腳清涼舒爽

+ 5

一對透氣度高，解放雙腳的涼鞋確實是炎夏最常用到的單品！SKECHERS今個夏天推出全新配色的FOAMIES包頭護趾涼鞋，涼鞋以洞洞鞋面設計增加透氣度；鞋內側添加兩個排水小孔，疏水設計尤其適合夏季穿著，加上包頭鞋頭保護趾頭，可以保護雙腳同時提供寬敞的鞋頭空間，減少腳趾間摩擦所帶來的不適感。

GO WALK 5 FOAMIES包頭涼鞋款式採用高回彈 Comfort Pillar Technology®技術，柔軟舒適，塑造出色緩震效果，雙密度輕量ULTRA GO®緩震大底耐用穩定，為用家帶來輕柔的彈性緩衝。鞋底足弓位置設有疏水管導，快速疏導鞋內積水，下水上岸保持雙腳通爽不焗促。

ARCH FIT FOAMIES包頭涼鞋款式則配備獲足科醫生認可的專利SKECHERS Arch Fit®鞋墊，足弓處拱起設計符合人體工學，提供良好支撐，回彈力佳且提供良好的緩震性能；後跟位置高邊牆設計，則提供絕佳穩定性。快速排水系統令雙腳保持清涼舒爽。

Go Walk 5 FOAMIES夾趾拖鞋款使用AIR-COOLED記憶鞋墊，高回彈記憶泡棉，貼合腳底曲線並符合足部輪廓，帶來與別不同的「人字拖」上腳感。柔軟腳趾柱減少腳趾與鞋柱的磨擦，大大提升舒適感。輕量柔軟EVA鞋面彈性力高緩衝性強，減輕長時間穿著對雙足的負擔。

LINE FRIENDS童裝泳衣及配件 集可愛與功能於一身

今個盛夏LINE FRIENDS 與 arena 再度合作推出全新JUNGLE BROWN系列，提供童裝泳衣及游泳配件，更有保暖上衣、毛巾衣、手機防水袋等的新產品。

小童泳裝LINE FRIENDS JUNGLE BROWN 長袖拉鏈防曬三件套裝，很適合小朋友游泳或水上活動時穿著。物料使用LYCRA® XTRA LIFE™比普通布料10倍持久抗氯，貼身及不易變形，而且抗熱、抗太陽油，同時UPF 50+，加上三件套裝設計，方便小朋友穿脫！原價$599，快閃優惠$419。

粉紅色＞立即購買＜湖水綠＞立即購買＜

LINE FRIENDS COMIC POP 吸水快乾毛巾超細纖維，吸水力強而且快乾，輕巧便攜，尺寸80cm x 130cm，足夠小朋友包裹身體上水時著涼！

原價$369，快閃優惠$295＞立即購買＜

Arena網店正進行年度感謝祭！過百商品低至6折。＞點擊獲取優惠＜

加推618 年中激減優惠，3件貨品8折、5件貨品75折，指定產品買一送一！＞點擊獲取優惠＜

即學6個簡易防蚊技巧 出遊前做足準備

１. 嚴選兒童適用驅蚊劑等驅蚊產品

避蚊胺 (DEET)，是目前最有效的驅蚊物質，它會散發一種蚊子極其討厭的氣味，避免蚊子纏身。有研究指出，DEET濃度達20%或以上的驅蚊劑，能夠保護使用者長達5-8小時。但由於兒童皮膚幼嫩，建議家長應使用DEET濃度10%以下的產品。

２. 穿著淺色寛鬆及材質通爽的長袖衣褲

炎炎夏日進行戶外活動，小朋友難免會汗流浹背，令驅蚊劑隨汗水流失而失去功效，需要重新使用驅蚊劑。因此建議家長安排小朋友穿著寛鬆、材質通爽的長袖衣褲，避免露出太多肌膚，亦方便身體散熱和排汗。蚊子比較畏懼強光，而淺色可反射光線，防止牠們靠近。

3. 放置蚊香或使用電子驅蚊器，蚊香和電子驅蚊器可以釋放出對蚊子等昆蟲有驅逐作用的氣味，減少叮咬的機會。

4. 避免在蚊子和其他昆蟲活動的時段外出，蚊子和其他昆蟲往往會在黃昏和晚上活動，盡量避免在這些時段外出，可以減少被叮咬的機會。

5. 清理環境，蚊子和其他昆蟲往往棲息在濕潤和髒亂的環境中，保持環境清潔和干燥，可以減少它們的棲息地和繁殖的機會。

👏👏戶外驅蚊好物👏👏

【日本卡通驅蚊貼】驅蚊 防蚊貼

炎熱的夏天都怕蚊蟲叮咬，所以出門一定要貼貼 （防蚊貼片），這款日本卡通驅蚊貼就是熱銷商品，無論兒童還是大人，均適用天然植物精油具有驅蚊功效，純天然驅蚊成份️寶寶、兒童、孕婦、老人 皆可安心使用️。貼片的植物精油會緩緩的平衡的釋放，持續發揮驅蚊的作用！將驅蚊貼片取1-2片，用於衣服袖口、裙子、褲子、帽子、鞋子、嬰兒車⋯⋯皆可。 適用於寶寶睡眠、戶外玩耍時。 可持續6-8小時。發現氣味較弱時應撕下更換。



彩豐行 香茅防蚊貼(24片裝)

彩豐行 香茅防蚊貼不含DEET/塑化劑/甲醛，植物成份全家適用，成份含香茅油8%及桉樹油2% ，有效長達12小時。戶外時將防蚊貼黏貼在衣服或物件上。不可使用於人的皮膚及寵物身上。建議於上身及下身各用一片以達到最佳效果。



Picolife 驅蚊硅膠手帶 (多色)

Picolife 時尚驅蚊手環，以100%天然成份製成的驅蚊珠，透過揮發出來的氣味達到驅蚊的功效。設計時尚簡潔，容易配搭，鬆緊自由調節，方便使用，每粒驅蚊珠可運續使用約15日，每盒包含4粒獨立包裝。每盒包含4粒驅蚊珠，共可使用60日。



彩豐行 驅蚊蟲防曬乳SPF70PA++++

水感輕盈，防水防汗，專為防蚊蟲而設配方，提供SPF70+/PA++++高度防曬指數，抵禦陽光中UVB和UVA，有助減輕日曬對皮膚的損傷。特別添加天然植物驅蚊精華，其獨特的氣味同時有效驅趕蚊蟲叮咬。適合兒童及成人使用。主要成份：天然植物驅蚊精華（藍桉葉精華、艾葉精華、薄荷精華、檸檬香茅精華、枸骨葉冬青葉精華）、香茅香薰油、尿囊素、紅沒藥醇。



英國LOOOOK 蚊網

英國LOOOOK 蚊網輕便約50g，以橡筋帶安裝方便使用，摺起後收藏不佔位，並適用於大部分嬰兒手推車。



👏👏室內防蚊好物👏👏

Turbo Italy 專利的吸入式捕蚊系統 MOD396A

能把UVA燈引來的所有蚊蟲有效地吸入儲蚊盒中，以風乾型式把蚊蟲殺滅， 防止細菌因蚊蟲被電擊燒死而散播空氣中。絕無化學氣體，無味無臭，有效範圍可達1100平方尺 (室內家用式)。



Lenny World 嬰兒可調校高度坐地式蚊網 星空世界

柔軟網布保護寶寶免受蚊蟲侵襲, 布料上的星星花紋有助吸引孩子的眼睛注意。你可調校不同的座高配合不同的用途(170/175/180/185/190cm), 適合用於嬰兒床, 嬰童床, 網床或餐椅。



彩豐行 天然酵素驅蚊地板消毒液1000ml

含天然酵素及抑菌成份，溫和配方，可高效快速去除地板上污漬及油污，有效抑制地板有害細菌，去味除臭，特別添加天然植物驅蚊精華，其特殊的氣味有效驅趕蚊蟲；清潔同時保護地板材質， 特別適合飼養寵物及有兒童的家庭使用，貼心守護家人健康。



▼有些情況被蚊叮了，後果可能很嚴重。有些致命傳染病，是由蚊子傳播（按圖👇👇👇）：