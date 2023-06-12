游水｜兒童早學游泳數理能力超同齡孩子 專家教揀泳衣安全法則

游泳不單止是重要求生技能，更有助提升幼兒的數理能力！有調查指出，原來早些讓孩子學會游泳有助2-5歲幼兒建立數學基礎，平均領先同齡人6至15個月，甚至促進智力和情緒發展。有幼童游泳教練由揀選游泳裝備開始，整理出小朋友安全學游水的法則！



澳洲格里菲斯大學（Griffith University）曾進行一項早年游泳研究報告（Early year swimming project），團隊訪問2,000名家長，通過比對他們的孩子的學習表現，發現游泳的孩子在認知水平，尤其是解決數學問題和計數方面有較佳發展。

據美國疾病及預防中心訂立的兒童學習指標，4歲孩子必須學會數數字。研究團隊統計得出，逾80%游泳的孩子在3歲前已經能夠掌握這項技能，反映他們的數感比沒有游泳的孩子強。另外，游泳的孩子也容易理解空間概念，如上、下、外面、裡面等，最多比沒有游泳的孩子快12個月。

游泳能提升數學能力原因

究竟背後是什麽原因令游泳的孩子數理能力更突出？不少研究都曾經嘗試分析，認爲學習游泳的兩大特點便是答案。

1. 接觸數字的機會多

學游水中涉及大量重複的練習，例如閉氣和踢腿，而且均需要孩子運用20以下的數字，好像踢腿10下，孩子就不斷重複由1數到10，他們自然習慣數字和計數。

2. 學習環境使孩子專注

許多外國游泳學校爲了保障兒童安全，在小朋友出現情緒問題時，會馬上把他們帶離泳池，以免發生危險和影響其他學員。專家猜測這項措施有效維持教學氣氛，讓小朋友專注於學習和留心教練的指示，吸收得更好。另外，德國科隆體育學院的一份報告亦提出嬰幼兒上游泳課可促進智力和情緒發展，並展示出好的體能，看來兒童早些接觸游泳的好處真的不少。

專家教揀泳衣安全法則

美國一位專門教幼童游泳的教練Nikki Scarnati，本身亦是一位媽媽，她警告其他父母不要為孩子購買「淺藍色」泳衣，希望自己的建議可以防止有人溺水死亡。Nikki在她的IG上發布了一段影片，影片鏡頭對準了好的2歲女兒Claire，片中她特意請Claire穿上淺藍色泳衣在游泳池裡踩水作示範。Nikki指出，孩子穿着淺藍色泳衣時，不論是在有遮蔽處，還是在太陽光底下，就算在相對來說平靜的水中要看清楚孩子在水面下的狀況已經非常困難；如果泳池中有許多孩子在嬉戲，那麼就更難看到穿着淺藍色泳衣的孩子，因為它和我們環境的顏色一樣。

影片上載後引來大量迴響，有救生員回應Nikki表示，據他當值時經驗，在水底下是看不到穿着藍色泳衣的孩子，尤其當他們在泳池底部。他建議：「請永遠選擇最亮眼的泳衣，特別是幼童或不擅長游泳的人！」美國國家防溺水聯盟執行主任、賓夕法尼亞州印第安納大學運動管理助理教授亞當‧卡奇馬爾奇（Adam Katchmarchi）也表示，避免穿藍色泳衣是防止溺水等水上危險的一種方法。

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