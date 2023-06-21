暑期活動2023｜6大熱門運動早鳥優惠6折起！有證書/英語授課

在2023年，GMF Academy推出不同NIKE運動營暑期活動，讓小朋友在專業教練下初體驗各類運動，培養對體育運動的興趣！設不同年齡組別及上課地點選擇。經「01空間」活動平台報名，可享獨家早鳥優惠。



暑期活動2023:NIKE運動營6大熱門運動推介

暑期活動1.花式跳繩

全港最強教練團隊，連續三屆世界冠軍，讓小朋友跟最好的教練，成為下一個跳繩冠軍！Super Master是連續三屆跳繩世界冠軍教練團體，團體教練不但擁有頂端的跳繩技術，更是出色的表演者。參加Super Master星級教練班，小朋友不但可以承傳最強的技術，更可以最短的時間達到運動員及表演級水平，被教練直接選拔加入Super Junior準香港代表隊進行特訓和參與公開表演。

01空間優惠【按此立即報名】

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課程A1: (九龍塘)瑪利諾神父教會學校 (逢星期六 - 共4堂)

課程日期：5/8, 12/8, 19/8, 26/8

課程時間：3:00pm-4:00pm

場地：瑪利諾神父教會學校(又一村桃源街2號)

01空間優惠【按此立即報名】早鳥優惠至6月30日：$600 (原價: $800）

正價優惠期至7月26日] $750 (原價: $1,000）

課程B1: (旺角)花園街體育館 (逢星期二 - 共5堂)

課程日期：1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8

課程時間：6:00pm-7:00pm

課程B2: (旺角)花園街體育館 (逢星期三 - 共5堂)

課程日期：2/8, 9/8, 16/8, 23/8, 30/8

課程時間：5:00pm-6:00pm

場地：花園街體育館(旺角花園街123A號花園街市政大廈10至13樓)

01空間優惠【按此立即報名】早鳥優惠至6月30日：$750 (原價: $1,000）

正價優惠期至7月22日：$937.5 (原價: $1,250）

課程C1: (南昌)深水埗體育館 (逢星期二 - 共5堂)

課程日期：1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8

課程時間：1:00pm-2:00pm

場地：深水埗體育館(深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2至4樓)

01空間優惠【按此立即報名】早鳥優惠至6月30日：$750 (原價: $1,000）

正價優惠期至7月22日：$937.5 (原價: $1,250）

課程D1: (黃大仙)竹園體育館 (逢星期二 - 共5堂)

課程日期：1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8

課程時間：5:00pm-6:00pm

課程D2: (黃大仙)竹園體育館 (逢星期二 - 共5堂)

課程日期：1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8

課程時間：6:00pm-7:00pm

場地：竹園體育館(竹園竹園道10號)

01空間優惠【按此立即報名】早鳥優惠至6月30日：$750 (原價: $1,000）

正價優惠期至7月22日：$937.5 (原價: $1,250）

暑期活動2.跆拳道

跆拳道推崇「以禮始，以禮終」，學習前後互相敬禮，代表對師傅、教練、朋輩、學生之間的互相尊重，從小接觸跆拳道，讓小朋友成長更為全面！Nike Taekwondo Camps 為小朋友帶來學習跆拳道的禮儀和道德修養的機會！五千呎跆拳道專業道場配備更衣室、儲物櫃、男女洗手間、專業跆拳道訓練器材等。由超過二十年跆拳道教學經驗及運動科學碩士畢業生精心設計，並由具多年幼兒、兒童及青年教學經驗、擁專業牌照及資格、國際性賽事經驗的專業教練團體教授課程。課程包括跆拳道基本禮儀及紀律基礎腳法：前踢，橫踢基礎步法：走步，弓步基本防禦動作能準確地以各腳法踢中雞肶靶初階柔韌度訓練。

幼兒跆拳道班 2023 (3-5歲)【按此立即報名】01空間早鳥優惠至7月3日：$1,370 (原價: $1,444）

正價優惠期至7月5日： $1,520 (原價: $1,600）

兒童跆拳道班 2023 (6-12歲)【按此立即報名】01空間早鳥優惠至7月3日： $1,715 (原價: $1,805）

正價優惠期至7月5日： $1,900 (原價: $2,000）

青年跆拳道班 2023 (18-35歲)【按此立即報名】01空間早鳥優惠至7月3日： $1,370 (原價: $1,444）

正價優惠期至7月5日： $1,520 (原價: $1,600）

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暑期活動3.田徑

訓練內容以教授簡易運動競技為主，當中亦加入遊戲元素，以培養學員對田徑的興趣。小朋友可以學習跑、跳、擲的基本技術及基本田徑規則，同時全面提升學員的體能素質。

NIKE TRACK & FIELD CAMPS 田徑營 暑期兒童田徑訓練班 2023 ( 6 - 9歲 )

香港仔運動場 (逢星期六 - 共8堂)

課程日期：8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8 & 26/8

課程時間：10:00 – 11:30

場地：香港仔運動場（黃竹坑道108號）

01空間早鳥優惠至6月20日：$1,480 (原價: $1,560）

正價優惠期至6月28日：$1,560 (原價: $1,640）【按此立即報名】

兒童班訓練計劃以教授簡易運動競技為主。內容針對學員身體素質，多方面地發展田徑技能，並掌握基本田徑規則及動作技術。

NIKE TRACK & FIELD CAMPS 田徑營 暑期少年田徑訓練班 2023 ( 6 - 12歲 )

A: 將軍澳運動場 (逢星期一&三 - 共10堂)

B: 九龍灣運動場 (逢星期二&四 - 共10堂)

C: 深水埗運動場 (逢星期二&四 - 共10堂)

D: 斧山道運動場 (逢星期二&四 - 共10堂)

01空間早鳥優惠至6月20日：$1,630 (原價: $1,720）

正價優惠期至7月9日：$1,730 (原價: $1,820）【按此了解課堂日期時間、立即報名】

暑期活動4.排球

Nike暑期排球營 2023 - 啟蒙訓練營 (適合初階) (5-7歲)

此訓練營旨在讓學員感受到排球的樂趣，透過遊戲及⼤肌⾁鍛鍊，協助年幼學員在輕鬆的環境下，提升球感及體適能，同時為學員建立排球基礎技巧。

課程: 5-7歲 (7月共5堂)

課程時間：9:00am-11:00am

課程日期：17/7-21/7

場地：Nord Anglia International School 觀塘 中學校園(觀塘月華街19號)

01空間早鳥優惠至7月10日：$1,900 (原價: $2,000）

正價優惠期至7月13日：$2,850 (原價: $3,000）

課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣、出席証書【按此立即報名】

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Nike暑期排球營 2023 - 接發訓練營 (8-10歲 及 11-13歲)

「接發必勝——超酷兒童排球接發訓練營」：此訓練營旨在訓練學員的接球和發球技巧，以提高球隊的接發能力和比賽勝率。訓練內容包括：接球技巧訓練、發球技巧訓練、接發比賽模擬等。

課程A: 11-13歲 (7月共5堂)

課程時間：4:00pm-6:00pm

課程日期：17/7-21/7

場地：Nord Anglia International School 觀塘 中學校園(觀塘月華街19號)

01空間早鳥優惠至7月10日：$1,900 (原價: $2,000）

正價優惠期至7月13日：$2,850 (原價: $3,000）

課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣、出席証書【按此立即報名】

課程B: 8-10歲 (7月共5堂)

課程時間：11:00am-1:00pm

課程日期：24/7-28/7

場地：Nord Anglia International School 觀塘 中學校園(觀塘月華街19號)

01空間早鳥優惠至7月17日：$1,900 (原價: $2,000）

正價優惠期至7月20日：$2,850 (原價: $3,000）

課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣、出席証書【按此立即報名】

Nike暑期排球營 2023 - 比賽訓練營 (14-16歲)

「比賽熱血——超酷少年排球比賽訓練營」：此訓練營旨在為少年球員提供一個實戰的機會，讓他們在比賽中體驗到排球的樂趣和緊張感，同時提高比賽技能和戰術運用能力。訓練內容包括：比賽模擬、戰術訓練、比賽心理等。

課程: 14-16歲 (7月共5堂)

課程時間：4:00pm-6:00pm

課程日期：24/7-28/7

場地：Nord Anglia International School 觀塘 中學校園(觀塘月華街19號)

01空間早鳥優惠至7月10日：$1,900 (原價: $2,000）

正價優惠期至7月20日：$2,850 (原價: $3,000）

課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣、出席証書【按此立即報名】

Nike暑期排球營 2023 - 攻防訓練營 (11-13歲 及 14-16歲)

「攻防雙修——超酷排球攻防訓練營」：此訓練營旨在訓練學員的攻擊技能、防守技能和戰術運用，以增強整個球隊的攻防能力。訓練內容包括：攻擊技能訓練、防守技能訓練、戰術運用等。

課程A: 14-16歲 (7月共5堂)

課程時間：4:00pm-6:00pm

課程日期：17/7-21/7

場地：Nord Anglia International School 觀塘 中學校園(觀塘月華街19號)

01空間早鳥優惠至7月10日：$1,900 (原價: $2,000）

正價優惠期至7月13日：$2,850 (原價: $3,000）

課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣、出席証書【按此立即報名】

課程B: 11-13歲 (7月共5堂)

課程時間：2:00pm-4:00pm

課程日期：24/7-28/7

場地：Nord Anglia International School 觀塘 中學校園(觀塘月華街19號)

01空間早鳥優惠至7月17日：$1,900 (原價: $2,000）

正價優惠期至7月20日：$2,850 (原價: $3,000）

課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣、出席証書【按此立即報名】

暑期活動5.劍擊

你想過一項運動，不只能鍛鍊體能，還能學會冷靜思考嗎？那就是劍擊！學習技能同時提升靈活度跟集中力。數天學會劍擊重點和體驗比賽流程，完成此課程者可涵接劍擊營常規或證書課程。

Nike Fencing Fun Camp 暑期NIKE劍擊營2023 (4-6歲)【按此了解上課日期、時間及立即報名】

Nike Fencing Skills Camp 暑期NIKE劍擊營2023 (7 - 10歲)【按此立即了解上課日期、時間及立即報名】

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Nike Fencing Fun Camp 暑期NIKE劍擊營2023 (4-6歲)

場地：APEX TEAM FENCING

地址：上環信德中心4樓402B

參加暑期劍擊營，參加者均會獲得NIKE FENCING TEE、出席證書

01空間早鳥優惠至6月12日：$1,900 (原價: $2,000）

正價優惠期至7月7日] $2,090 (原價: $2,200）【按此了解上課日期、時間及立即報名】

Nike Fencing Skills Camp 暑期NIKE劍擊營2023 (7 - 10歲)

場地：APEX TEAM FENCING

地址：上環信德中心4樓402B

參加暑期劍擊營，參加者均會獲得NIKE FENCING TEE、出席證書

01空間早鳥優惠至6月12日：$1,900 (原價: $2,000）

正價優惠期至7月7日] $2,090 (原價: $2,200）【按此立即了解上課日期、時間及立即報名】

暑期活動6.籃球

Nike Basketball IQ Camp NIKE 籃球領袖營 2023 (5 - 7歲 及 8 - 15歲) (灣仔)

此訓練營旨在開發學員的籃球智商，深化對於籃球運動的理解。除了技巧，訓練營將集中為學員教授籃球運動中的團隊配合，以及隊員之間的默契、走位、傳接球等，培養籃球智商和團隊配合，將會令學員發展更全面。由NIKE 認證專業籃球教練教授課程，6種主題訓練，從內到外培養小朋友身心技能，5-7 歲及 8-15歲小朋友或青年皆可報名，全英上課。活動在港已超過1000名青少年參與，眾多家長好評。課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣及NIKE運動營出席証書。

課程Ａ：5 – 7歲｜香港聖公會聖雅各堂

課程日期：8月8, 10, 15, 17, 22日( 8月共 5堂 )

課程時間：10:00 – 11:30

場地：香港聖公會聖雅各堂（香港灣仔堅尼地道112號 14/F）

01空間優惠至7月29日：$1,425 (原價: $1,500）【按此立即報名】

課程Ｂ：8 – 15歲｜香港聖公會聖雅各堂

課程日期：8月8, 10, 15, 17, 22日( 8月共 5堂 )

課程時間：11:30 – 13:00

場地：香港聖公會聖雅各堂（香港灣仔堅尼地道112號 14/F）

01空間優惠至7月29日：$1,425 (原價: $1,500）【按此立即報名】

Nike Lethal Weapon Camp NIKE籃球火營 2023 (8 - 14 歲) (銅鑼灣)

此訓練營旨在提高學員在進攻、投籃以及上籃的成功率，籃球的滿足感也源自學員能在球場上成功得分，通過訓練營的各種獨特訓練方法，讓學員掌握所有進攻技巧以及投籃的正確動作。由NIKE 認證專業籃球教練教授課程，6種主題訓練，從內到外培養小朋友身心技能，8 - 14 歲皆可報名，全英上課，活動在港已超過1000名青少年參與，眾多家長好評。課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣及NIKE運動營出席証書。

課程日期：7月9, 16, 23, 30日 ( 7月共 4 堂 )

課程時間：17:00 – 19:00

場地：銅鑼灣南華會11樓室內籃球場（銅鑼灣加路連山道88號）

01空間早鳥優惠至7月1日：$1,900 (原價: $2,000）

正價優惠期至7月6日：$2,280 (原價: $2,400）【按此立即報名】

Nike Basketball Fun Camp 籃球啟蒙營 2023 (5 - 7 歲 及 11 - 16 歲) (旺角 及 藍田)

此訓練營旨在讓學員感受到籃球的樂趣，激發學員對於籃球的熱愛，適用於初次接觸籃球或掌握基本籃球基礎的學員，以及想感受輕鬆籃球氣氛的學員。由NIKE 認證專業籃球教練教授課程，6種主題訓練，從內到外培養小朋友身心技能，5-7 歲 及 11-16歲 皆可報名，全英上課，活動在港已超過1000名青少年參與，眾多家長好評。課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣及NIKE運動營出席証書。

課程Ａ｜5 – 7歲: 旺角麥花臣匯優才發展及交流中心

課程日期：7月17, 18, 19日 (7月共 3 堂)

課程時間：14:00 – 17:00

場地：旺角麥花臣匯優才發展及交流中心（旺角奶路臣街38號麥花臣匯1B座）

01空間早鳥優惠至7月1日： $2,138 (原價: $2,250）

正價優惠至7月7日：$2,565 (原價: $2,700）【按此立即報名】

課程Ｂ｜11 – 16歲: Nord Anglia International School

課程日期：7月17, 18, 19, 20, 21日 (7月共 5 堂)

課程時間：10:00 – 13:00

場地：Nord Anglia International School（九龍藍田安田街11號）

01空間早鳥優惠至7月1日：3,563 (原價: $3,750）

正價優惠至7月7日：$4,275 (原價: $4,500）【按此立即報名】