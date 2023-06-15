運動鞋｜專家教買幼童波鞋揀鞋帶或魔術貼？NIKE限時優惠折上折

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專家：圓鞋頭可為腳趾提供足夠空間

有註冊脊醫及物理治療師指出，家長要注意鞋頭形狀，不少女生鞋款的鞋頭會較尖，但這樣有機會令小朋友的腳趾沒有足夠空間平放及活動，或有可能出現姆指外翻的情況，即兩隻腳指疊放一起，若情況嚴重的話更需要求醫。鞋頭部分的布料應較鞋身部分軟身，以便小朋友在走路時更易屈曲腳前掌。家長可以用姆指和食指按壓鞋頭作測試，沒有變形的話較為理想。

鞋帶或魔術貼？可視乎年齡

至於揀選綁鞋帶還是魔術貼的款式，家長可視乎子女年齡決定，因為兩者其實都能夠保護小朋友足踝和加強身體承托力，幫助穩定雙腳，在保護方面沒有太大差別。不過要注意如果選用魔術貼款式，家長應選擇有兩條魔術貼，才可以更好地控制小朋友的腳掌保持於鞋中位置；而綁帶款式雖可以方便調校鬆緊，但家長也要留意小朋友自己能否正確綁好鞋帶，以保護雙腳。

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