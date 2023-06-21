台灣成亞洲不孕症求診首選「高效率最新世代試管嬰兒」講座

晚婚晚育已為全球共有的趨勢，香港也不例外，有生育計畫的夫妻在借助人工生殖的需求上也日漸增加，隨著疫情趨緩，醫療旅遊順暢，到台灣進行試管嬰兒、凍卵的需求也隨之復甦。台灣試管嬰兒治療成功的著床率為36.7%，位居全球排名第二，僅次於美國，堪稱是亞洲試管嬰兒治療的龍頭。目前台灣試管嬰兒寶寶也突破了10萬大關的里程碑，且試管嬰兒治療的價格也較低，僅為香港、美國等地區的三分之一，優質的醫療服務和相對便宜的價錢優勢，實則讓台灣成為亞洲不孕症患者求診的不二首選。



桃園禾馨宜蘊生殖中心醫師群 前排(左一) 楊小萱主任、朱伯威院長、何信頤副院長、沈思佑主任 ；後排(左一)洪子渝主任、洪上國主任。

禾馨宜蘊生殖中心為全台最大生殖機構，由累積將近20,000對不孕夫婦成功案例的台灣生殖醫學權威劉志鴻醫師領軍，於台北、桃園和台中皆有院區，不僅服務台灣在地不孕症夫婦的需求，更放眼國際，將優質的生殖醫學服務帶給各國有需要的患者。許多港澳、內地、日本及美加地區的不孕症患者，皆選擇禾馨宜蘊生殖中心為進行試管嬰兒及凍卵療程。

禾馨宜蘊胚胎實驗室，擁有全台最多19位專業胚胎師，為國際級標準胚胎實驗室。

桃園禾馨宜蘊生殖中心，距離桃園國際機場僅15分鐘車程，交通便利，由生殖醫學博士朱伯威院長，帶領經驗豐富的醫師團隊，提供全面的不孕症相關服務，包括試管嬰兒、人工授精、卵子受贈及凍卵等相關生殖醫學服務。除了專業醫師團隊外，胚胎實驗室的技術和設備也是高效試管嬰兒的成功關鍵因素！

禾馨宜蘊胚胎實驗室為符合國際標準的胚胎實驗室，優異成績更是傲視國際標準。冷凍胚胎解凍存活率超過99%；冷凍卵子解凍存活率超過96.3%，遠高於世界平均的80%；胚胎養囊成功率高於67.9%；切片成功率高達99.6%，遠高於國際要求95%，領先業界。卵子受贈懷孕成功率為92.7%。小於38歲植入單顆PGS正常胚胎懷孕率84.4%；不分年齡植入單顆PGS正常胚胎懷孕率70.9%*。每對來到禾馨宜蘊生殖中心的夫妻，皆配有「專屬胚胎師一條龍照護」服務，確保療程的各個環節，都能享有最完善的照顧與醫療服務。

*數據來源︰禾馨宜蘊生殖中心

禾馨宜蘊胚胎實驗室是全台唯一同時擁有8台Time-Lapse AI胚胎縮時攝影培養箱的生殖機構，對於提升懷孕率至關重要。

禾馨宜蘊生殖中心的初衷，是將最優質的試管嬰兒療程服務，提供給更多需要的夫妻。因此在實驗室的技術和設備上更是不斷精益求精，與國際接軌，不僅提供最新世代的試管嬰兒療程技術PGS/PGT-A，為胚胎進行著床前的染色體篩檢；更引進千萬等級的AI胚胎縮時攝影培養系統，提供胚胎穩定的培養環境，並透過不間斷地自動拍攝，即時追蹤胚胎發育過程的每個細節！禾馨宜蘊生殖中心是全台唯一同時擁有8台Time-Lapse AI胚胎縮時攝影培養系統的生殖機構，搭配PGS/PGT-A胚胎著床前染色體篩檢，能更有效地產出優質胚胎，提高胚胎著床成功率！

求子之路不易，禾馨宜蘊生殖中心期許能為許多求子夫妻圓夢，為孕育家庭新生命提供幫助，完成夫妻為人父母的心願。

禾馨宜蘊生殖中心「高效率最新世代試管嬰兒」香港說明會資訊

日期：2023/07/16 (日)

時間：13:30-17:00 (12:45開放入場)

地點：九龍香格里拉酒店 B1 粉嶺廳 Shangri-La Kowloon (尖沙咀麼地道64號)

報名連結：https://forms.gle/6p66f4kAcbkaTvgN9

(資料及相片由客戶提供)