東華三院幼稚園推展藝術教育　提升幼兒生活美感、創意和想像力

東華三院幼稚園一向關心幼兒的健康成長及發展其多元智能，多年來推廣幼兒藝術教育，培養幼兒的藝術素養，讓他們發揮想像力及創意。

撰文：東華三院教育科



藝術教育對兒童發展的重要性

東華三院深信「每一個兒童都是藝術家」，因此一直致力舉辦多元化藝術活動，期望透過藝術鑑賞，引起幼兒共鳴，並通過創作讓他們表達自己的內心感受，以及提升他們欣賞他人作品的能力。

東華三院何玉清教育心理服務中心教育心理學家江雅琪博士亦表示：「藝術教育能培養孩子的創造力，並通過提供空間讓孩子發揮和創作，有助於兒童社交情緒發展。另外，藝術活動可以提高孩子的學習參與度、改善他們的表達能力和增強選擇性注意力，進而促進兒童的認知發展。」

「幼兒創意綜合藝術計劃」

該院幼稚園自2013/14學年起積極推展藝術教育，營造校園的藝術氛圍，並且從2015年至今推展「幼兒藝術教育發展計劃」（下稱「計劃」）。更憑此「計劃」，獲得由香港藝術發展局「2014香港藝術發展獎－藝術教育獎（學校組）」。

透過發展以幼兒為本的藝術課程，以趣味化、遊戲化的課程內容及教授方式，啟發幼兒創造力和鑑賞能力。隨著電子教具的高度應用，該院幼稚園近年更善用科技，例如專門引入的「Amazing Pen」點讀筆，以及將畫作轉為動態影像等，作為助力，增加幼兒對藝術鑑賞及創作的興趣。

家長如何發掘／引導子女的藝術興趣及潛能

幼兒參與「計劃」後，對視覺藝術的態度上有正面轉變，家長更能發現幼兒對視覺藝術的高度參與，如幼兒喜歡獲得作品上的讚賞、願意學習相關知識，以及性情變得更溫和。

家長可按幼兒的意願和興趣，讓其多參與不同的藝術創作，如繪畫、拼砌、雕塑等，配合不同的物料，發揮創意。過程中，家長不應過分定義幼兒的創作，亦不應否定其創作的邏輯，反而應以發問和聆聽的形式，了解幼兒的創作意念和與情感、日常生活乃至對世界的連結，培養多角度思考。

東華三院幼稚園「童」是藝術家兒童藝術作品展

東華三院曾多次舉辦聯校作品展，展出學生作品共超過2,000份。展覽的理念，是由該院幼稚園老師自行開發及設計，分為五個階段，包括知識建構、教學設計、課堂實踐、教師經驗分享，以及舉辦作品展覽及出版專輯。

東華三院幼稚園「童」是藝術家 2023 —「大自然的動感建築家」兒童藝術作品展

2023年作品展以「大自然的動感建築家」（Nature-Inspired Architects）為題，是次作品展有來自該院多所幼稚園約400名學生參與。東華三院幼稚園會持續推行各種别具特色和有意義的藝術教育計劃，以培育幼兒學習藝術的興趣，建立好學不倦和勇於創新的態度。