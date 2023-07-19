書展2023│至抵圖書/練習推介 補充練習$20一本 圖書低至$10一本

第33屆香港書展由即日（7月19日）起至7月25日於灣仔會展舉行，今年同樣有不少參展書商、出版社推出折扣優惠，當中包括兒童圖書、練習等。



即睇「書展2023」必行攤位、抵買商品：

樂思教育出版-半價換購

購買小學套裝，即可以半價換購指定補充1本，套裝低至71折；熱賣補充系列，包括常識試前強化孖寶、領先系列、爆分組合、樂思精英班2.0一律8折。

攤位編號：3E-A02,3E-A12

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CLASSROOM-現場購物禮遇

攤位編號：3E-B04, 3E-B12,3E-B16,3E-B22

凡購物即送精美紙扇、捆書帶和記事本，折實滿$101起即送各種禮品。

教育出版社-全線小學練習83折

攤位編號：3C-D32

全線小學練習83折，另有超筍特價專區，$111/11本兒童圖書。

新雅文化-精選圖書6折起

攤位編號：3E-C04,12,22, 3E-D04,12,22

精選圖書6折起，另外有滿額即減大激賞，折實滿$600即減$30;滿$1000即減$60。

香港教育圖書有限公司 - 小學半價專區

攤位編號：1D D02-D12

單本85折、5本或以上8折、10本或以上75折；

小學練習優惠低至75折

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牛津大學出版社(中國)有限公司

攤位編號：1D B32

全場低至8折；

買5至9件額外95折、買10件或以上額外9折

牛津大學出版社(中國)有限公司（攝影：阿言、糰子）

學文出版社

攤位編號：1D - C32

精選圖書優惠價$200 任選7本

Hong Kong Joint - Us Press

攤位編號：1D - D32

全場小學練習滿3本，每本再減$10；滿5本，每本再減$20

Cambridge

攤位編號：1D - B23

青業書局

攤位編號：1C - A38

小學補充85折。

聯合培進教育出版-書展獨家套裝優惠

攤位編號：3E-E02

除書展獨家套裝優惠外，滿10件再有95折(套裝作1件計)。

現代教育研究社有限公司

攤位編號：3C-C32

數學自主閱讀系列書展優惠價$100/10本。

Active Minds Limited-圖書平均$20一本

攤位編號：3D-C22

$100有5本圖書。

傑思教育-5本或以上75折

攤位編號：3D-A02

練習1-2本9折；3本85折；4本8折；5本以上75折。

正文社出版有限公司-兒童科學教材優惠

攤位編號：3D-D02

兒童的科學教材版原價$100/1盒，書展特價$150/3盒。

小恐龍文教香港有限公司

攤位編號：3B-A26

補充練習$100/4本。

3 Monsters Limited

攤位編號：3B-A22

1-2本85折；3-4本8折；5-9本75折；10本或以上7折。

Seeds Children Bookstore

攤位編號：3B-D02

優惠價$99/3本圖書。

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香港書展 2023



展覽日期：2022年7月19至25日

展出地點：香港灣仔港灣道1號 香港會議展覽中心

開放時間：（展覽會關閉前45分鐘截止進場）

7月19 - 20日（三至四）：上午10時至晚上10時

7月21 - 22日（五至六）：上午10時至晚上11時

7月23 - 24日（日至一）：上午10時至晚上10時

7月25日（二）：上午9時至下午5時

門票種類



成人 $30、小童 $10（適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童）

免費再進場特別優惠：

凡以正價（成人$30、小童$10）購買7月19或20日香港書展門票人士，可憑免費再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：7月21-23日（五至日）晚上7時後；及7月24日（一）晚上7時後。此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票及贈券）。

*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

*展覽會於每日關閉前45分鐘停止售票及進場

＞＞＞購買入場門票＜＜

上午進場：中午12時前進場，可以$10購買門票，門票只限以八達通即時付費入場 （成人及小童同價）