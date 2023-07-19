書展2023│至抵圖書/練習推介 補充練習$20一本 圖書低至$10一本
第33屆香港書展由即日（7月19日）起至7月25日於灣仔會展舉行，今年同樣有不少參展書商、出版社推出折扣優惠，當中包括兒童圖書、練習等。
即睇「書展2023」必行攤位、抵買商品：
樂思教育出版-半價換購
購買小學套裝，即可以半價換購指定補充1本，套裝低至71折；熱賣補充系列，包括常識試前強化孖寶、領先系列、爆分組合、樂思精英班2.0一律8折。
攤位編號：3E-A02,3E-A12
CLASSROOM-現場購物禮遇
攤位編號：3E-B04, 3E-B12,3E-B16,3E-B22
凡購物即送精美紙扇、捆書帶和記事本，折實滿$101起即送各種禮品。
教育出版社-全線小學練習83折
攤位編號：3C-D32
全線小學練習83折，另有超筍特價專區，$111/11本兒童圖書。
新雅文化-精選圖書6折起
攤位編號：3E-C04,12,22, 3E-D04,12,22
精選圖書6折起，另外有滿額即減大激賞，折實滿$600即減$30;滿$1000即減$60。
香港教育圖書有限公司 - 小學半價專區
攤位編號：1D D02-D12
單本85折、5本或以上8折、10本或以上75折；
小學練習優惠低至75折
牛津大學出版社(中國)有限公司
攤位編號：1D B32
全場低至8折；
買5至9件額外95折、買10件或以上額外9折
學文出版社
攤位編號：1D - C32
精選圖書優惠價$200 任選7本
Hong Kong Joint - Us Press
攤位編號：1D - D32
全場小學練習滿3本，每本再減$10；滿5本，每本再減$20
Cambridge
攤位編號：1D - B23
青業書局
攤位編號：1C - A38
小學補充85折。
聯合培進教育出版-書展獨家套裝優惠
攤位編號：3E-E02
除書展獨家套裝優惠外，滿10件再有95折(套裝作1件計)。
現代教育研究社有限公司
攤位編號：3C-C32
數學自主閱讀系列書展優惠價$100/10本。
Active Minds Limited-圖書平均$20一本
攤位編號：3D-C22
$100有5本圖書。
傑思教育-5本或以上75折
攤位編號：3D-A02
練習1-2本9折；3本85折；4本8折；5本以上75折。
正文社出版有限公司-兒童科學教材優惠
攤位編號：3D-D02
兒童的科學教材版原價$100/1盒，書展特價$150/3盒。
小恐龍文教香港有限公司
攤位編號：3B-A26
補充練習$100/4本。
3 Monsters Limited
攤位編號：3B-A22
1-2本85折；3-4本8折；5-9本75折；10本或以上7折。
Seeds Children Bookstore
攤位編號：3B-D02
優惠價$99/3本圖書。
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香港書展 2023
展覽日期：2022年7月19至25日
展出地點：香港灣仔港灣道1號 香港會議展覽中心
開放時間：（展覽會關閉前45分鐘截止進場）
7月19 - 20日（三至四）：上午10時至晚上10時
7月21 - 22日（五至六）：上午10時至晚上11時
7月23 - 24日（日至一）：上午10時至晚上10時
7月25日（二）：上午9時至下午5時
門票種類
成人 $30、小童 $10（適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童）
免費再進場特別優惠：
凡以正價（成人$30、小童$10）購買7月19或20日香港書展門票人士，可憑免費再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：7月21-23日（五至日）晚上7時後；及7月24日（一）晚上7時後。此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票及贈券）。
*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場
*展覽會於每日關閉前45分鐘停止售票及進場
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上午進場：中午12時前進場，可以$10購買門票，門票只限以八達通即時付費入場 （成人及小童同價）