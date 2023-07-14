暑假好去處｜親子水上活動合集$80起 釣墨魚買一送一親子浮潛85折

暑假好去處親子水上活動合集



【夜釣墨魚】將藍蝴蝶大橋．西貢橋咀島＆滘西州＆早禾坑夜釣墨魚之旅

5-9月是「墨魚季」，夜釣墨魚成為熱門的夏日活動！夜釣墨魚團晚上於尖沙咀/西貢公眾碼頭出發，沿途欣賞灣仔會展及中環一帶的夜景。夜釣墨魚專船將帶你前往釣墨魚熱點 - 將軍澳/西貢夜釣墨魚並提供釣墨魚工具。這些海域較為安靜，收獲往往特別豐富，魚獲更可即場由船家烹調，一試最新鮮的墨魚！幼童0-2歲免費！

快閃優惠!!

星期五、日出發：原價$328/位｜買一送一優惠：大小同價 $328/2位｜＞＞立即預訂<＜

預訂日期 : 2023年 7月13日15:00至 7月19日23:59

使用日期：2023年7月14日至9月3日（逢星期五、六、日）

海上漁排垂釣體驗＆馬屎洲連島沙洲遊覽＆暢玩海上遊艇滑梯、獨木舟、直立板｜大埔馬屎州海岸地質公園

大埔馬屎洲位於新界東北，是香港國家地質公園，漁排和遊艇就是在馬屎州地質公園附近海域，與大自然融為一體。方案已包含漁排垂釣體驗、馬屎洲連島沙州登岸遊覽及打卡，以及遊艇海上設施玩樂 ，包括遊艇滑梯，海上泳池，海上浮毯，獨木舟，直立板等。今個夏天快啲約埋朋友一齊參加啦！

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方案已可暢玩三個不同的項目，費用已包：大埔三門仔聯益碼頭至漁排的快艇接送、漁排垂釣體驗（免費可帶走漁獲，不設現場加工）、馬屎洲連島沙州登岸遊覽及打卡（連快艇接送）、遊艇海上設施玩樂 (遊艇只泊在海上供玩樂但不會移動，可玩設施包括: 遊艇滑梯，海上泳池，海上浮毯，獨木舟，直立板)。每位會包一支水及一罐飲品、一天遊的客人會包到會午餐（半日遊除外），漁排上有洗手間及沐浴間，有救生衣提供，但客人須自備泳衣及其他游泳裝備。

大埔馬屎州遊玩一整天、包午餐到會

成人(12歲或以上)$350、兒童(3-11歲) $175｜＞＞立即預訂＜＜

大埔馬屎州遊玩半天、不包午餐到會

成人(12歲或以上)$230、兒童(3-11歲) $115｜＞＞立即預訂＜＜

東平洲一日遊｜浮潛體驗．東平洲世界地質公園｜馬料水出發

專業導賞員帶團展開一場晚白堊紀的岩石與自然探索及浮潛之旅，領略東平洲世界地質公園地標「三平一奇」，一睹東平洲多樣化海洋生態（全港最多的石珊瑚，超過100種珊瑚伴生魚類及超過200種海洋無脊椎動物）。行程亦可浮潛體驗海岸公園有多樣化的海洋生態系統。費用已包括浮潛裝備(面罩式面鏡、救身衣、手套)借用，馬料水來回東平洲船費及平洲午餐，附平安保險。

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參加年齡：6歲或以上

導遊費 : $50/位(活動當天付現金給導遊）

價錢：$295／位｜＞＞立即預訂<＜

傲洋體藝會親子水上活動、暑期活動

傲洋體藝會提供多個不同課程，讓你可挑選適合自己/ 子女的課程來學習。我們游泳會教練舉辦的大小親子課程；當中親子嬰幼兒playgroup游泳班, 獨木舟及浮潛體驗課程等等，讓學生在學游水同時得到更好的全方位發展，提升自信及學習效能。

親子嬰幼兒playgroup游泳班



對象適合6-36個月的嬰幼兒，師生比例為1對2-3位，上課時長45分鐘。

單堂｜$230>>按此立即預訂<<

8堂｜原價$1840，特價$1564>>按此立即預訂<<

16堂｜原價$3520，特價$2992>>按此立即預訂<<

24堂｜原價$5280，特價$4488>>按此立即預訂<<

獨木舟＆浮潛親子體驗課程



三歲或以上就可以體驗獨木舟及浮潛，師生比例為1對5-8位，費用已包括租請費用、浮潛裝備、證書費用。上課時長4小時。

一人成行｜$698/人>>按此立即預訂<<

二人同行優惠｜特價$598/人>>按此立即預訂<<

直立板＆浮潛親子體驗課程



三歲或以上就可以體驗直立板＆浮潛，師生比例為1對5-8位，費用已包括租請費用、浮潛裝備、證書費用。

一人成行｜原價$798/人、特價$698/人>>按此立即預訂<<

二人同行優惠｜原價$798/人、特價$598/人>>按此立即預訂<<

全年兒童游泳班



適合3至12歲小朋友，師生比例為一對2-4，設港九新界多個上課地點供選擇。

暑假試堂優惠｜$80>>按此立即預訂<<

8堂｜原價$1280、特價$1088>>按此立即預訂<<

16堂｜原價$2400、特價$2040>>按此立即預訂<<

24堂｜原價$3360、特價$2856>>按此立即預訂<<