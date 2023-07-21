STEAM玩具｜動手玩Slime開發小朋友創意認知力　即學3大有趣玩法

近年流行「STEAM」教育模式大受歡迎，主張透過「動手玩」的實踐方式鼓勵幼童發揮創意，培養對新事物的好奇心和求知慾。父母能夠與子女一起邊玩邊學，過程中不單可促進親子關係，也可增強互動性。但市面上的STEAM玩具五花八門，家長們到底應該如何選擇？

著重開發認知能力 同時訓練手部協調及靈活性

家長應視乎子女的年齡和身心發育情況來選購玩具，如想針對性開發兒童認知能力，不妨嘗試時下最熱門、小朋友百玩不厭的玩具「Slime」！Play-Doh Slime系列有多種顏色供選擇，可隨意混合變色，刺激幼童的視覺感官，增進對色彩、形狀的認知之外，也能培養小朋友的藝術細胞！

Play-Doh Slime的形態介乎固體與液體之間，觸感相當有趣，小朋友在動手玩時就能具體感受到質感、軟硬度，不但可增進孩子辨識物件的能力，亦有助大腦認知發展。透過運用手指不停搓揉、擠壓和拉伸，Play-Doh Slime可被弄成不同形狀；而過程中有助建立形狀、大小的概念，同時鍛練小朋友的大小手肌、提升靈活性及手眼協調能力。

3大有趣推薦玩法！好玩程度即爆燈

過三關



玩法：家長和小朋友一起用Slime拉出4條長線，形成過三關嘅「井」字；再拉出圓圈和交叉符號，互相競技。



好處：有助訓練創造力



百變Slime



玩法：家長可將2至3種不同顏色、質地的Slime混和，再考考小朋友由哪幾款Slime混合而成。



好處：有助訓練顏色、質感認知



奪寶奇兵



玩法：爸媽們可先將小物品埋在Slime中間，由小朋友慢慢拆開Slime將寶藏取出。



好處：有助訓練大小手肌



啟發色彩質感覺知 兒童創意大爆發

Play-Doh 培樂多的「Slime系列」玩具非常適合3歲以上的小朋友，尤其Slime 顏色鮮艷繽紛，有助刺激小朋友對顏色的認知，令人滿足的有趣手感更可以啟發他們的觸感體驗，為他們帶來充滿樂趣的學習體驗。

培樂多 水晶閃閃Slime （Play-Doh Crystal Crunch Single Can）

每款培樂多 水晶閃閃Slime都由2種吸引眼球的趣怪顏色組成，並混入閃閃發光的鬆脆珠珠；不但質感柔軟，而且擠壓過程中還會發出有趣聲音。「能看、能摸、能聽」有效刺激小朋友不同感官，同時可訓練大小手肌及幫助減壓！

培樂多 超級雲朵Slime（Playdoh Super Cloud Slime Single Can）

粉紅色混合黃色會變成甚麼顏色？不如與小朋友一起用培樂多超級雲朵Slime一起動手做做看找出答案！超級雲朵Slime有黃、藍、綠、粉紅、橙、紅多種顏色，可以又戳又拉，由小朋友一對小手塑造出五顏六色的小玩意，絕對可以激發小朋友對顏色的創意！

培樂多 泡泡雲朵Slime（Play-Doh Super Cloud Bubble Fun Single Can）

柔軟的Slime加入一粒粒的珠子，為小朋友帶來更趣怪的手感！這款培樂多泡泡雲朵加入造型棉珠珠，讓小朋友可以享受拉扯柔壓Slime的樂趣外，同時可以大顯身手，動手塑型出不同形狀的小手工！

培樂多 超強伸縮（Playdoh Nickelodeon Slime Brand Compound Super Stretch Tub）

究竟Slime可以拉幾長？這一款超強伸縮Slime柔韌性特強，小朋友可以盡情揉捏！不妨與爸爸媽媽一起拉，讓小朋友拉出最長的Slime！

Play-Doh培樂多所有產品都是安全無毒，更符合美規ASTM檢驗認證合格。爸媽放心之餘，小朋友也可以玩得開心、盡情釋放創意！