粉絲必去小王子展覽！1:1小王子帶你沉浸式探索B612星球+限量精品

經典著作Le Petit Prince《小王子》今年踏入80週年，官方本月推出全港首個小王子互動展覽，打造5大劇場式主題展區，重新演繹經典場景，粉絲可以走入小王子的世界，由1:1小王子帶你沉浸式探索B612星球。另外更有多款80週年限量精品，粉絲現時更可在參觀展覽前於網上預先搶購！



享譽全球的經典著作Le Petit Prince《小王子》於6月29日踏入80週年，法國小王子版權方和羚邦集團（2230.HK）成立「香港小王子基金」及授權Knighthood Event於香港率先於7月15日至8月27日在THE ONE商場推出全港首個小王子80週年呈獻《藝遊宇宙》互動展覽，以「經典風格 x 創意互動 x本地藝術家創作」概念打造5大劇場式主題展區，並重新演繹經典場景，透過AR互動、光影互動和創作，以及沉浸式打卡等方式，帶來意想不到的飛行員視角觀賞體驗。進場前，1.7米高超吸睛3D小王子和B612星球、狐狸和玫瑰已在門口歡迎你。

展覽特設5大劇場式主題展區：

1. 珍罕1943年初版書籍

主題區內展出多款不同年代《小王子》珍罕收藏品，包括：1943年初版《小王子》、郵票、紀念幣和模型等，大家可打開8本《小王子》巨型封面，亦可即場翻閱多個《小王子》譯本，欣賞封面設計和各具風格的插畫。

2. 2米高大型立體紙劇場猴麵包樹樹幹蔓延

來到神秘的小行星「B612」，玩齊各式各樣的互動小遊戲，被虛榮的玫瑰所傷後，小王子立下決心，在2米高的「捉緊鳥群離開B612」大型立體紙劇場前，飛離這個傷心地。當穿越黑漆漆的光影互動區時，看到可怕的猴麵包樹樹幹開始蔓延，體驗驚心動魄的故事情節。

3. 六位香港藝術家 重新創作演繹「奇怪」新意象

大會特別邀得6位本地著名藝術家，包括：首位獲法國官方授權重新演繹《小王子》的華人插畫師Steven Choi、Pen So、杜波淇、Amy Tam、Aka C和Stella Lam，以神來畫筆重新創作小王子拜訪六個星球的奇遇，立體呈現膾炙人口的故事。

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4.神還原麥田玫瑰園場景

狐狸躺在草原上，望著還原度超高的黃金麥田和玫瑰園，狐狸叫小王子走到盛開的玫瑰園中親自感受，然後教會他玫瑰並不特別，可是一旦被馴服後就會是世上的唯一。

5.水井黃昏互動打卡 細味LED蛇牆語錄

從「水井互動」遊戲中體驗尋找水源的強烈渴望，在「日落互動」投影裝置一片橙紅的黃昏美景前打卡，在蛇牆前細味LED語錄，以後在地球上遇見蛇……走到「夜光畫室」沉醉小王子的餘韻，可看見作者所繪畫的三隻3D夜光羊，更可以夜光顏料發揮創意和想像，於牆上繪畫自己心目中的羊或小王子。

獨家80週年限定小王子《藝遊宇宙》禮品

小王子粉絲絕不能錯過《藝遊宇宙》期間限定店，限定店於7月15日正式開賣，推出逾40款小王子限量版禮品，特別推介小王子80週年限定系列，包括：綿羊木香薰座、麻布袋、限量即製個人化杯墊和卡片套等，極具收藏價值。現時01會員更可以搶先於01網購優先搶購！

小王子80週年限定版 - 麻布袋



雙面印有小王子的形象，及他在星球上的場景。麻布袋的外型簡約百撘，更可配合同系列絲帶使用，增加格調和時尚品味，而且具實用性，它的大小和容量非常適中，可以輕鬆裝下日常生活中所需的物品，例如書籍、文具、手機、錢包和水瓶等。

價錢：300積分+$65｜>>立即購買<<

小王子80週年限量版 - 即場客制化杯墊 (現場揀選款式)



客制化服務能讓你們擁有專屬的杯墊，不但可以自己使用，更可以送給家人朋友，把心意送給對方。同時，這也呼應小王子的主題 ，表達人與人之間的關係和友情，十分有意義。杯墊采用的黑胡桃木用色優雅大方，實用性更高，耐冲撞磨擦，耐腐朽，容易干燥，不易變形，是十分值得購入的家具。

價錢：300積分+$95｜>>立即購買<<

小王子80週年限定版 - 綿羊木香薰座



一個舒壓療癒擴香小物，利用木孔的特性，吸收精油香氣再緩慢釋放。木香薰座可以用於放置各種類型的香薰， 如精油、香薰燭等，讓您的家居環境更 加舒適和宜人。這款產品的設計簡潔，它的外觀線條流暢，可以融入各種室內裝潢風格中。此外，產品設計重現小王子故事裏，飛行員給自己畫一隻裝在盒子裏的綿羊的場景，為整個產品 增添了一份趣味和美感。

價錢：500積分+$215｜>>立即購買<<

小王子80週年限定版 - 卡片套 (藍色綿羊 / 橙色狐狸）



卡片套上印有的角色和用色相互呼應，分別用了的天藍色代表了角色帶給我們溫柔之美，橙色則代表了角色帶給我們樂觀和力量。橢圓形的設計既不會容易破口，十分耐用，小巧方便，同時款式百搭 ，不論是柔和的天藍色，或是明朗的橘橙色，男女也很適用！

價錢：300積分+$65｜>>立即購買<<

小王子80週年呈獻《藝遊宇宙》互動展覽

日期：2023年7月15日至8月27日

時間：11:00–20:00

入場時段：11:00-12:30 / 12:30-14:00 / 14:00-15:30 / 15:30-17:00 / 17:00-18:30 / 18:30-20:00

地點：THE ONE, L9（尖沙咀彌敦道100號)