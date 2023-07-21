NIKE周末快閃優惠｜多款童裝波鞋運動衫褲折上折 最平$83起！

突發！NIKE推出周末快閃優惠，由7月21日至7月23日，只限星期五、六、日一連三日！波鞋，連涼鞋、運動服裝、BB連身衫都有優惠！輸入優惠碼後再折上折！即睇下文取得指定優惠碼。



由2023年7月21日10:00至2023年7月23日23:59期間，會員凡於 NIKE.COM 購買標有活動標籤*的指定產品，輸入優惠碼後可再享額外7折優惠。小編見有不少童裝款式，不單止波鞋，連涼鞋、運動服裝、BB連身衫都有優惠！例如以一件短袖T恤$119計算，於結帳時再輸入優惠碼，只需$83便可埋單！

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多款小朋友短袖T恤

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JORDAN OFFICIAL MEMBER｜原價$229、特價$179｜>>立即購買<<

NIKE SPORTSWEAR CORAL REEF｜原價$149、特價$129｜>>立即購買<<

NIKE CORAL REEF DRI-FIT｜原價$169、特價$139｜>>立即購買<<

NIKE BOXY STRIPED TEE｜原價$199、特價$159｜>>立即購買<<

多款童裝波鞋 ( 部分設有幼童尺碼)

NIKE COURT LEGACY (PSV)｜原價$329、特價$189｜>>立即購買<<

NIKE FLEX ADVANCE BR (PS)｜原價$499、特價$399｜>>立即購買<<

NIKE COURT BOROUGH LOW 2 (PSV)｜原價$349、特價$309｜>>立即購買<<

長褲/短褲及套裝

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NIKE DRI-FIT幼童T恤和中長褲套裝｜原價$329、特價$259｜>>立即購買<<

NIKE SPORTSWEAR CORAL REEF幼童T恤和短褲套裝｜原價$329、特價$259｜>>立即購買<<

JORDAN MJ FLIGHT MVP幼童T恤和短褲套裝｜原價$399、特價$319｜>>立即購買<<

Jordan MJ Flight MVP 嬰童背心和短褲套裝｜原價$399、特價$319｜>>立即購買<<

Jordan Jumpman Bball Muscle 幼童背心和短褲套裝｜原價$399、特價$319｜>>立即購買<<

NIKE 嬰童長褲 ｜原價$299、特價$239｜>>立即購買<<

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1. 添加符合活動資格的產品到購物車

2. 在“你的購物車”，於“訂單摘要” 中選擇優惠編號 “WEEKENDSALE2”

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NIKE周末快閃優惠詳情

優惠日期：7月21日10:00至23日23:59

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