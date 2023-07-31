東華三院小學藉群體音樂活動 擴闊學生眼界 抒情志提升幸福感

東華三院小學一直重視推動音樂教育，我們堅信，音樂是培養小學生全面發展的重要元素。本院期望藉著音樂，讓我們的小學生可以建立友誼，學習與人合作，關懷和欣賞別人，透過美妙的歌聲和樂聲，散播歡樂和溫暖。除了成立專門的機構統籌屬下小學的音樂發展外，每年董事局均撥款支持學校進行專家入課，推動普及音樂教育；添置樂器，資助學校成立樂團；亦提供不少演出及海外交流的機會，讓學生有一個豐富多彩的校園生活。

撰文：東華三院教育科 - 東華三院胡李名靜音樂及藝術發展中心



專家入課 推動普及音樂教育

為在更廣闊的層面推進普及音樂教育，我們以「專家入課」的模式，邀請音樂領域的專業導師到校授課，在日常的音樂課堂中，讓初小的學生親身體驗不同種類的樂器，如弦樂、敲擊樂和管樂等，激發他們對音樂的興趣，也有助導師發掘他們在音樂的特長和天賦。

有潛質的學生會受邀參加各式的課後音樂培訓班，為日後加入樂團打好基礎。東華三院董事局每年均撥款支持學校購買樂器、營運樂團及合唱團。目前，東華三院各小學均設有校本合唱團，而大部份學校更設弦樂團、管樂團、敲擊樂隊及管弦樂團等，表現優秀的學生更可獲推薦到聯校合唱團或聯校管弦樂團接受進階的音樂訓練。屬校的樂團和聯校的團隊，歷年以來參與各類比賽，並屢次取得優異成績。

設專門機構 統籌音樂發展 安排海內外交流演出

東華三院屬下設有胡李名靜音樂及藝術發展中心，負責統籌屬校的音樂發展，為各校發展校本音樂課程、安排樂團訓練、組織本地演出及海外交流活動。疫情前，各校曾到日本、新加坡、台灣和內地交流和比賽。近年，聯校合唱團及弦樂團亦獲邀參與不少重要演出，包括聖誕頌歌節十周年閉幕禮、工展會及東華三院共慶回歸廿五載綜藝表演等大型活動，其中聯校弦樂團更連續兩年受邀與國際著名小提琴家姚珏老師及香港弦樂團同台演出。這些機會不僅是對學生們努力訓練所得成果的肯定，更是他們在不同舞台上展現音樂才華的重要契機，創建學生的自信心。

我們希望透過多元化及不同層次的音樂訓練，擴闊學生的眼界之餘，讓學生能享受音樂藝術帶來的愉悅感，並懂得透過音樂抒發情志，從而提升個人幸福感。

未來，我們將繼續致力於音樂教育的普及，建立充滿音樂氛圍的校園，並為學生締造更多國際交流的機會，成就更多音樂之星。