塵蟎誘發濕疹氣喘 即睇防塵蟎5招+除塵蟎吸塵機推介|附Dyson優惠

暗藏塵蟎家具多不勝數，塵蟎尤其喜歡藏於床褥、床單、枕頭、公仔等地方。當天氣潮濕時，環境濕度更適合塵蟎生長，容易誘發皮膚過敏、濕疹、異位性皮膚炎、氣喘等疾病。內文將會分析高塵蟎危機的家具，更附防塵蟎方法及除塵蟎吸塵機推介。



塵蟎引起過敏情況多 眼睛紅腫、皮膚發紅及誘發哮喘

研究指出，幼童或青少年生活環境若有塵蟎的話，會增加出現塵蟎過敏的風險。過敏症狀包括咳嗽、流鼻水、打噴嚏、眼睛紅腫、皮膚發紅等，嚴重者會誘發哮喘和引起呼吸困難，後果不容忽視。

家中寢具就是塵蟎安樂窩？

塵蟎屬於蛛形綱類的節肢動物，擁有8隻附吸盤的腳，慣常附在棉被、枕頭、床褥等地方。由於體型只有0.3毫米長，肉眼是難以察覺的。塵蟎較喜歡於潮濕、溫暖和陰暗的環境生長，並以人體掉落的皮屑作為食物，所以房間中的寢具為適合塵蟎生長的環境。

二招徹底除塵蟎 做錯一步隨時白費心機

1. 源於塵蟎生活習慣，必須陰暗環境下進行清潔

塵蟎愛於陰暗時活動，日曬時會躲到背光陰影處。所以在清洗物品前要先拉上窗簾或是關房燈，靜待約兩小時讓塵蟎爬出來後再以吸塵器清潔。清潔過後，要小心處理吸塵器的集塵袋，以免塵蟎二度擴散。

2. 高溫才能殺塵蟎 不能單靠水洗程序

塵蟎在溫度60℃時會死亡，所以清潔床具時要加入高溫焙乾程序，在50℃以上高溫持續半小時才能有效殺死塵蟎。

五招減少家居塵蟎

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想杜絕塵蟎？就要維持家居環境整潔並保持室內空氣流通

有研究指出一張被會暗藏100萬隻塵蟎，每晚都與塵蟎同眠，難怪皮膚過敏問題持續出現。要杜絕塵蟎，必須定期清潔床具及居住環境。市面上的除塵蟎吸塵機能夠輕鬆拍出蟎蟲以及消除所有引起過敏的微生物，維持床具環境健康。

三大除塵蟎吸塵機推介



Dyson V15 Detect™ 智能無線吸塵機 （HK$6,080）

搭配HEPA全機過濾系統，並擁有智能光學偵測技術，令隱藏塵垢（例如塵蟎）無所遁形；

採用全新智能變速吸頭配備防編結技術，自動清潔纏結毛髮；

聲學感應器助偵測及計算微粒大小及數量；

升級集塵筒容量，吸力更強勁，令清潔家居變得輕鬆容易；

內置除塵及縫隙吸頭，額外附送細緻清潔配件組合；

配備2個主吸頭及8個配件。

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Dyson V12 Detect™ Slim智能輕量無線吸塵機 （HK5,980）

搭配HEPA全機過濾系統，智能光學偵測技術，令隱藏塵垢（例如塵蟎）無所遁形;

額外附送細緻清潔配件組合、配備2個主吸頭及7個配件；

聲學感應器偵測及計算微粒大小及數量，專為飼養寵物的家庭而設，自動吸除纏結刷條上的毛髮；

LCD屏幕即時報告灰塵數抓統計，提供深層潔潔科學數據證明。

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Dyson 全新Micro™ 最輕量吸塵機 （HK4,180）

專為快速清潔而設的吸塵機，有效捕捉99.99%微粒，而吸力不滅；

全機HEPA過濾系統，五層過濾系統捕捉及鎖住的塵垢量，比任何其他輕量吸塵機多，有效捕捉 99.99%小至PM0.1的微粒（例如塵蟎），再排出潔淨的空氣，締造健康家居。

智能光學偵測技術令隱藏塵垢無所遁形；

配備1個主吸頭及5件配件。

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塵蟎是甚麼？ 塵蟎屬於蛛形綱類的節肢動物，擁有8隻附吸盤的腳，慣常附在棉被、枕頭、床褥等地方。由於體型只有0.3毫米長，肉眼是難以察覺的。