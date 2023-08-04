生龍B攻略｜靚媽謝絕老套大肚裝 推介完美遮住孕肚時裝最平$149起

懷孕後媽媽每周都面對著身體不斷變化。懷孕未滿3個月不想被人發現孕肚，巧妙的穿衣配搭就非常有用！到懷孕中期至後期，隨孕肚愈來愈大及水腫，可以讓孕媽媽舒適又顯瘦的服裝亦很重要！究竟如何靠穿衣配搭，讓媽媽靚住渡過10個月孕期？下文將分享明星靚媽的穿衣小貼士，及一些孕婦時裝推介！



倪晨曦推介娃娃裝絕對係孕婦裝好選擇。（IG：@misselvani）

倪晨曦於2020年宣佈懷有第一胎，其後至2022年再懷有小兒子。本身是美容、瑜珈達人的Elva不時在網上分享穿搭心得，她在孕期依然明艷照人，完全沒有水腫等煩惱，被網民大讚「靚媽」！除了她堅持健康飲食及適量運動外，她亦有不少巧妙的衣配搭小貼士！

倪晨曦著上高腰線連身裙，成功遮住孕肚。（IG：@misselvani）

好多媽媽都不想穿老套孕婦裝，Elva亦不例外，她曾在IG分享：「現在開始娃娃裙是我最好的朋友，顯瘦單品！」對於手腳容易水腫的媽媽，甜美的娃娃裙絕對是好選擇，Elva以泡泡短袖上衣配娃娃裙，可以讓容易水腫的孕媽媽遮住拜拜肉。另外Elva亦會選高腰線服裝，視覺效果上令孕肚消失，還可以拉長整個人比例。

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現時不少時裝品牌都推出簡約又時尚的孕婦裝，讓孕媽媽無論外出、上班都可以穿著既舒適又時尚的穿搭！

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