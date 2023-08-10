東華三院幼稚園重視家校聯繫 推展「360星級家長課程」

當幼兒進入幼稚園接受首次正規教育時，家長不僅是幼兒的照顧者，也是幼稚園教師的伙伴。家長面對照顧小朋友的挑戰，往往出現不少的壓力。

家長是幼兒的首要照顧者，如果家長能夠掌握正確的育兒知識和有效技能，對於兒童全面發展有重要的幫助。重視家校聯繫的東華三院幼稚園，有什麼為家長而設的相關計劃呢？

撰文：東華三院教育科



家長對幼兒發展的重要性

東華三院深信，在幼兒全人發展的過程中，家長扮演非常關鍵的角色。幼兒時期是最重要的發展階段之一，這個時期的經歷和教育，對於幼兒未來發展和成就有重要影響。家長積極參與幼兒學習和成長過程，於日常生活中多向幼兒展現正面行為和態度，可以幫助幼兒建立正確價值觀，為他們未來的成長和發展，打下基礎。

「360星級家長課程」

東華三院幼稚園一向關心幼兒健康成長，並有系統地推行家校聯繫及家長教育工作。因此，由2022年11月起，根據教育局為幼稚園所編訂的家長教育課程架構，推行由該院何玉清教育心理服務中心設計並提供的「360星級家長課程」，為屬下18所幼稚園的家長，開展全面的家長親職課程。

舉行畢業禮暨頒獎典禮 分享美好成果

為嘉許家長的積極參與，東華三院於2023年7月15日舉辦畢業禮暨頒獎典禮，更邀請了教育局局長蔡若蓮博士太平紳士蒞臨主禮，並在東華三院主席兼校監韋浩文先生陪同下，頒發畢業證書給本屆家長畢業生代表。同時，亦邀請到家庭與學校合作事宜委員會陳頌恩博士擔任頒獎嘉賓，以及慧妍雅集2022/23年度執行委員會副會長岑杏賢女士擔任星級分享嘉賓。有近800位參與時數最高的家長和學生出席，現場氣氛熱烈、場面盛大。

「3」代表「家長、教師、幼兒三方互相連繫；「6」代表6種正向育兒元素：關懷、愛、樂觀、價值觀、同理心、關係；「0」則代表家長的身心靈。

「360星級家長課程」由跨專業團隊設計，提供全面切合家長育兒需要的知識。團隊邀請不同幼兒教育的專業人士，包括：精神科醫生、教育心理學家、臨床心理學家、註冊遊戲治療師、資深註冊社工，為家長講解有關兒童發展的範疇及過程，學習正向的育兒技巧，讓家長更能掌握幼兒成長的獨特性。

同時，亦會透過身心靈工作坊，讓家長照顧身心需要，有助舒緩家長的壓力，學習以更正面的方法處理育兒及管教挑戰。此外，學校亦會定期舉辦不同類型的家校合作活動，如：家長義工服務、故事爸媽、親子體能遊戲日等，深得家長歡迎。

課程加強家長的育兒知識、技能及態度，提升他們的親職能力及身心健康。課程推行至今，參與的家長人數共3,780名，總共舉行689場活動，1,541.5小時活動時數。家長認為課程有效加深他們對兒童成長發展的認識，了解正向管教的方法，促進家長身心健康。

來年，東華三院幼稚園會繼續豐富「360星級家長課程」的內容，與家長攜手促進兒童愉快及健康成長。