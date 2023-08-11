迪士尼100周年｜Catalog推Mickey&friends服飾 用優惠碼即減$100

為慶祝迪士尼100周年，Catalog推出Disney Mickey and friends 及 Disney 100 系列，當中包括米奇、米妮及可愛朋友如唐老鴨，高飛，黛絲，布魯托等為設計主題，打造休閒時尚風的夏日服飾及配件。系列包括成人及童裝服飾，最適合爸爸媽媽與小朋友作親子裝打扮！



Mickey and Friends 系列於8月3日於全線 Catalog 門市及網店正式推出，Disney 100 系列則於8月10日推出。小編精選以下可愛服裝：

親子家庭裝推介：公主印花圖案Tee

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親子家庭裝推介：米奇老鼠刺繡及貼布裇衫

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小童裇衫（尺碼 110、120、130、140）｜$379>>立即購買<<

親子家庭裝推介：米奇老鼠印花圖案Tee跟小袋子

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小童Tee（尺碼 110、120、130、140）｜$359白色>>立即購買<<黑色>>立即購買<<

親子家庭裝推介：米奇老鼠與朋友印花圖案Tee

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小童Tee（尺碼 110、120、130、140）｜$299 >>立即購買<<

其他嬰幼兒、童裝

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米妮大頭刺繡小童襪子｜$49>>立即購買<<

布魯圖大頭立體耳小童襪子｜$49>>立即購買<<

米妮蝴蝶結刺繡小童襪子｜$49>>立即購買<<

米奇老鼠刺繡圖案造型小童漁夫帽｜$259>>立即購買<<

布魯圖立體耳及刺繡圖案小童Tee｜$329>>立即購買<<

高飛立體帽印花圖案小童Tee｜$329>>立即購買<<

米妮刺繡及印花圖案小童Tee｜$329>>立即購買<<

米奇老鼠跟米妮刺繡圖案黑白格仔小童恤衫裙｜$399>>立即購買<<

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