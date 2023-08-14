暑期水上活動｜1歲都玩得 價錢包裝備/專業導師指導 附01獨家優惠

趁住暑假尾聲，還未外出玩水的就快些行動！！這次為大家搜羅9個暑假水上活動，部份活動連1歲小朋友都能參與，以上活動都是包辦裝備，並由專業導師指導，大家可以放心遊玩。文內更提供01獨家優惠，部份活動買一送一，大家快些訂票參與吧！



暑期水上活動1. 藍天體育會 - 西貢獨木舟租借 (買一送一) 人均低至$55玩足一日!

藍天體育會為水上運動愛好者提供高品質的器材使用，讓你能夠和朋友家人，又或者獨自一人享受西貢水上活動的樂趣！

使用時期: 即日起至10月31日

時間：10:00 – 17:00 (可於時間內隨時提取器材，只需於下午 5 時前歸還，否則需支付過時罰款)

價格包括：獨木舟、槳、救生衣、淋浴/更衣設施及儲物櫃

提取時間：每天上午10時正後

交還時間：每天下午5時前

地址：藍天企嶺下水上活動中心 - 企嶺下新圍16號

請在使用前7天向中心職員預約

***16歲以下不能單獨租借，須有一位家長陪同***

星期一至五 | 買一送一

單人獨木舟: $130 (優惠後共2人出席, 共2只單人艇)

雙人獨木舟: $220 (優惠後共4人或以下出席, 共2只雙人艇)

星期六日/公眾假期 | 買一送一

單人獨木舟: $180 (優惠後共2人出席, 共2只單人艇)

雙人獨木舟: $290 (優惠後共4人或以下出席, 共2只雙人艇)

01空間優惠訂票

+ 4

暑期水上活動2. 香港踏浪艇協會 | 踏浪艇租賃 | 6至65歲 | 一家大細親子輕鬆暢遊享受夏日

香港踏浪艇協會提供踏浪艇租賃，大美督場地。每隻單人艇可免費加一個110cm以下，K2至小二小朋友；無須經驗，到艇上很快上手，適合一家大細。

免費泊車(先到先得)

冷熱水沖涼房

物件存放設施

救生衣&後備槳

海上航拍服務(教練有空餘時間可免費拍攝)

更衣室

只限星期一至五 | 01優惠

單人艇 4只 | $1368 (原價:$1440)

- 每一單人艇可免費加一個 k2至小二小朋友 / 共4收費成人

雙人艇 2只 | $1368 (原價:$1440)

- 單只雙人艇只可以坐兩個人 / 共4收費成人 - 不能加小朋友

單人艇 2只 + 雙人艇 1只 | $1368 (原價:$1440)

- 共4收費成人 - 單人艇可免費加一個 k2至小二小朋友

單人艇 1只 | $342 (原價:$360)*只限額外加購*

- 可以免費加一個 k2至小二小朋友 / 共1人

小童可以和成人，一前一後坐單人艇。

K2至小二小童, 110cm下不收費 (符合兩個條件, 最後取決於艇的最後總重量)

*購票時必須選購共四人的價錢, 以及同一日使用服務*

年齡: 6至65歲

三年級135cm以上可以自己一隻單人艇

開放時間: 星期一至五09:30-17:00,只有全日租, 不設時租

01空間優惠訂票

暑期水上活動3. 獨木舟水球運動員帶隊 | 親子海下灣/ 綠蛋島 浮潛+ 獨木舟生態遊 成人只需$499 超低玩!（適合3 歲或以上）

西貢海下灣/綠蛋島獨木舟+浮潛生態遊，由前獨木舟水球運動員制定屬於你的旅程！

時間: 09:30-15:00

日期（綠蛋）：8月18（8空位）、19（8空位）、25（4空位）、26（8空位）、27（8空位）

日期（海下）：20（8空位）

成人x1 $499 (原價: 580)

親子套票(成人x1 +小朋友x1)：

01優惠價 $899 (原價: 1060)

親子套票(成人x2+小朋友x1):

01優惠價$1429 (原價:1640)

小朋友年齡3-12歲

課程包括器材：雙人或三人獨木舟，槳，成人救生衣/小朋友救生衣

（個人衛生請自備浮潛裝備）

海下灣行程

0930 西貢小巴站(乘7號小巴車程約20分鐘)

1015 介紹活動地點及取活動裝備

1030 上水安全知識及獨木舟教學

1100 出發及尋找海洋生物

1200 小休野餐於無人清幽沙灘

1230 開始浮潛活動

1400 回程

1500 活動完結，於海下灣解散

海下灣地點簡介：水清沙幼的海灣，擁有清澈水質，以及多樣化的海洋生物，包括逾60種石珊瑚和120種珊瑚魚。

綠蛋島行程

09:30 小坑口20號集合點名活動講解及安全需知

09:45 教練指導獨木舟、槳、救生衣的運用教學

10:00 開始獨木舟活動（大約划45分鐘到達綠蛋島)

11:30 到達綠蛋島教練講解綠蛋島活動行程

11:45 自由活動：休息，打卡影相，游水，野餐及浮潛（教練會指導浮潛基本教學）

14:00 收拾物品 出發回程

15:00 回到起點並解散

***購買7日內 WhatsApp 54605785與職員預約日子，最少需要提前兩天預約

當日活動出示HK01訂購電郵, 憑證憑證兌換期限

購買後7日逾期失效***

01空間優惠訂票

+ 6

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暑期水上活動4. Wet & Wild 水上運動夏令日營 | 3 天半 | 西貢沙下 | 直立板、獨木舟、龍舟及清潔海岸

Wet & Wild 水上運動夏令營 | 3 天半日營 想讓小朋友度過一個與別不同的假期嗎？係 Wet ‘n’ Wild 水上運動夏令營中，藍天的專業教練會帶領小朋友到西貢海域感受大自然，透過體驗不同的水上運動促進多元發展，同時學習海洋生態保育及培養環保意識，讓孩子們度過一個非常有意義的夏日假期活動。

Wet ‘n’ Wild 水上運動夏令營將會教授獨木舟、直立板及龍舟三種水上運動，也會安排清潔海岸等教育活動。

01空間特別優惠價: HK$1600 (原價單人 HK$1980)

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

活動地點：西貢沙下及附近海域

活動包括：獨木舟、直立板、龍舟及清潔海洋

適合年齡：8 – 18歲

報名要求：可在無協助下游泳 50 米

費用包括：導師、水上運動裝備、安全器材及電子證書

8月份日期 (14:00 – 17:00) : 2-4/8, 9-11/8, 14-16/8, 21-23/8, 28-30/8

*請注意購買票類前建議先向主辨單位查詢有關時段是否有空檔以及確認時段，《香港01有限公司》不會作退款安排。購票後商戶會約於2工作天內聯絡和確定。*

活動行程

第一天: 獨木舟初級課程及旅程

第二天: 直立板初級課程及旅程

第三天: 龍舟體驗課程，及參與清潔海洋活動

必須攜帶：包腳跟及包趾水上活動鞋、泳衣或泳褲、短 Tee / 防哂衣、帽、防曬霜、防水袋、更換的衣服及 750 ml 以上的飲用水。

另外本會建議參加者帶備太陽眼鏡 (連浮水帶)，並於活動前塗上防曬霜及驅蚊劑，並準備更換衣服於活動後使用。 請參加者抵達前先更換衣服及安置個人物品 (企嶺下除外)，使活動可以準時開始。

01空間優惠訂票

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暑期水上活動5.藍天體育會 - 親子獨木舟 (1) 白沙洲生態遊+淨灘 / (2) 紅樹林企嶺下 | 適合一歲小朋友 (01低至82折)

(1) 親子獨木舟白沙洲生態遊 + 淨灘活動

旅程介紹： 想和小朋友一起過番個既難忘又有意義的假期嗎？藍天體育會的專業教練將會帶你和小朋友一起到西貢海域，在安全的環境下體驗划獨木舟的樂趣和進行非常有教育意義的清潔沙灘活動。

一家人既能在海上感受大自然既氣息之餘，同時能讓小朋友學習到如何保護海洋生態及培養他們的環保意識。

兩個主要活動

獨木舟親子白沙洲生態遊：讓小朋友在安全的環境下嘗試接觸不同的水上運動

淨灘活動：為保育海洋生態出一分力，培養小朋友的環保意識

划行距離：約 1.5 公里

小童年齡限制：1 – 16歲

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

活動地點：白沙洲

日期：星期六、日及公眾假期

時間：09:00 – 12:00 或 13:00-16:00 (請提早15分鐘到達)

01價格：

1 位大人 + 1 位小朋友 ＄999 (原價 $1200)

2 位大人 + 1 位小朋友 $1399 (原價$1700)

每位小朋友全程必須要有一位家長陪同

成功報名及付費，旅程當天即送你 ARENA 手機防水袋一個

價格包括：導師、獨木舟器材、兒童及成人救生衣、安全器材

行程（上午）

08:45 西貢沙下路（藍天體育會）集合

09:00 利用獨木舟前往白沙洲

09:45 到達白沙洲並到周邊景點探索

10:30 休息及淨灘活動

11:15 回程

12:00 到達沙下並且解散 注意此行程表只供參考，視乎實際情況可能會有所不同

行程（下午）

12:45 西貢沙下路（藍天體育會）集合

13:00 利用獨木舟前往白沙洲

13:45 到達白沙洲並到周邊景點探索

14:30 休息及淨灘活動

15:15 回程 16:00 到達沙下並且解散

注意此行程表只供參考，視乎實際情況可能會有所不同

最少參加人數：8 人

如果少於 8 人，可能會安排加入另一個小組，如果最終參加人數少於 8 人，旅程可能會延期

01空間優惠訂票

+ 4

暑期水上活動6. 藍天體育會 - 橋咀島珊瑚導賞團| 透明獨木舟 (01獨家79折)（適合8歲或上）

在藍天橋咀島珊瑚導賞團中，會先使用快艇前往橋咀島，然後導師會帶你使用透明底獨木舟，探索橋咀島沿岸的水底世界、連綿不斷的珊瑚礁，以及色彩繽紛的海洋生物。

橋咀島的連島沙洲南面一帶是珊瑚天堂，使用透明底獨木舟能夠在不濕身的情況下探索海底世界。眼前盡是各色各樣的珊瑚，包括適合珊瑚魚、螃蟹和海膽寄居的波紋狀牡丹珊瑚、呈渾圓塔狀的扁腦珊瑚，以及搖曳擺盪的陀螺珊瑚。豐富多樣的魚兒暢游於珊瑚群中，包括條紋軍士魚、成群結隊的黃尾光鰓魚、七彩隆頭魚和色彩鮮艷的蝴蝶魚等。 *藍天的專業教練皆持有國際衝浪協會 (ISA) 的專業教練資格，並且擁有多年的教學經驗。

活動地點：西貢沙下、橋咀島

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

01優惠：

$599 / 位 (原價$690 / 位)

$1099 / 2位 (原價$1380 / 位)

(大人小朋友同價，每位小朋友全程必須要有一位家長陪同)

價格包括：透明底獨木舟器材、安全用具及導師

適合年齡：8 歲或以上、16歲以下全程必須要有一位家長陪同

日期：星期六、日及公眾假期

時間：10:00-13:00 / 14:00-17:00 (請提早15分鐘到達集合地點)

行程 (上午)：

09:45 西貢沙下路集合

10:00 快艇前往橋咀島

10:15 到達橋咀島並到周邊景點探索，使用透明底獨木舟欣賞珊瑚礁

12:45 回程 13:00 到達西貢沙下並且解散

行程 (下午)：

13:45 西貢沙下路集合

14:00 快艇前往橋咀島

14:15 到達橋咀島並到周邊景點探索，使用透明底獨木舟欣賞珊瑚礁

16:45 回程

17:00 到達西貢沙下並且解散

注意事項：

在欣賞海洋美麗風光和生物多樣性的同時，請愛護和尊重海洋環境，遵守「海洋護理守則」，切勿傷害或騷擾海洋生物、切勿觸摸或站立於珊瑚上、切勿挖掘沙泥及碎石、切勿翻起海岸石頭，以及切勿撿取任何活生或已死的海洋生物。

最少參加人數：8 位如果少於 8 人，可能會安排加入另一個小組，如果最終參加人數少於 8 人，旅程可能會延期

01空間優惠訂票

+ 4

暑期水上活動7. 藍天體育會 - 西貢獨木舟/直立板跳島之旅 (3島)｜連初級課程及一年會藉 (01獨家8折)（適合8歲或上）

一日內用直立板征服鹽田梓、羊洲同白沙洲 ！ 其中鹽田梓更屬於「歷史文藝鄉村島」，其客家村已有 300 多年歷史，當中更有極具歷史價值的鹽田，其外圍是廣闊的紅樹林。近年來，鹽田梓更成了香港其中一個最有趣而另類的一日遊好去處。

藍天專業教練將會於上午先教授你基本技巧（初級證書課程)，下午就會帶您離開喧嘩鬧市，去感受西貢島嶼寧靜和神秘的一面，參觀鹽田梓、羊洲同白沙洲的大自然生態及歷史遺跡，學到海洋生態知識之餘，仲可以享受一個輕鬆又難忘的假期活動！

旅程完成後，您將會獲發香港衝浪及直立板總會頒發的電子證書，讓你可以隨時租借直立板划槳出海。

此旅程無需任何直立板經驗，划行距離適中，適合一家大細或約埋朋友一齊玩。我們的導師皆持有國際衝浪協會 (ISA) 的專業教練資格，並且擁有多年的教學經驗。

活動地點：西貢沙下、鹽田梓、羊洲和白沙洲

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

01優惠：

$599/位 (原價: $680/位)

$1099/2位 (原價: $1360/位)

大人小朋友同價，每位小朋友全程必須要有一位家長陪同

價格包括：器材、安全用具、導師、電子證書、會藉及午餐

適合年齡：8 歲或以上、16歲以下全程必須要有一位家長陪同

日期：星期二、四、六、日及公眾假期

時間：10:00 – 16:00 (請提早30分鐘到達集合地點)

行程：

09:45 西貢沙下集合

10:00 直立板初級課程

12:00 午餐（價格已包含）

13:00 出發跳島旅程 (沙下 -> 羊洲 -> 白沙洲 -> 鹽田梓)

15:15 由鹽田梓回程到沙下

16:00 到達沙下並且解散

注意：跳島路線可能會因參加者航行速度而改變，參加者需遵從教練決定

01空間優惠價

+ 4

暑期水上活動8. 藍天體育會 - 雙島探險之旅 (綠蛋島&吊鐘洲) ｜ 直立板/獨木舟 (01獨家85折)（適合8歲或上）

旅程介紹：

一日內征服著名的綠蛋島和吊鐘洲！

藍天「雙島探險之旅」為 4 小時旅程。藍天的專業教練*會首先帶你們離開喧嘩鬧市，乘船到綠蛋島及吊鐘洲，再使用獨木舟近距離探索附近的自然生態及地質奇景 (包括綠蛋島及吊鐘洞)，然後再乘船返回西貢沙下解散。

*藍天的專業教練皆持有國際衝浪協會 (ISA) 的專業教練資格，並且擁有多年的教學經驗。 活動地點：西貢沙下、綠蛋島、吊鐘洲

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

01優惠：

$799/位 (原價: $890/位)

$1520/2位 (原價: $1780/位)

(大人小朋友同價，每位小朋友全程必須要有一位家長陪同)

價格包括：獨木舟器材、安全用具及導師

適合年齡：8 歲或以上、16歲以下全程必須要有一位家長陪同

日期：星期六、日及公眾假期 時間：09:00 – 13:00 / 13:30 – 17:30 (請提早15分鐘到達集合地點)

行程 (上午)：

08:45 西貢沙下集合

09:00 上船前往綠蛋島

09:35 到達綠蛋島 (轉用獨木舟探索綠蛋島)

10:35 上船前往吊鐘洲

10:55 到達吊鐘洲 (轉用獨木舟探索吊鐘洞)

12:15 收拾行裝及準備回程

13:00 到達沙下並解散

注意：旅程路線可能會因參加者航行速度或天氣而改變，參加者需遵從教練決定

行程 (下午)：

13:15 西貢沙下集合

13:30 上船前往綠蛋島

14:05 到達綠蛋島 (轉用獨木舟探索綠蛋島)

15:05 上船前往吊鐘洲

15:25 到達吊鐘洲 (轉用獨木舟探索吊鐘洞)

16:45 收拾行裝及準備回程

17:30 到達沙下並解散

注意：旅程路線可能會因參加者航行速度或天氣而改變，參加者需遵從教練決定

01空間優惠訂票

+ 4

暑期水上活動9. 香港海洋公園水上樂園門票優惠 Water World Ocean Park Hong Kong

香港海洋公園水上樂園2021 年 9 月正式開幕！臨海而建的廣闊區開始，可以沿著海濱散步並享受海風迎送，或者立即投入刺激好玩的水上樂園之旅！甫抵達水上樂園廣場，我們的嚮導將送上熱烈歡迎，並為你準備一連串精彩體驗。神秘水世界中歡迎你，並於五個各具特色的主題區域裏盡情冒險。誠邀你在水上樂園一起探索自然，激浪無限！

- 投身水上樂園逃離熱浪，享受泳池、河流及滑梯帶來的清爽感覺

- 建築設計充分利用梯田式地勢及戶外區域的特色，南中國海全景一覽無遺

- 亞洲首個全年、全天候臨海水上樂園

- 五大主題區域，合共27 個室內及戶外玩樂設施 ，讓你與親朋好友暢玩一天

- 水上樂園訪客適用穿梭巴士網上預約：水上樂園入場門票持有人可以使用免費穿梭巴士服務由海洋公園直達水上樂園。遊客可以於海洋公園入口附近之公眾巴士轉車站乘搭穿梭巴士前往水上樂園。

票價：

7月至8月: 所有日子

成人 $598 | 小童 $418

9月至12月: 星期一、二 及 星期五至星期日（休園日為星期三至星期四）：

成人 $560 | 小童 $392

01空間優惠訂票