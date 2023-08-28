東華三院黃士心小學創科STEAM教育 激勵自主創新 培育關愛精神

東華三院黃士心小學積極推動創科及價值觀教育，期望通過多元學習經歷，促進學生的創造、解難和批判性思維等多種共通能力，培養學生的科學精神和創新意識，從中傳達正確價值觀念。

透過活動教學，學生以實踐體驗學習，加強訓練思考的機會，拓寬知識層面，同時也要學習面對失敗。各學科在課堂上加入STEAM學習元素，如小一數學會教同學製作硬幣分類器，以教導學生分辨硬幣；常識專題配合旅行活動，三、四年級學生要設計保溫器，五、六年級則設計防風屏等。這些活動幫助他們更準確地理解學科知識。

撰文：東華三院教育科



鼓勵閱讀科學類圖書 加強STEAM知識

STEAM的發展建立在知識基礎上，學校自然也重視閱讀。本年度舉辦了STEAM閱讀月，鼓勵學生多閱讀科學類圖書，老師、家長義工會在課間為全校學生安排實驗活動，大大提高學習追求知識的動力。

黃士心小學為學生安排STEAM參觀活動或工作坊，讓學生拓闊眼界，體驗科技的應用，如參與科學園的「科學大發現」、科學節活動及資訊科技總監辦公室籌辦的「智慧城市‧智慧香港」展覽等；學生考試過後，老師更安排部分人到海洋公園機動遊戲區，認識大型遊戲機械的運作及安全設計。此外，該校的高年級同學亦要學習AI繪畫，低年級學生則有機會親自砌電動車，實踐相關製作技術。

為體現東華三院STEAM教育的3C精神 - Caring 關愛‧Creative創造‧Connected連繫，學校鼓勵學生參與創科比賽，從同理心出發，多觀察社會事物，運用設計思維和基礎科技，進而發揮創造力，提出解決方案，造福人民。這種教育可以幫助學生發展出尊重他人、責任感、正直、勇氣等重要品格，從而成為具有專業道德操守的人才。

作品入圍創科展 推動助人精神

繼去年的「智能運動椅」項目，今年以「狂野健康時速」連續兩年入圍香港創科展，有賴一班積極求進的老師和愛動腦動手的學生的努力。兩年的入圍作品均以健康生活為骨幹設計，推廣運動的重要性，以幫助社會上有需要的人士。該校相信，發展STEAM教育並非要栽培科學家、工程師。社會轉變太快，為學生裝備共通能力十分重要，STEAM教育有機結合了跨科知識和技能，同時更需要學生在創科發明中展現他們樂於助人、貢獻社會的精神。

學校積極推動環保教育，參與由東華三院主辦的「綠色氣候先鋒」青年領袖計劃。由李燦榮博士及梁榮武先生向學生教導氣象知識、創意思維及傳意技巧，同學運用設計思維，揉合以人為本及創意的方案，設計了小發明，從而協助緩解氣候變化。黃士心小學兩組學生分別以「回收塑料瓶」及「環保文具銀行」為主題，設計了有趣而實用的環保裝置，並在校內推動環保意義。有關短片在上述「綠色氣候先鋒」青年領袖計劃中同時進入決賽，並分別獲得小學組冠軍及優異獎。

總括來說，創科及價值觀教育對學生「左右腦」發展起重要作用，在培養邏輯思維的同時，也注重培養學生的創造思維，從而對學習帶來正面的成效，讓學生更好地裝備自己，具備迎接未來挑戰的能力。