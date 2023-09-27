親子理財｜富途推理財桌遊推廣正確理財觀念 招逾60間小學辦比賽

正確的理財觀念要從小養成！但如此抽象的概念單憑三言兩語實在難以向小朋友解釋清楚。富途證券推出自家設計的桌遊活動，以遊戲的方式讓小朋友設身其中，清楚理解關於「收入」、「儲蓄」、「財富管理」以及「理性消費」等等的理財概念，為家長及小朋友提供一個簡單、富趣味性的親子互動機會，予遊戲於學習！富途亦宣佈將與香港教育工作者聯會創科教育（以下簡稱「教聯創科」）聯手招募本港逾 60 間小學舉行校際「富途棋才」桌遊比賽，希望於學界推廣正確的理財觀念。



本港家長、學校愈來愈注重小朋友全方位的平衡發展。不過家長工作繁忙，缺乏與子女相處及教育孩子的時間。富途為進一步推動理財教育，精心設計了一套用於讓6至12歲小朋友學習理財概念的桌遊「富途棋才」。富途希望通過桌遊擬現實生活場景，教授簡單的理財知識，從小培養正確的理財觀，同時希望讓家長可以透過桌遊，增加和孩子一同學習與玩樂的親子時光。

富途證券創辦人李華先生表示，現時普遍的育兒觀念皆認為小朋友應以學業為重，不用太早學習理財概念。但隨着通脹日趨嚴重，退休、醫療制度不勝負荷的環境下，理財教育漸漸成了小朋友不可或缺的課題之一，不少國家更將理財育列入為學校教程內。有見及此，富途證券精心設計自家的桌遊，讓小朋友深刻體會到如何規劃好金錢的運用，讓理財的學習不再是枯燥乏味，而是可以享受於遊戲各個挑戰當中。未來，富途將繼續運用自身的影響力，透過舉辦更多本地活動、線下講座以教育大眾正確的理財觀念、普及理財教育， 賦能更多社會人士掌握投資理財知識。

讓小朋友置身其中 學習「儲蓄」與「理性消費」

桌遊「富途棋才」整套遊戲玩法及 IP 設計皆由富途創作，而且玩法簡單。遊戲的背景主要圍繞着四個富途主角包括：牛牛、象象、豆豆及兔兔，於假日相約一起出外玩活動。

每位玩家分別代表不同的角色進行遊戲，目的是要以獲得最多卡片上的「牛牛頭」來獲取勝利，而「牛牛頭」需通過完成活動牌來換取。每張活動牌上會顯示不同資源的要求，玩家可以選擇直接利用每回合所得的金錢，或選擇通過投資「儲蓄」、「基金」或「股票」增加自己每回合可所得的金錢，從而累積財富，購買更多相應的資源完成活動，以獲取「牛牛頭」。

招募逾60間小學舉行校際比賽 進一步普及本港理財教育

富途證券國際(香港)有限公司市場部總監盧偉傑先生(中間靠左), 南方東英銷售及產品策略部董 事李雪恒先生（中間左一), 香港特區政府投資推廣署科技高級經理 & Web3 組長陳立智先生(中間左二), 以及香港教育工作者聯會創科教育中心總監陳陸安先生(中間靠右) 。

近日富途證券率先在荃灣 D·PARK 舉辦了一個簡單而盛大的桌遊發佈及試玩會，活動當日更邀請了香港特區政府投資推廣署科技高級經理 & Web3 組長陳立智先生及香港教育工作者聯會創科教育中心總監陳陸安先生等多位嘉賓出席，而當日現場吸引了大批小朋友及家長前來參與，大人小朋友皆全程投入整個桌遊試玩會，從中吸收理財知識。知名財經 KOL 紅磡索螺絲更偕三位小朋友於現場進行了桌遊大戰，戰況非常激烈。

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同日，富途證券，宣佈將與「教聯創科」聯手招募本港逾 60 間小學舉行校際「富途棋才」桌遊比賽，進一步引入本地小學，從小培育小朋友正確的理財觀念。有關比賽詳情，請密切留意富途牛牛IG：@futufriends。