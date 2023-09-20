「01親子最愛品牌大獎2023」 | 經歷分享得獎者結果公布

《香港01》旗下的親子頻道舉辦「01親子最愛生活品牌大獎2023」已經完滿結束。參加者完成遊戲即賺高達388「01積分」，而當中分享【您最想表揚的親子品牌，以及該品牌的產品或服務帶給您的美好親子體驗】的參加者，又最能夠打動評審小編的10位參加者，每人更將額外獲得588「01積分」！



經過小編一輪評審後，挑選了當中最誠懇的分享體驗，10位得獎者將可獲額外588「01積分」，得獎名單如下（排名不分先後）：

第一位得獎者：M**** L**

「我最想表揚海洋公園。 海洋公園是一個絕佳的親子體驗地點，它結合了海洋生態、動物表演和遊樂設施，提供了豐富多樣的活動，讓我和家庭成員可以一同享受美好時光。 首先，海洋公園擁有令人驚嘆的海洋生態展示。我和家人可以參觀各種不同的水族館，觀賞到來自世界各地的海洋生物，例如熱帶魚、珊瑚、鯊魚和海龜等。這對孩子們來說是一個很棒的學習機會，他們可以了解不同物種的生活習性，同時培養對自然環境的保護意識，了解如何保護海洋生態系統，並成為地球的守護者。」

第二位得獎者：H**** T**

「D·PARK愉景新城係我做咗媽媽後最愛嘅商場，一個商場搞掂哂所有母嬰用品，唔使行幾個商場先買得哂，而且空間感好大，店舖門口又大又好行，唔怕小朋友容易撞親，推BB車購物一流。而且又有室內公園、室內玩樂設施及定時嘅巡遊表演，父母購物同時小朋友又唔會悶親，簡直一流，而且買攰咗又有餐廳喺附近，唔需要換商場搵野食。最重要係我好中意間中有臨時短期牌子租店/Promotion，可以順便買埋平價嘢，作為媽媽級嘅，D·PARK相信係每位媽媽至愛行嘅商場。」

第三位得獎者：K*** M** W**

「八達通卡有限公司。細細個已經用八達通搭地鐵同埋巴士周圍去，大左少少，又用八達通去買嘢， 十分方便。到咗我個仔出世，我哋一家人就用八達通手錶，又靚又醒目又方便，啱晒冇記性嘅我哋。有時有啲八達通紀念品，賣相精緻，我都會買返屋企做小擺設。我哋亦好鍾意聽八達通嘅「嘟」聲。呢啲點點滴滴嘅八達通溫馨記憶，已經成為我哋生活嘅一部份。」

第四位得獎者：A******** L***

「我的小朋友有皮膚敏感和濕疹，雖然不算嚴重，但每當轉天氣時都會相當痕癢；例如因天氣炎熱皮膚流汗會狂抓傷皮膚引起熾熱灼痛；天氣凍時就會非常乾燥！但自從使用余仁生的濕疹系列後，已有相對效用的好轉，尤其是適合小朋友的茶包及兩支膏狀塗抹簡單！小朋友使用時都非常合作不用跟他長時間搏鬥，內外服用舒緩症狀！」

第五位得獎者：Y*** C** W**

「我最想表揚的親子品牌是Hipp喜寶,佢嘅奶粉成份營養豐富又好味,令到我每次同BB餵奶都成為拉近親子關係嘅一個重要僑樑。」

第六位得獎者：T*** W** L*****

「我最想表揚的親子品牌是海洋公園。海洋公園嘅「夏日歷險課程」，為年幼至18個月嘅小朋友都可參與活動，一系列探索活動以及近距離接觸動物嘅機會，絕對為小朋友帶來唔少難忘嘅時刻。課程仲加入水上活動元素，俾參加者體驗浮潛同獨木舟嘅樂趣。夏日歷險課程適合歲半至3歲以下以及4至11歲的小朋友參與，喺專業導師帶領下，小朋友可以近距離同動物見面，仲可以餵唔同嘅海洋生物。海洋公園入面仲有其他活動包括尋寶遊戲、製作小手工、科學實驗等！」

第七位得獎者：C*** A* S**

「大家樂下午茶時段，同小兒食下午茶，雞髀🍗+紅豆冰；點餐時唔記得紅豆冰少冰；同職員講返因小朋友飲，想少冰或走冰可以？職員第一時間更換👍👍👍，好好服務態度。」

第八位得獎者：C**** K*** S**

「我上年帶年滿65歲母親到眼鏡88，除了清楚講解驗眼和配眼鏡醫療券限額及派發日期、使用時段及方法外，還非常好服務；不但為母親配了副合適眼鏡，還令母子感情更深厚！」

第九位得獎者：T*** M** Y**

「潔霸attack用了好多年，香味不變。從小到大屋企都喜愛使用，媽媽教導安全使用方法，所以我覺得令我安心教導小朋友自己自行使用，薪火相傳一樣」

第十位得獎者：T*** L** Y***

「昂坪360，除咗可以吸收新鮮空氣， 擴闊視野。 更令小朋友身心得益，行山練氣。 可說是親子好去處！」

*活動受條款及細則約束。

積分將於此文章發佈後5-7個工作天內，直接傳入得獎者的會員帳戶中。