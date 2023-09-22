60年傳統名幼收生大跌40% 根德園幼稚園:24/25學年開始分階段關閉

60年傳統名幼「根德園幼稚園」收生大跌達40％，根德園幼稚園於2023年9月22日向家長發出通告，同時在校網發放新聞稿表示，根德園幼稚園將於三年後停辦。由本學年起開始分階段關閉，幼稚園會用三個學年逐年停辦，直至 2025/2026 學年正式閉校。



「根德園幼稚園」今天(22日)向家長及大眾發放停辦消息

「根德園幼稚園」管理層宣佈，由本學年起，學校用三個學年逐年停辦，直至 2025/2026 學年閉校。「根德園幼稚園」創辦人兼校監黃女士表示，已正式去函通知教育局上述決定，黃女士其後向公眾解釋停辦原因如下：

－學校教職員(包括校監、校長、管理層及資深教師)，有 30%已屆或接近退休年齡；

－2023/2024 學年 K1 入讀人數大幅減少；

－香港出生率跌至歷史新低

－本校目標客群的年輕家庭移民成風。

「本學年(2023/2024學年)情況尤其嚴重 － 入讀『根德園』K1的新生是300人，較諸上一學年(2022/2023 學年)的 500 人，降幅達 40%。自 2019 年起。收生下降已成爲一個不可忽視的問題，我們再難以迴避入讀人數持續下降的趨勢」 根德園黃校監

回望學校過往收生及畢業人數



1966 年迄今，自「根德園」畢業的學生逾 30,000 人，2014 年是歷年就讀人數最高的一年 (1,700 人)，畢業生升讀香港頂級小學的人數往績驕人。

根德園幼稚園未來三年分階段停辦詳情

－本學年(2023/2024)是最後一屆 K1

－2024/2025 及 2025/2026 學年不再招收 K1 新生

圖片來源：根德園幼稚園

根德園將於24/25學年開始分階段關閉學校。即是，根德園於24/25學年將會沒有K1學生，仍然會有K2及K3學生。

根德園要在24/25學年繼續開辦，學校需要在2024年5月31日收到最少400名家長確認其子女會於24/25學年繼續就讀根德園。而400名學生是指K2及K3合併計算的總人數。根據目前的就讀人數，學校有信心於24/25學年能繼續開辦，K2及K3亦能如常運作。而24/25學年最少有400名學生的要求，是切實可行的。

而在25/26學年，學校繼續分階段關閉學校。即是，根德園於25/26學年將會沒有K1及K2學生，仍然會有K3學生。根德園要在25/26學年繼續開辦，學校需要在2025年5月30日收到最少200名家長確認其子女會於25/26學年繼續就讀根德園。根據目前的就讀人數，學校信心根德園於25/26學年能繼續開辦，K3亦能如常運作。

黃校監望有關安排讓學生完成完整三年幼稚園生活

「經過審慎考慮，我們認爲『三年分階段停辦』的安排較能顧及目前現讀生之福祉，使每位『根德園』學生能完成完整的三年課程。我們希望家長及教師們繼續支持學校」黃校監補充說。

感恩獲社會信任 學校能夠於60年間培育無數學子

黃校監續稱：

「今天作此宣布，本人的心情既依依不捨又充滿感激和恩惠。感恩是我們的小小根徳園一直能持之以恆、貫徹始終地提供優質的幼兒教育。服務香港社會近 60 年，培育了無數學子。感恩我們能從事有巨大意義的幼兒教育工作。以生命影響生命，為教育香港下一代出一分力。」

「我們的教職員一直以來，盡心盡力、悉心教導及照顧每一位學童。教師隊伍中大部份均在根德園開始他們的教學生涯；也有大部份老師在根德園服務至退休。根德園的成就，教職員是功不可沒。在此我向他們致以最衷心的謝意。」

「我也特別向這 60 年以來 30,000 多位畢業生的家長表達最深摯的感謝。感謝他們的信任及支持，把孩子的早期教育交託給我們。根德園得到良好的口裨是學校所有持份者共同努力的成果。今天本人向根德大家庭的每一位成員致敬！」

根德園時代的結束 師生寶貴回憶長存心中

學校新聞稿提到「三年後本校停辧，標誌着根德園時代的結束。為此，實在依依不捨。」

「我們將懷念學生們的天真笑容、歡聲笑語；我們將恬記同事們的滔滔交談、深情厚意，這些寶貴回憶將永遠留在我們心中。」

「我們的學生是香港和世界的未來和希望！我們祝願同學們得享健康、喜樂、成功。茁壯成長，能塑造最好的自己並回饋社會。」