台灣親子遊｜台北桃園4日3夜佛系行程　親子住宿遊樂場餐廳整合

一想到台灣，不少人都會選擇到台北市中心旅遊，如果已經去過很多次，想與孩子探索周圍地區，不妨到桃園旅遊。有港媽分享台北桃園4日3夜的行程，各位家長可以參考。

（資料授權：跟力高去旅行）



長假期跟家人的小朋友一起到台北親子自由行，沒有去大家必去的台北市中心，反而到了桃園玩了4日3夜！桃園真的超適合小朋友玩，這一次都是以小朋友們玩的地方為重心，不可以太趕行程，想帶小朋友們一起去旅行的你，不妨參考一下我們的佛系陪玩行程吧！

Day 1 台北桃園自由行 桃園親子酒店包自助晚餐

交通：香港機場09:50–台北機場11:40；台北機場包車到酒店（45分鐘）

景點：酒店設施

晚餐：酒店自助晚餐

住宿：桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

預訂平台：booking.comExpedia

+ 17

Day 2 台北桃園自由行 大有梯田生態公園

早餐：桃園威斯汀酒店自助早餐

景點：酒店設施

午餐：TEXAS Road House

景點：大有梯田生態公園

晚餐：華泰名品城 Food Court

景點：華泰名品城

住宿：COZZI Blu 和逸飯店-桃園館

預訂平台 Expedia

+ 10

Day 3 台北桃園自由行 巧虎夢想樂園培育孩子自信、好品格

早餐：COZZI Blu酒店自助早餐

景點：大江國際購物中心（誠品書店）

午餐：MomoParadise

景點：巧虎夢想樂園

晚餐：乾杯燒肉

住宿：COZZI Blu 和逸飯店-桃園館

+ 15

Day 4 台北桃園自由行 埔心牧場體驗

早餐：COZZI Blu酒店自助餐

景點：埔心牧場

午餐：埔心牧場餐廳

交通：桃園機場–香港機場

+ 4

《資料及相片獲跟力高去旅行授權轉載》

桃園巧虎夢想樂園

桃園巧虎夢想樂園內有五大區域，讓孩子們在不同遊戲體驗中，透過玩的過程，培養出自信與好品格，適合全家大小，和小朋友最愛的巧虎一起玩樂放電！樂園鄰近桃園高鐵站，交通超方便！週邊新光影城、Xpark、華泰名品城，吃喝玩樂超簡單！

價格：

親子入園假日套票HK$194/組（1成人+1兒童）

親子入園平日套票（贈Uber NT100 抵用券）HK$195/組（1成人+1兒童）

親子入園套票＋哈根達斯外帶三球杯裝（平假日適用）HK$216/組（1成人+1兒童）

預訂平台：klook

+ 7

桃園埔心牧場「戶外牧野生活方式」

埔心牧場為台灣北部親子及百大企業首選的親子休閒牧場。保留既有牧場文化元素，透過五感體驗進行複合式旅遊服規劃，給予旅客不一樣的「戶外牧野生活方式」！全場以療癒又親近感十足的動物村莊「萌萌村」為中心，更透過解說讓親子學習尊重生命及生態保育的重要性。

價格：

平日門票（贈30元抵用券＋萌萌村免費體驗）HK$56/人

假日門票（贈100元抵用券）HK$61/人

預訂平台：klook