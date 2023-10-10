德望學生才藝雙馨兩文三語兼善 開拓國際視野培養未來女性領袖

德望學校由「聖母無原罪傳教女修會」於1957年創立，乃一所天主教女子直資學校，校風淳良，以弘揚愛、希望、喜樂和感恩的基督精神為己任；矢志發掘學生潛能，裝備學生成為具備國際視野、富責任感的未來女性領袖。



本校提供豐富的語言學習環境，致力培養學生成為「兩文三語」兼善的語文菁英——學生善用電子學習工具，並走出課室，參與戲劇、模擬法庭等活動，駕御語文游刃有餘。本校與時俱進，新辦國際中學教育普通證書課程（IGCSE），可與常規課程同時兼讀，加上外語學習、跨學科STEAM與專題探究課程，鼓勵學生自主學習，培養創新思維，拓寬文化視野。

正向教育融入常規課程，學生在校擔任組織與活動的主導角色，從中能陶鑄性情，發揮所長，擁抱未來挑戰；同時能參與各類境外考察、義工及交流活動，開拓國際視野，豐富文化積澱，撒播愛與希望的種子。

本校學生學習成果輝煌，成績卓越。2023年，本校誕生一名考獲七科5**的狀元，95%畢業生通過大學聯合招生程序獲本地大學錄取。畢業生人才輩出，屢獲海外知名大學，如英國劍橋大學、牛津大學，美國加州大學伯克利分校等著名學府青睞。

有意申請者請在2023年10月9日起經學校網頁或掃瞄以下的二維碼透過網上系統報名，網上報名截止日期為2023年11月10日正午12時。