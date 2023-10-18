傳承戲劇力量　成就孩子突破自我

「變變變變變，敢變唔敢變」……合家歡劇場《堅離地門神》的主題曲奏起，舞台上一眾專業演員與「有骨戲」戲劇班的學員施展渾身解數，以演技和舞蹈演繹該劇的「敢變精神」。舞台上的表演者包括4-9歲的孩子，部分是第一次踏上大舞台，也有跟隨「有骨戲」學戲多年，現就讀中學的少年團成員。在過去的三個月，他們向著同一個目標努力排練，互相配合，為觀眾送上充滿歡樂和感動的演出。



感動不同年齡層的香港人

《堅離地門神》講述移民加拿大的耀祖，趁暑假帶太太和女兒回港探親。他們到離島的祖屋看看，覺得祖屋雖然破舊，但值得保留，於是從門上的一對門神開始翻新。這家人恰巧在堅尼地城看到一齣關於門神的短劇，劇中的門神苦惱自己會被世人遺忘，正考慮是否需要「轉型」之際，竟然在聖誕夜誤把聖誕老人當作是賊。原來聖誕老人已成功以集團式經營，他明白門神的困惑，力邀二人加盟。在傳承與創新之間，門神會如何改變？又如何活出本色？

身兼監製、聯合編劇及填詞三職的李展鑾分享道：「這次演出對我們和小朋友來說，都是一次突破。經歷疫情和移民潮，我們很希望寫一個關於傳承的故事，令大朋友、青少年、小朋友觀眾都感到滿足和感動，可算是向難度挑戰。有些傳統的東西值得保留，但要經得起時代的衝擊。想起來，我們帶領一眾小演員去演繹這個香港故事，本身也是一種傳承吧！」

整個排演過程都是學習

策劃人之一：耀中幼教學院許楨教授

合辦機構耀中幼教學院許楨教授表示：「和李展鑾師兄相識的三十年間，無論我們在生活上、工作上如何起伏，始終在堅持早於中學時代就形成的興趣和志向。我們相信戲劇的力量，讓學生從遊戲和藝術中體驗學習。在疫情下，短短大半年間，我們相繼策劃了在香港故宮文化博物館演講廳演出的《火燒赤壁》、在牛池灣文娛中心劇院公演的《堅離地門神》，以及明年在耀中國際學校演出的《草船借箭》。貫穿三劇的主題是——文化需要傳承，但更追求創新。同樣作為父親兼老師，我們希望透過身教感染下一代—在保持真我的前提下，不斷與時並進、亙古彌新。」

「有骨戲」劇團聯合創辦人劉穎博士是教育心理學家，她表示：「大部份參演的戲劇班學員對『門神』的形象相當陌生，有的更表示聞所未聞。我們沒有刻意讓學員了解『門神』的典故，但在排演過程中，學員們對古裝打扮的門神充滿好奇，竟紛紛談論對『門神』的看法，甚至與家長一起搜尋資料。演出引發出學員對中國神話的好奇，實在是意外收穫，可見通過戲劇引發學習動機的確奏效。

另一方面，學員由綵排到演出，與同伴一起經歷了好幾個月，大家向同一目標努力，也漸漸體會到舞台上『一個也不能少』的道理。過程中，學員間建立了友誼、建立了自信，各自突破自己的瓶頸，這正是戲劇教育難以取締的魔力。當主角令人興奮，但享受與同伴一起做群戲、互相扶持、一起成長，才是我們劇團一直堅守的初心。在這個急速改變的時代，戲劇培養孩子樂於挑戰和合作的態度，面對問題時保持靈活性和適應力，比起專門技術和硬知識更重要。這些正向特質很難單從書本上學到。」

累積實力 挑戰自我

李盈意同學（右二）飾演主角的女兒

在聖保祿學校就讀中四的李盈意同學，自小學二年級開始參加舞台小種籽的戲劇訓練，8年間參演過「有骨戲」多齣合家歡劇場作品。作為有骨戲少年團成員的她，今次飾演故事主人翁的女兒，與一眾專業演員有很多對手戲。「參演《堅離地門神》令我學習了很多東西，尤其是在分析劇本和角色方面，比從前更深入。此外，除了戲劇技巧的提升，過去一個多月來，我要平衡學業、學校活動和排戲等各方面，學習認真做好每一件事情，漸漸發現自己在時間管理和工作效率上改善了不少。」

林重恩同學（右）飾演說書人之一

在香港培正中學就讀中二的林重恩同學，自K2那年開始參加，同樣經歷了8年的磨練。今次在劇中飾演說書人三人組之一的他表示，非常感謝導演和專業演員的指導，讓他在咬字發音、形體動作和演出能量三方面都有所改善。「說書人三人組的首領，是我們的戲劇老師Yan姐姐。她的演出很精準，導演要求我們的能量和動作與她做到一致，一點也不容易。多得Yan姐姐經常帶領我們熱身，好好預備自己的演出狀態。通過反覆的排練，我們愈做愈有信心。排戲的過程中，導演更讓我們參與創作，一起決定如何演繹，很有滿足感！」

繼續探索 繼續傳承

「有骨戲」劇團致力推動戲劇教育

值得保留的東西，應當珍惜和傳承。這不只是《堅離地門神》一劇的主題，也是「有骨戲」仝人堅持創作，推動戲劇教育的原因。劇團聯合創辦人李展鑾分享道：「我們在學習戲劇的生涯中獲得了許多寶物，很希望跟新一代分享，與他們一起面對時代的衝擊。其實，我們的班底和觀眾群都有不少人離開了香港，但相信總有新的方式繼續合作和交流。明年是「有骨戲」15周年，據悉該劇團將致力結合有教育心理學家和戲劇人的專業力量，為協康會和教育局提供為有特殊學習需要的學員而設的戲劇旅程，並會與耀中國際學校繼續合力推展「中華經典劇場」，更會為多所學校統籌演出，讓戲劇的力量傳承下去。

有骨戲劇團創辦人李展鑾和劉穎博士是夫婦，大兒子李想12歲，今次負責演唱《堅離地門神》主唱曲；小兒子李念7歲，是本劇的小演員。

「有骨戲」網站：www.boneyshow.com

面書專頁：www.facebook.com/boneydrama

YouTube頻道：www.youtube.com/有骨戲

（資料及相片由客戶提供）