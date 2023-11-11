「煤氣綠火焰能源科學家培育計劃」及親子嘉年華 推動ESG普及化

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）聯同本地原創角色B.Duck小黃鴨，今天（11月11日）起一連兩日於中環街市舉辦「煤氣綠火焰未來實驗室」親子嘉年華，透過多個互動裝置及玩樂攤位，向下一代及公眾介紹未來能源發展及低碳生活。同日更舉行「煤氣綠火焰未來實驗室暨能源科學家培育計劃」啟動禮，活動請來多名環境運動委員會主席黃傑龍教授，及立法會教育界議員朱國強先生蒞臨主禮，並與煤氣公司常務董事黃維義先生一同主持，更向參與計劃的學生代表頒發有關獎項，現場氣氛相當熱鬧。



「煤氣綠火焰能源科學家培育計劃」旨推動 ESG普及化

一連兩日親子嘉年華向公眾宣傳環保訊息

「煤氣綠火焰能源科學家培育計劃」啟動禮當日更邀請到環境運動委員會主席黃傑龍教授，及立法會教育界議員朱國強先生蒞臨主禮，並與煤氣公司常務董事黃維義先生一同主持。啟動禮更宣佈一連兩日親子嘉年華正式展開，活動免費向公眾開放，遊戲方法及展覽方式簡單易明，輕鬆帶出環保訊息，相信對不同年齡層人士均有多重得著。

煤氣公司常務董事黃維義先生致辭時表示，稱煤氣公司深明教育下一代的重要「近年氣候變化問題日趨嚴重，為了讓學生盡早認識相關議題，我們有必要進一步推廣能源科學，及將社會、環境及管治（ESG）概念普及化」，更希望透過推出不同教育項目，讓學童能夠認識能源行業、了解減碳及環保的重要性。

環境運動委員會主席黃傑龍教授更指減碳問題不只是社會及成人處理，其實小朋友也負起重要角色。「不要看自己年紀小，其實小小舉動或心態足以影響甚廣，簡單由回收、自攜餐具、垃圾分類等，這些生活習慣從小培養，均對環境保育擁正面影響」，黃教授更與現場公眾及學生一起叫喊口號「扭轉習慣、一起減碳」。

立法會教育界議員朱國強先生歡迎煤氣公司推出全新教育項目，更提到「商界與學校合辦活動助學生體驗更豐富，能夠更全面宣傳環保訊息」，學校教育課題滲入環保及低碳訊息，動手動腦進行實驗和研究，不界限於課堂學習，這夠感染更多同學、公眾實踐低碳活動。他更認為多元化活動能夠「幫助學生認識自我，發掘個人能力及興趣，提前做好生涯規劃」。

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親子嘉年華多個免費遊戲攤位、兩大打卡位、免費拍照留念

「煤氣綠火焰未來實驗室」在中環街市舉行，設攤位遊戲、互動展覽、STEAM工作坊等，以寓教於樂形式講解能源知識，並向參加者傳遞減碳訊息。此外，今次活動有展區與氫能發展有關，讓參加者了解氫能在港的生產及應用。

同場展出煤氣公司之「百年珍藏」，例如舊時煤氣櫃爐、煤氣風扇等仿製品，讓參觀者加深認識這家服務香港逾160年的「百年老店」。現場亦設置多個「煤氣綠火焰大使」B.Duck的立體打卡裝置，讓參加者拍照留念。

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煤氣公司積極在學校推動環保訊息

旨感染更多學生實踐低碳生活

「煤氣綠火焰能源科學家培育計劃」推出接近兩個多月，首階段已獲全港19間學校報名參加，煤氣公司更在計劃中委任超過90名學生為「綠火焰校園大使」，擔當宣傳環保訊息的重要角色。

煤氣公司成立「綠火焰教育組」，具備專業工程或ESG知識的煤氣公司員工，會到訪學校為學生講解未來能源、氣候變化等課題。除了講解外，煤氣公司更出版、以能源為主題的學習卡及桌上遊戲，寓學習於遊戲，幫助他們更容易掌握環保知識。此外，煤氣公司會舉辦企業參觀活動，讓學生到訪煤氣公司總部、煤氣廠等能源行業場景，引起學習興趣；同時向學校開放現金贊助申請，幫助學校延伸能源、環保或STEAM相關等教育活動。