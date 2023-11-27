01女生聖誕倒數月曆禮品 南山農社 x Moonwell聖誕倒數雪花酥月曆

01女生踏入7周年，數年來致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。為答謝讀者們多年的支持，01女生宣佈11月20日起啟動「01女生聖誕倒數月曆」活動，每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼01女生專頁！是次活動合作品牌逾十個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生FB及IG專頁進行指定任務，即有機會贏取豐富禮品，禮品包括MZ SKIN光療金色美容儀、酒店Staycation套票、聖誕自助餐、修身堂營養師修身諮詢、 Rejuve R.美容儀、Suu Balm® 速效舒緩修護套裝等等。



01女生聖誕倒數月曆合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與 12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

01女生聖誕倒數月曆禮品：

香港本地品牌南山農社 x Moonwell

聖誕倒數月曆Christmas Advent Calendar

總值：$2,976

特大尺寸房子禮盒設計 38cm x 28cm，內有24格可愛盒子，每格拆開隨時有驚喜出現。聖誕倒數月曆其中16格就有手工雪花酥，由微甜手工曲奇結合鳥結糖和果乾、果仁而成的低負擔輕食。入口煙煙韌韌而不粘牙，大人、小朋友、老人家都喜歡喔！

15款手工雪花酥味道

1. 經典原味 Classic

令人驚喜的煙韌牛軋糖配以層次分明的手工酥餅

2. 波波奶茶 Bubble Milk-tea

濃厚奶茶底配以粒粒煙韌黑糖珍珠波波

3. 小紅莓莓 Cranberry Love

水果中的紅寶石-營養健康的蔓越莓乾

4.戀戀芒芒 Mango N’ Nuts

酸甜的粒粒完熟呂宋芒配以南瓜子

5. 白桃烏龍 Peach N’ Oolong

粒粒完熟白桃配以淡淡的凍頂烏龍茶底

6. 熟成草莓 Stawberry N’ Nuts

香甜大果粒熟成草莓配以無添加南瓜籽

7. 紫薯脆脆 Purple Potato

夢幻！非油炸天然健康的美味紫薯脆脆

8. 幽香玫瑰 Paris En Rosé

片片溫柔幽香的凡爾賽貴族玫瑰花瓣

9. 宇治抹茶 Matcha N’ Nuts

回甘的宇治抹茶配以蔓越紅莓及南瓜籽

10. 可可果籽 Chocolate N’ Nuts

香濃可可配以健康的原味烘焙南瓜籽

11. 莓莓乳酪 Pink Berry Yogurt

令人愉快的雜錦野莓清新乳酪口味！

12. 海苔鬆鬆 Seaweed N’ Floss

啖啖肉鬆配以美味海苔，咸香之選！

13. 寶石藍苺 Blueberry

水果中的藍寶石-營養健康的粒粒藍莓乾

14. 蜂蜜柚子 Honey N’ Yuzu

淡淡的清爽柑橘香！柚子配以蜂蜜！

15. 甘味菠蘿 Pineapple

酸甜的粒粒完熟菠蘿，清新滋味

香港本地品牌南山農社Moonwell 聖誕倒數月曆Christmas Advent Calendar

南山農社 x Moonwell 聖誕倒數月曆 附送4款可愛精品

1. 自家設計聖誕木吊牌三款，掛在聖誕樹上或家居作裝飾，增添聖誕氣氛。

2. 木印章套裝，附上水性印墨印台。

（水性油墨較易清潔；可另行購買油性印台，蓋章效果更佳）

3. 貼紙兩款：自家設計可愛小紅帽男孩和自家設計比熊造型

4. 鎖匙扣：掛在手提包或鎖匙上可愛得體。

【01女生送禮】 南山農社 x Moonwell 聖誕倒數雪花酥月曆

禮品： 南山農社 x Moonwell 聖誕倒數雪花酥月曆乙個

名額：14個

活動日期：11月27日至12月3日

公佈日期：12月4日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

Moonwell擁多個養生產品系列「養生，從此不費神」

moonwell®️ 現代養生品牌產品，成為最符合亞洲體質的現代化全方位健康必需品專家。涵蓋多個養生產品系列，包含食療燉湯（常溫湯包）、養生花茶及健康新零食等等。我們認為真正的美，源於健康。糅合科技與亞洲傳統智慧，專為亞洲現代人日常注入養生美學，照料您的身與心，為您送上健與美。

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