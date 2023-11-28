01女生聖誕倒數月曆禮品：住1晚酒店送迪士尼樂園或海洋公園門票

01女生聖誕倒數月曆｜01女生致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。為答謝讀者們多年的支持，01女生宣佈由11月20日起啟動「01女生聖誕倒數月曆」活動，每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼01女生專頁！是次活動合作品牌逾十個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生FB及IG專頁進行指定任務，即有機會贏取豐富禮品。



01女生聖誕倒數月曆合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與 12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

住1晚酒店送迪士尼或海洋公園門票（先到先得）

01女生再次為大家搜羅至抵優惠，只要住1晚酒店，即送你迪士尼成人門票2張（迪士尼第一級別成人門票）或海洋公園成人門票2張，限量名額，先到先得！透過01空間訂購並輸入指定優惠碼即享折上折優惠，總折扣低至近64折。

香港迪士尼樂園探索家度假酒店：

送迪士尼第一級別成人門票2張 (價值$1278)

名額5套，總值$25,230

01空間 原價 HK$5,046、01空間價 HK$3,768、01空間獨家優惠碼86折 HK$3,579（總折扣為71折）

01空間優惠碼：HOTEL86

探索冒險世界來到這個為探索家專設的歇息之所，沉醉於奇妙的自然景致和多國文化之中。你可在迪士尼探索家度假酒店的自然景致與異國風情裡，涉獵一段精彩迷人的歷程：房間裝潢細細刻劃出四個熱帶地區的特色─亞洲、大洋洲、南美洲及非洲，別具探險氣息；酒店餐廳網羅來自世界五大洲的美食，加上室外泳池，歡迎世界各地賓客到此加入探索家的行列，實踐酒店的座右銘：“ad explorare et somniare”（翻譯為：「勇於探索‧開創夢想」）。

套餐包括（需至少3個工作天前預訂）

1. 迪士尼探索家度假酒店一晚

2. 標準客房住宿（兩位成人）及兩位早餐

*每房可容納最多四位成人(12歲以上)入住；第三及第四位成人需於HK01同時繳付每位附加費每晚HK$200

*額外早餐價錢：成人 HK$346、小童 3-5歲 HK$181、小童 6-11歲 HK$240

訂購平台：即享86折訂購

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香港迪士尼樂園酒店包自助早餐：

送迪士尼第一級別成人門票2張 (價值$1278)

名額5套，總值$23,825

01空間 原價 HK$4,765、01空間價 HK$3,487、01空間獨家優惠碼9折 HK$3,312（總折扣為7折）

01空間優惠碼：HOTEL95

香港迪士尼樂園酒店猶如坐落於南中國海岸上的維多利亞式華麗宮殿，讓所有賓客都可以暫時遠離繁囂的生活，放鬆身心。這裡環球美食任你選，你可以在泳池旁淺酌一杯雞尾酒，或者在米奇迷宮中盡情探索遊玩，消磨一整天的美好時光。樓高六層的酒店建築完美融合海濱度假區的懷舊風味和迪士尼的夢幻氣氛，而且配有先進的設備，華麗的大堂常設現場音樂表演，讓賓客尊享華貴高雅的住宿體驗。

套餐包括（需至少3個工作天前預訂）

1. 香港迪士尼樂園酒店一晚

2. 標準客房住宿（兩位成人）及兩位早餐

*每房可容納最多四位成人(12歲以上)入住；第三及第四位成人需於HK01同時繳付每位附加費每晚HK$200

*額外早餐價錢：成人 HK$346、小童 3-5歲 HK$181、小童 6-11歲 HK$240

訂購平台：即享9折訂購

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the Arca 雅格酒店雙人住宿連早餐

送海洋公園成人門票2張 (價值$776)

名額5套，總值$21,000

01空間 原價 HK$4,200、01空間價 HK$2,680（總折扣為64折）

01空間優惠碼：HOTEL95

the Arca酒店座落港島黃竹坑，飽覽深灣海景及南區壯麗山脈的怡人景致，酒店提供 187 間充滿藝術感的客房及套房，為您營造溫暖舒適的住宿體驗。

套餐包括（即將於11月15日開搶！名額10位至12月11日）

1. 免費升級海景房(海景大床客房)

2. 享用雙人免費自助早餐

3. 免費送雙人4道聖誕晚餐(Arca Society)

4. 12月24及25日晚上6-9時備有現場樂隊表演

5. 房內享用精選朱古力拼盤

*每日晚餐分開兩個時段：6pm-7:45pm、8pm-9:45pm

訂購平台 即享64折訂購

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【01女生送禮】 快閃優惠：住1晚酒店送迪士尼樂園或海洋公園門票

禮品： 訂購1晚酒店送迪士尼樂園或海洋公園門票

名額：15個

活動日期：11月30日至12月6日

參加方法：

1) 前往01空間訂購（香港迪士尼樂園探索家度假酒店、香港迪士尼樂園酒店、the Arca 雅格酒店）

2) 數量有限，先到先得

活動條款及細則：

1. 每位顧客只能購買一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆購買，也只會計算為一次。

3. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成購買程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。

4. 如發出訂購後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

5. 所有圖片產品及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有產品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期使用或兌換門票，將作取消資格並不獲補發。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。