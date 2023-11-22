第二屆全港小學STEAM創客比賽 鼓勵同學以科技改善生活 融入社區

由將軍澳香島中學、資訊科技教育領袖協會（AiTLE）合辦，民政事務總署贊助的第二屆全港小學STEAM創客比賽已於11月18日成功舉辦。將軍澳香島中學鍾堯基校長表示，STEAM教育為學校重點發展項目之一，同學亦曾在不少比賽中獲得不俗成績，透過比賽過程，學生多方面都有所增益。為增強社會連繫，並推己及人，本年度學校再次舉辦第二屆全港小學STEAM創客比賽，希望以自身經驗貢獻社會。



這次比賽以「STEAM與我！」為主題，鼓勵同學們在日常生活中發現問題，並運用創新科技改善生活，以及運用不同學科知識解決問題。

該比賽獲得民政事務總署的贊助以推廣創科教育，並由朱國強立法會議員擔任頒獎嘉賓。朱議員認為，現時不論是香港、國家還是國際層面，都很重視STEAM教育。如何奠定學生良好的創科能力基礎，將是能否在未來的創科世界脫穎而出的關鍵。將軍澳香島中學不但重視學生的創科教育，亦重視回饋社會，經常組織學生到社區和小學推廣創科教育。學校將科學實驗和話劇藝術相結合，以生動有趣的方式展示重要的科學概念，引發市民和學生對科學的興趣。朱議員更感謝學校提供機會和平台予小學生展示才能，發揮所長。他勉勵所有參加第二屆STEAM創客比賽的小學生回到學校，和同學、老師吸取經驗和教訓，研發出更好的作品，將來為自己、為學校、為香港、為國家，爭取更多的榮譽。

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這次比賽，評判根據創意、 創新科技 / STEAM 元素的運用、設計的實踐、表達技巧及團隊協作等方面評選出優勝作品。為了讓更多人有機會欣賞和學習參賽作品的精彩之處，主辦學校特意在將軍澳新都城中心三期商場舉行頒獎典禮和優秀作品公眾展示。除了參賽小學學生之創客作品外，更展出將軍澳香島中學學生作品及顯示學生STEAM創客團隊的實力。另外，民政事務總署亦贊助將軍澳香島中學舉辦小學科普劇場「科學棟篤笑2.0」，在區內小學巡迴演出，學生大使以科學進入校園，教授小學生科學知識。頒獎典禮當天，學生大使即場上演「迷你版」，為在場小學生上了一節另類科學課。