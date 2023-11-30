親子好去處|香港公共廣播95年嘉年華 必玩巨型充氣滑梯免費工作坊

2023年是香港公共廣播九十五周年，香港電台為慶祝特別舉行「開心香港—聲影穿梭—香港公共廣播 95 年」嘉年華，以生活藝術、非物質文化遺產，以及身心靈健康元素為主題，設有9大活動專區，除了有大量互動攤位外活動，另設有免費工作坊供大人小朋友參加，現場更設有小朋友至愛的巨型充氣滑梯，絕對是今個周末必去的親子好去處！



「開心香港—聲影穿梭—香港公共廣播 95 年」嘉年華將於 2023 年 12 月 2 日至 3 日在香港科學館露天廣場舉行，以生活藝術、非物質文化遺產，以及身心靈健康元素為主題，設有 9 大活動專區，形式動靜兼備，涵蓋範疇包括：手工藝術、文化歷史、健康醫療、港式飲食、電競科技、環保自然、體育遊樂等。各個主題專區設有互動攤位活動和免費體驗工作坊。小編率先為大家介紹嘉年華的必玩項目：

1. 小朋友放電之選

嘉年華設有適合小朋友放電的大型充氣滑梯。在《色彩人生》的攤位有彩繪師現場為您的手或臉畫上色彩豐富的圖案，讓您更加投入嘉年華熱鬧氣氛之中。而《夢幻泡泡》 就是流動的泡泡站，為嘉年華添上繽紛的色彩。肥皂泡充滿童真及夢幻色彩，為嘉年華添上繽紛色彩。泡泡人到處遊走，隨時出現您身邊！為大家帶來色彩和歡笑。

2. 年輕人新奇玩意：我們的未來科學家

本攤位設有電競遊戲裝置，還有STEM工作坊，讓參加者在遊戲中進入科學新領域，嘉年華現場特別設有電競遊戲攤位，讓市民親自試玩，感受這項運動的樂趣。香港科學館製作並展出竹蜻蜓，利用看似簡單的基本結構，以STEM（科學、技術、工程及數學）層面，向大眾解說竹蜻蜓的科學知識。寓學習於娛樂。

3.免費健康測試

《醫生與你》關注市民健康超過30年，特設攤位現場免費為參與者評估基本健康。高血壓、高血脂及高血糖有年輕化趨勢，對市民健康構成潛在風險。預防勝於治療，歡迎親臨《健康檢查 「藥」定你》攤位，讓現場註冊藥劑師為您測試三高。在《中醫與你》的攤位，你可以利用結合傳統中醫與科技的檢測設備，採集舌像、面像及脈像等訊息，為檢測者評估體質及健康狀況。

4. 重現經典樂園遊戲：香港歷史遊樂園

進入這個遊樂園區，市民可以一邊玩遊戲，一邊重溫童年回憶。在《擲階磚遊戲中》，香港電台節目化身階磚圖案，現場任君選擇。參與遊戲者只要運用攤位提供的小用具，按現場遊戲規則「掟」中階磚，就可獲得小小紀念品一份。而《擲膠圈》就是嘉年華的經典遊戲，看似簡單，但其實有一定難度，歡迎前來大顯身手，看看您能否用膠圈套中印有港台節目名稱的膠樽。

5. 經典港式美食：香港故事港食力

現場有攤位即場製作經典港式美食：新鮮出爐的懷舊雞蛋仔、蛋撻和奶茶，是人人回味的港式風味。香港故事攤位把這些本地美食的製作方法熱辣辣呈現眼前，市民可即場試食。，滿足大家的味蕾。

6. 藍地球：大自然大不同

為了讓市民的生活注入更多綠色創意，本攤位把大自然帶到會場，讓市民認識應時農作物，亦可參加同埸的生態盆景工作坊，為生活添一點青蔥品味。

6. 巨型打卡位：大型剪紙藝術雕塑

配合香港公共廣播 95 年，嘉年華的出入口分別設有兩座由著名剪紙藝術家陳彥廷創作的《四時相伴》大型剪紙藝術雕塑，供市民打卡留念，並參加面書有獎遊戲。在 《和 RTHK DJ 影張相》中，大家可以和七、八十年代的香港電台 DJ 影合成照留念。

7.Pet Pet搞邊科

在《Pet Pet 搞邊科》的區域中，大家除了可以在特設的展示箱觀看奇特的昆蟲外，也可以直接用手去接觸爬蟲類動物。

8.Teen空海闊學界和你紛

嘉年華特設青少年專區，由本地中、小學學生設計攤位。參與學校共八間，題材包括香港特色建築、文學及地區文化等等，各不相同，別具啟發性。歡迎市民前往本區參與學生們設計的互動環節，感受年輕人海闊天空的無限創意。同場並有《少年太空人》節目介紹。

9.免費 DIY 工作坊：好想藝術工作坊

兩日嘉年華提供不同體驗攤位，由導師即場教授不同的藝術小手工。在《摺紙工作坊》裏，用一張平平無奇的紙張，從有限空間創造無限可能！現場也設置《自助摺紙站》，在站內展示摺紙教學圖示，參觀人士可自行按圖學習摺紙技巧，摺出作品，感受藝術氣息。另外特置《扭氣球工作坊》和《自助扭氣球專區》，扭氣球工作坊由導師即場教授基本技巧，並輔助參加者完成簡單作品。人小朋友可以親手 DIY 之餘還可以帶走作品，加添快樂回憶。

10. 新興運動試玩

十項全能並非人人做得到，但我們一定可以找到適合自己體能的強身健體項目，讓身體動起來！本攤位介紹幾種新興運動，包括芬蘭木棋、穿雲箭和躲避盤，這些非傳統的體育項目，寓運動於競技遊戲，總有一款適合您來試玩。

另外有舞台區，表演項目包括流行歌曲表演、兒童粵劇、魔術、DJ 打碟、現代南音、霹靂舞及木偶劇表演等。演出於兩日分不同時段進行：

大家可以到香港歷史博物館大堂欣賞展覽，透過別具心思的影音裝置，重溫香港電台與大家一起走過的歲月，再會經典時刻、人物和節目。同時，港台亦會展出珍貴廣播器材，並且介紹未來發展路向。現場還特別安排 AI 大使 Sa Sa與參觀人士互動，提供有關香港電台的資訊。

活動詳情

嘉年華會

日期：2023 年 12 月 2 日及 3 日

時間：上午 9 時至下午 6 時

地點：尖東香港科學館露天廣場

展覽

日期：2023 年 12 月 2 日至 2024 年 2 月 26 日

地點：尖東香港歷史博物館

*開放時間以香港歷史博物館公布為準