親子好去處|玩遊戲贏禮物 西九CHILL RUN冬日市集+慈善反詐跑2023

踏入12月大家準備迎接聖誕！12月17日西九文化區藝術公園將舉行「西九CHILL RUN冬日市集」，市集現場有超多精彩節目，而且免費入場！最適合家長帶小朋友去放電！



由反詐騙協調中心(ADCC)主辦，12月17日限定一天的「CHILL RUN 冬日市集」最適合家長帶小朋友去放電！由早上11點至下午6點開放，免費入場。現場有超多精彩節目，除了歌藝獻唱、音樂舞蹈表演、魔術表演，仲有超過60個攤位，包括精彩遊戲、聖誕工作坊、彈彈床、扭波波、VR體驗、無人機教學、懷舊美食、雪糕車等等，既創新又經典，大人細路都啱玩 ！還有爆谷、砵仔糕等美食醫肚 ！

「全城反詐」賺代幣攻略

去市集前，記得由今日開始賺定代幣先！只需要用手機號碼登記「全城反詐」AR問答遊戲，裏面一共有三個關卡，每個關卡都可以賺代幣。第一關「全城反詐GO」AR遊戲，響全香港20個地點尋找提子、賺代幣！第二關「反詐趣味學堂」每玩一題都有代幣！第三關「冬日嘉年華」在活動當日（17/12），於西九文化區藝術公園進行尋找騙子行動，等你全面認識各種詐騙手段，智破騙徒手法！想用代幣換走最多精美禮品，就要快人一步做好準備，而家即刻開玩啦！立即玩「全城反詐」AR遊戲：https://guardthecity.com

活動當日早上9時至中午12時更會進行「慈善反詐跑2023」，「慈善反詐跑2023」所籌得的款項將撥捐「惜食堂」及「奮進行動」慈善機構。

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一連串精彩節目，12月17號西九見！活動詳情：https://www.facebook.com/chillrunhk