$mart理財體驗館｜小朋友玩住桌遊學理財　唔驚亂使利是錢！

不少家長都希望教導孩子正確的理財觀念，但由於他們年紀尚輕，往往難以明白金錢是甚麼一回事。為此，金管局於去年推出了原創理財教育桌上遊戲《$mart理財321》，遊戲推出後大受歡迎，最近更獲國際肯定，取得五個知名國際設計大獎殊榮，當中包括三個有關教學工具和學習工具的產品設計獎項。為進一步推廣這個益智好玩的遊戲，金管局於去年12月中至今個農曆新年，特意趁節日推出「理財童樂園」公眾教育推廣活動，透過在中環PMQ元創方設置「$mart理財體驗館」及在金管局舉辦「$mart理財親子好玩工作坊」，希望小朋友邊玩邊學理財，好好運用自己的利是錢！



《$mart理財321》：以桌遊輕鬆教導兒童理財

正確的理財觀念需要從小培養，但除了「不要先使未來錢」和「父母賺錢不容易」等句子外，兒童往往難以更進一步地了解金錢的概念。想用一個有趣的手法教育兒童，以遊戲的方式入手永遠奏效，因此金管局早前夥拍社會企業「樂在棋中」設計原創理財教育桌上遊戲《$mart理財321》，讓小學生在模擬情景下體驗購物時以不同支付方式付款，從中學習使用不同支付方法時要注意的事項。

「$mart理財體驗館」登陸PMQ元創方

《$mart理財321》桌上遊戲於去年的香港書展2023首度推出並設置攤位推廣，讓市民即場免費試玩，攤位大受老師、家長和小朋友歡迎，而該遊戲更成為書展最佳銷量的桌上遊戲之一。《$mart理財321》最近更獲國際肯定，取得五個知名國際設計大獎殊榮，包括當中三個有關教學工具和學習工具的產品設計獎項¹。

《$mart理財321》桌上遊戲獲國際肯定，取得五個知名國際設計大獎殊榮。

有見及此，金管局近期於中環PMQ元創方設置「$mart理財體驗館」，將《$mart理財321》桌上遊戲內的遊戲圖版簡化，製作成另一個好玩大型圖版互動遊戲，並加入大型骰子，讓小朋友以自己充當棋子，按擲骰的結果逐步前行，邊玩邊認識不同支付方法。除了大型棋盤，體驗館內亦有多個互動小遊戲供市民玩耍，讓市民輕易掌握不同的理財概念。當中就包含以下4個理財互動小遊戲：

「想要或需要」：學習分清「想要」和「需要」

「財來有方」：認識儲蓄的概念及收入來源

「愛心滿滿Zigzag Path」：鼓勵在能力所及時捐款及做義工幫助別人

「網絡安全Dos & Don’ts 」：認識網絡安全的重要性

同場不但有各款應節的農曆新年打卡位，指定時段更有工作人員教大家試玩《$mart理財321》桌上遊戲！「$mart理財體驗館」展覽詳情如下：

地點：香港中環鴨巴甸街35號元創方B座地下HG13及HG20室

日期：即日至2024年2月18日*

開放時間：

星期一至五（上午11時至下午6時）

星期六、日 、公眾假期及學校假期^（上午11時至晚上8時，下午2時至3時及5時至6時特設《$mart理財321》桌上遊戲試玩時段供市民試玩）

*農曆年初一至四（2024年2月10日至13日）閉館

^學校假期是指2024年2月14日至16日

即去Facebook留言贏取工作坊參加名額！

此外，金管局將於2月3日早上再次舉行「$mart理財親子好玩工作坊」，有興趣的家長可以於金管局Facebook參加「理財童樂迎新年 有獎遊戲2」，回答簡單問題後，即有機會帶同一位6至12歲小朋友出席工作坊，每個參與家庭在完成工作坊後更可免費獲得《$mart理財321》桌上遊戲一盒。詳情如下：

地點：香港金融管理局演講廳（中環國際金融中心2期56樓）

日期：2024年2月3日 (星期六)

時間：上午10時至下午12時15分

活動：試玩《$mart理財321》桌上遊戲、參觀金管局資訊中心

名額：每場20個（每位參加者必須帶同一位6至12歲小朋友出席）

活動Facebook Post：https://bitly.ws/3a8XT

備註：每個家庭在參加工作坊後，均可獲得《$mart理財321》桌上遊戲一盒及「理財智FUN卡」卡牌遊戲一套

¹ 國際設計獎項殊榮包括MUSE Design Awards 2023(產品設計 - 玩具銀獎及產品設計 - 教育工具 / 教學工具 / 學習工具銀獎)，New York Product Design Awards 2023(玩具設計 - 具教育意義玩具銀獎 )及London Design Awards 2023(產品設計 - 嬰兒、幼兒及小童產品銀獎及產品設計 - 教育工具 / 教學工具 / 學習工具銀獎)

（資料及相片由客戶提供）