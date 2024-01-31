大中華區首間KidZania　融入本地傳統文化　打造獨有職業體驗

香港有不少獨特的本地傳統、文化及藝術，然而隨著時代巨輪的推進，不少正在慢慢消失，就連帶相關的職業也漸漸式微。父母輩兒時常見的事與物，到他們子女的這一代，已買少見少。國際知名兒童職業體驗樂園KidZania首度進駐大中華區，落戶航天城11 SKIES，打造港版「迷你城市」，不僅帶來近50種不同行業體驗，更特別加入了香港獨有的特色元素，不但能讓小朋友趁早體驗職場，探索自己的志趣，更可以從中認識到香港獨有的傳統文化及職業，真正寓學習於娛樂。



落戶大灣區樞紐11 SKIES 引入七大港版獨家職業體驗

KidZania至今已遍佈全球27個地區，超過18個據點，新近KidZania首度進駐大中華區，更融入本地文化，帶來香港獨有的職業體驗。而其選擇落戶的，是全港最大零售娛樂地標11 SKIES，總樓面面積達380萬平方呎，將雲集超過800家零售餐飲店舖。其位置亦佔盡地利，位處於香港國際機場及港珠澳大橋間，作為大灣區樞紐，交通便利，不但能吸引外地旅客，日後大家去亞博睇Show前，或外遊離港前亦有更多餐飲娛樂選擇。

11 SKIES座落於香港國際機場及港珠澳大橋之間，將成為大灣區門戶，將來大家去亞博睇Show前，不但終於多一個食飯行街的選擇，交通也更加方便。

樓高三層的KidZania Hong Kong 將與近30個國際及本地知名品牌合作，推出一系列具真實感的職業體驗，當中包括七大KidZania Hong Kong獨有的創意體驗，例如全球首個新派華服工作室—SPARKLE by Karen Chan，不僅能讓小朋友穿上可愛別緻的「小小旗袍」在時尚天橋上擔任「小小Super Model」，亦能讓小朋友從新派華服中體驗非物質文化遺產——「旗袍」背後的傳統文化。

樓高三層的KidZania Hong Kong，有如一座「迷你城市」。

高質親子時間 自身體驗一拍即合

不少家長都望子成龍，希望子女他朝成為醫生、律師，但他朝兜兜轉轉可能發現自己根本不適合父母鍾意的那一行，白白浪費青春。「做security都是一份工作，做消防員都是一份工作，我很喜歡這種有娛樂、有遊玩，又有教學的一種（體驗）方法。」在KidZania未落戶香港之前，SPARKLE by Karen Chan創始人兼設計總監Karen就帶過兒子到外地的KidZania體驗職業，「對我來說有質素的親子時間很重要！KidZania職業體驗可教小朋友一個正確的觀念去選擇職業。」親身體驗過，令Karen與KidZania能一拍即合。「每個人可能都曾經想做模特兒，覺得只是隨意擺擺pose、拍拍照，但做模特兒其實是怎樣的一回事呢？小朋友經歷過，就會知道其實做模特兒也不容易的！」在KidZania Hong Kong的全球首個新派華服工作室SPARKLE by Karen Chan，小朋友就可換上品牌精心設計、中西合璧的小小旗袍，體驗Super Model受萬人矚目、在時尚天橋上行Catwalk的滋味！

SPARKLE by Karen Chan將中西的文化融合拼出火花，透過新派華服訴說香港故事。

中西文化交融地利 說好香港故事

「11 SKIES很近機場，亦在大灣區的核心位置，內地及外國遊客來到，可以看到香港的本地品牌是怎樣，或者看到香港的另一面。」樓高三層的KidZania Hong Kong儼如一個「城市縮影」，其選址位於香港國際機場及港珠澳大橋之間的11 SKIES，地點不單止佔盡地利，交通四通八達，同時亦是中西文化交融之地。「我覺得每一個城市應該有自己的特色。」Karen的新派華服，不僅以長衫、旗袍為基礎配合有玩味的西方服飾元素，設計細節中還融入了很多「懷舊香港」的元素，像是紅白藍、舊鐵閘、信箱、風車、西瓜波等等的品牌原創設計，還有與香港文化博物館、香港藝術館以及非物質文化遺產傳承人長衫大師的合作系列，活像一本行走的「香港歷史圖鑑」，讓本地小朋友可在體驗之餘認識香港的歷史和文化，而外來遊客來到KidZania Hong Kong可看到富本地特色的職業，亦可以去到香港不同的地方探索，像是看到Karen的新派華服上的舊鐵閘、信箱，了解到背後故事，便能勾起遊客的興趣，去到遊客平常不會去的景點，例如土瓜灣、深水埗、鴨脷洲等，去作深度探索，從而宣傳香港本地文化。

SPARKLE by Karen Chan的作品，融入不少香港文化、歷史與藝術，其中就有與香港藝術館聯合策劃，以畫壇大師吳冠中的畫作爲主題的長衫，讓穿者了解感受香港的藝文。

糅合香港特色 KidZania Hong Kong獨有職業體驗

小朋友除了可以穿上SPARKLE by Karen Chan的新派華服體驗當模特兒Catwalk外，KidZania Hong Kong還有多個獨具香港特色的職業，可讓小朋友體驗。

國泰航空

國泰航空作為一家世界級的國際航空公司，一直提供安全及優質的服務。國泰航空植根香港，致力為本港作出貢獻，其中包括推動青年發展。在KidZania Hong Kong航空學院，小朋友可穿上機師制服，坐在模擬駕駛艙內體驗駕駛飛機翱翔天空，從而認識機長日常的工作，探索航空業的精彩世界。

奇華餅家

奇華一直秉承著「用心製餅，以質取勝」的經營宗旨，把奇華的傳統餅藝傳奇故事，世世代代延續。設立的烘培坊，小朋友可參與及親手製作傳統港式餅食及包點，深入了解傳統餅藝的製作過程，同時傳承傳統文化並將其發揚光大。

Pizza Hut必勝客

香港首間必勝客於 1981 年開業，是全港最大的連鎖式薄餅及意粉餐廳。必勝客一直抱著「為客瘋狂」的企業文化，全心全意為顧客提供優質服務，而且與時並進，全球各地的必勝客都有其獨有的菜單傳承當地文化。在KidZania Hong Kong小朋友可一嘗製作pizza的滋味，同時了解多一點必勝客的「為客瘋狂」的企業文化。

位元堂

位元堂始創於1897年，承傳「百年經驗」，秉承「用心造藥」宗旨，研發及生產迎合不同都市人所需的中藥品及保健品。根據權威市場調查，位元堂公認為藥材質素最高及最受信賴的中醫品牌*。有見及此，位元堂將中醫學、傳統造藥的基礎理論及經驗融入KidZania Hong Kong，打造一個讓孩童初接觸或培養對中醫藥興趣的平台，成就未來位元堂小小中醫師。

*根據Ipsos於2023年3月至4月訪問502位香港中式保健品用家進行之香港中式保健品品牌研究結果。(Ipsos Hong Kong Limited版權所有)

KidZania Hong Kong

地點︰香港國際機場航天城11 SKIES

11-skies.com

（資料由客戶提供）