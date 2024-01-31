農曆新年2024｜新春女童鞋款5折 adidas/ NIKE / puma / SKECHERS

新年波鞋推介｜農曆新年及拜年禁忌「新年期間不可買鞋買書」，由於「鞋」與「唉」、「書」與「輸」發音相近，詞語負面、感覺容易帶走好運，令人聯想到新年買鞋買書會令整年運程較差。所以，很多人都會選擇過年前買鞋。《01親子》為大家整合多款新年波鞋2024，本文將會找尋多間運動品牌的女童鞋款，包括adidas、NIKE、puma、SKECHERS，為大家找尋至抵鞋款優惠！



adidas 正進行網店優惠，部份鞋款5折起，購買兩件可享額外8折。以下五款女童鞋款，有鞋帶款式、亦有魔術貼款式，方便不同學習階段的女童穿搭。

新年波鞋推介【1】adidas 跑鞋

這款 adidas 跑鞋能讓孩子的雙腳保持涼爽舒適，採用 360 度全方位透氣設計，包含透氣網布鞋面以及鞋底的風孔設計。Bounce 避震材質提供柔軟彈力腳感，奔跑一整天也沒問題。

粉紅色 [GZ4024]

原價 HK$599 現售 HK$299（5折，購買兩件可享額外8折）

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新年波鞋推介【2】adidas RUNFALCON 2.0 跑鞋

這款 adidas 幼兒運動鞋擁有穩固結構，帶來完美承托，而且感覺輕盈，毫不累贅。

粉紅色 [GX3544] 訂購連結

原價 HK$359 現售 HK$179（5折，購買兩件可享額外8折）

新年波鞋推介【3】adidas FORUM LOW 運動鞋

白色 [GY8211] 訂購連結

原價 HK$359 現售 HK$179（5折，購買兩件可享額外8折）

新年波鞋推介【4】adidas VS SWITCH 運動鞋

白色 [GW2978] 訂購連結

原價 HK$359 現售 HK$179（5折，購買兩件可享額外8折）

新年波鞋推介【5】adidas SWIFT RUN X 運動鞋

淺粉紅色 FY2148 訂購連結

原價 HK$559 現售 HK$279（5折，購買兩件可享額外8折）

Nike 正進行網店優惠，新春早鳥部份鞋款低至5折；買正價產品享8折；買2件減價產品享額外9折，精選正價產品亦可夾單。以下五款nike女童鞋款，承托力、鞋款及顏色選擇都各有不同。

新年波鞋推介【6】Nike AIR JORDAN 1 LOW SE (GS)

Air Jordan 1 Low SE (GS) 大童運動童鞋在鞋面上飾有扇邊麂皮，加上柔和配色不失繽紛，締造出多層次造型。

顏色: 番石榴冰色/冰翡翠綠/白/牛津粉/椰奶白

款式: DZ5356-800

原價 HK$699 現售 HK$559（正價產品8折；買2件減價產品享額外9折） 訂購連結

新年波鞋推介【7】NIKE AIR ZOOM PEGASUS 40 GS

Pegasus 40 向 Nike 跑步系列的過去和未來致敬。 無論是為校園陸運會、田徑賽練習、體育課長跑或輕鬆跑做準備，Nike Air Zoom Pegasus 40 GS 大童公路跑步童鞋都適合各級跑者。 透氣一流，每次跑步都可保持雙足涼爽。

顏色: 黑/白/鐵灰

款式: DX2498-001

原價 HK$669 現售 HK$459（7折優惠） 訂購連結

新年波鞋推介【8】NIKE TEAM HUSTLE D 11 (GS)

Nike Team Hustle D 11 (GS) 大童籃球童鞋是你的不二之選。 此 Team Hustle D 系列運動鞋版本的設計，以輕鬆穿脫為重點。 彈性鞋帶加寬鞋口，特大搭帶更加穩固貼合。 另外亦提供柔軟緩震效能。

顏色: 淡象牙白/活躍綠/白/沙堆白/全橙/波羅的海藍

款式: FN8904-131

原價 HK$499 現售 HK$399（8折優惠） 訂購連結

新年波鞋推介【9】NIKE AIR JORDAN 1 LOW SE (GS)

穿上玩味十足的 Air Jordan 1 Low SE (GS) 大童運動童鞋，讓這個假日充滿繽紛色彩。 鞋款沿襲了經典 Jordan 鞋款造型，同時融入了革新設計元素。 織布與合成物料搭配皮革，拼貼設計打造出不同紋理觸感，讓造型更加突出顯眼，同時帶來舒適體驗。

顏色: 法國藍/酸辣醬紅/白/健身紅/珍珠白/海拔綠

款式: DR6960-400

原價 HK$649 現售 HK$519（8折優惠） 訂購連結

新年波鞋推介【10】NIKE PEGASUS 40 (GS)

這款輕盈透氣的 Nike Pegasus 40 (GS) 大童公路跑步童鞋都能助你一臂之力。 外底會隨著足部彎曲，讓你暢跑無阻。

顏色: 帆白/大學紅/白/椰奶白/蒸氣綠/灰仙人掌綠

款式: FZ5526-161

原價 HK$669 現售 HK$529（8折優惠） 訂購連結

puma 網店同樣推出新春優惠，多款鞋款以五折起出售，更有2件額外75折優惠。

新年波鞋推介【11】puma Vista Glitz V Infant 嬰童休閒鞋

產品編號： 36972111

顏色：粉色

原價 HK$319 現售 HK$209（66折｜2件額外75折） 訂購連結

新年波鞋推介【12】puma X-Ray Speed AC Pre-School 兒童休閒鞋

產品編號： 38489916

顏色：粉色

原價 HK$459 現售 HK$269（59折｜2件額外75折） 訂購連結

新年波鞋推介【13】puma X-Ray Speed Lite AC Pre-School 兒童休閒鞋

產品編號： 38552522

顏色：粉色

原價 HK$459 現售 HK$319（69折｜2件額外75折） 訂購連結

新年波鞋推介【14】 Puma Smash 3.0 Owl V Infant 嬰童休閒鞋

產品編號： 39443501

顏色：白色

原價 HK$359 現售 HK$209（58折｜2件額外75折） 訂購連結

新年波鞋推介【15】Puma R78 Mix mtch V Infant 嬰童休閒鞋

產品編號： 39256601

顏色：白色

原價 HK$399 現售 HK$239（6折｜2件額外75折） 訂購連結

skechers 網店同樣進行新春優惠，3件或以上5折、2件6折。現時為大家搜羅5對3件5折的鞋款。

新年波鞋推介【16】SKECHERS SPARKLE RAYZ 女童閃燈鞋

水鑽鞋頭、明亮燈光、大膽色彩等等，讓 Twinkle Toes 為小朋友的每一天增添更多光彩。

SKU： 314836L/SMLT-3

顏色: 灰色/銀色;Grey/Silver

原價 HK$559 現售 HK$279（3件或以上5折） 訂購連結

新年波鞋推介【17】SKECHERS SELECTORS兒童返學鞋

SKU：403766L/WHT-11

顏色: 白色 White

原價 HK$399 現售 HK$199（3件或以上5折） 訂購連結

新年波鞋推介【18】SKECHERS INFINITE HEART LIGHTS 女童閃燈鞋

SKU：303751L/SMLT-3

顏色: 灰色/銀色 Grey/Silver

原價 HK$559 現售 HK$279（3件或以上5折） 訂購連結

新年波鞋推介【19】SKECHERS LIGHT HEARTED 2.0 女童涼鞋

SKU： 308040L/LTPK-2

顏色: 粉紅色 Pink

原價 HK$399 現售 HK$199（3件或以上5折） 訂購連結

新年波鞋推介【20】SKECHERS RAZOR FLEX AIR 女童運動鞋

SKU：319032L/LTPK-11

顏色: 粉紅色 Pink

原價 HK$559 現售 HK$279（3件或以上5折） 訂購連結