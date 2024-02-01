Disney+2024新春片單｜必睇港產賀歲片/元素大都會/星球大戰動畫

新年活動2024｜新年不想外出，也可以在家欣賞動畫、電影，disney+於2月推出多款動畫電影以及新年系列的電影，好讓大家宅在家也能感受新年氣氛。《01親子》為大家搜羅disney+新春片單，適合一家大細一同觀看！



Disney+2024新春片單【1】迪士尼與彼思《元素大都會》(Elemental)

《元素大都會》榮獲英國電影學院獎「最佳動畫」提名，立即上Disney+，重溫喊包暖男 阿水與火爆烈女小焰的精彩故事！現正獨家串流上線

Disney+2024新春片單【2】《真實蟲蟲特工隊》A Real Bug’s Life (國家地理)

由金球獎影后奧卡菲娜 (Awkwafina) 聲音導航，帶大家走入「昆蟲國度」。以高科技拍攝技術，與大家近距離看真實蟲蟲的故事！現正獨家串流上線

《真實蟲蟲特工隊》A Real Bug’s Life (國家地理)

Disney+2024新春片單【3】《Marvel隊長2》（The Marvels)

Marvel隊長強勢回歸，與Monica Rambeau、少女超級英雄Ms. Marvel組隊拯救宇宙，集結光能，更高、更遠、更快！2.7 獨家串流上線

Disney+2024新春片單【4】「龍年賀歲片單」

龍年賀歲片，包括經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》 、宇宙天團ERROR領銜主演《陰目偵信》，以及黑幫電影續作《紮職2》！現正獨家串流上線

Disney+2024新春片單【5】迪士尼《優獸大都會》(Zootopia)

跟隨新紮師姐朱迪與狐狸阿力這對鬥氣孖寶，一起調查動作失蹤奇案！勇闖動物大都會，邊笑邊解開驚天大陰謀！現正獨家串流上線

Disney+2024新春片單【5】星球大戰原創動畫《星球大戰：特種兵團》第三季 (Star Wars: The Bad Batch Season 3)

《星球大戰：特種兵團》最終章！迎接最後一戰，複製人突擊隊99號小組強勢回歸，銀河大戰一觸即發！ 2.21 Disney+ 獨家上線