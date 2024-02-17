土生土長8歲文武雙全女孩北京春晚展風彩 以音樂運動串連美麗人世

本地教育界念茲在茲的教育重點，就是協助發掘孩子的潛能，讓孩子能在適合自己的舞上發光發亮。今年僅8歲、就讀拔萃女小學三年級的黃安麗，便是潛能盡展的最好例子。4歲的安麗因找到喜愛的唱歌天賦才能，短短一個夏天，從歌唱比賽冠軍，成長為多才多藝的全能新星，更在剛過去的農曆新年，因出色的歌唱實力獲邀登上中央電視台的春節聯歡晚會，成為來自香港的表演者。



4歲即獲歌唱比賽冠軍 擅長網球奪跨年齡組冠軍

自4歲那一年父母讓安麗學習唱歌不久，即獲老師發現其驚人的歌唱天賦，隨即更為安麗安排參加比賽，結果不負眾望，其舞台的表現力和歌唱實力，震懾台下觀眾及評判，一舉奪得第十一屆香港小童聲靚聲達人公開唱歌比賽冠軍。此後，安麗繼續在唱歌路上勇奪大大小小的冠軍獎項，包括 2022 年 9 月的倫敦青年音樂家比賽 8 歲及以下聲樂組金獎；同年 10 月的加拿大蒙特利爾皇家之聲國際音樂大賽 7-8 歲聲樂組冠軍和最受觀眾喜愛獎；2023 年 3 月的第10屆香港國際青少年表演藝術節國際總決賽聲樂兒童組冠軍；2023 年 5 月獲香港 75 屆校際音樂節 10 歲以下組別獨唱冠軍等，至今已獲超逾10項大賽冠軍及舞台獨唱榮譽，其唱歌實力及舞台魅力之高，無容置疑。

安麗能歌擅舞，卻不只是個精通藝術範疇的孩子，在運動方面同樣極具天份才能。2022年7歲的安麗跨年齡組別獲得香港青少年網球新秀賽女子U8組別冠軍，翌年8歲便獲得U9組別冠軍，練習網球的同時，還參加足球、排球、籃球和滑雪等訓練，每天放學後就在不同球場訓練，多項運動的綜合使得安麗的運動能力更加全面。

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無懼春晚盛大規模 興奮首嘗升降台表演

「春晚的舞台好大！我好喜歡！」實力出眾的安麗，一開口便是一副初生之犢不畏虎的自信。燦爛笑容下說起幾天前的表演經歷，只有興奮，沒有半點緊張或怯場。「我不怕，因為經常上台，那些燈光、攝影機我習慣了，只有升降台是第一次試！但沒問題，我不怕！」說完即笑起來，彷彿剛過去的盛大表演只是她其中一次手到拿來的經歷，稚氣的臉上一副泰若自然的表情，加上邊說更不忘擠眉弄眼一番，活潑得讓人忍俊不禁，也令人佩服見慣大場面的她。

歌唱實力非凡的安麗，個性熱情活潑，喜愛與人交談，難怪她說參加春晚其中一件最開心的事，就是結交到很多來自不同地方的朋友。歷時將近整個月的排練，不只與同台表演節目的演出者成為好友，連帶其他節目的參演者，也成了安麗的朋友。「我排練完下台時會看其他人的排練，有表演武術的、也有唱歌的，大家都很厲害！好好看！」對舞台演出已駕輕就熟的她，首次參加春晚，安麗亦坦言非常難忘、有趣，無論是後台工作人員眾多，又或是高密度的排練，對她來說都是新鮮好玩的體驗，絲毫不嫌累。

這次安麗參與春晚的節目是與歌星共同演唱歌曲《禮序》，同台演出者有同樣來自香港的歌星古巨基，問她事前是否認識，笑着搖頭說不後立即搶答般補上一句：「現在我認識了！」聰敏又俏皮。說起表演明星，熱愛唱歌的她倒有自己欣賞的歌手，更興奮地向記者表示成功和對方合照並獲得簽名。回想整段參與春晚的日子以來，安麗感覺既興奮又新鮮，作為香港代表與有榮焉的同時，也很開心能認識到不同地方的人。

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4歲唱歌奪冠成躍進契機 發掘多項冠軍才能如舞蹈古箏鋼琴

安麗媽媽指安麗從小比較怕生，夫妻倆便在安麗4歲那年，邀請幼稚園的同學舉辦生日會，更請來教安麗跳舞的老師來活絡氣氛，希望能幫助女兒適應。但那次生日會上，安麗只靠在母親身上沒有參與。安麗媽媽表示：「我們心想必須改變方法，找到她有興趣的事，便開始嘗試帶她體驗種不同的東西，像是唱歌、畫畫、運動等。」改變的契機便由此開始。自4歲那年獲得歌唱比賽冠軍，安麗繼而找到更多自己的天份才能，如鋼琴、古箏、舞蹈等，更在以上領域都獲得大賽冠軍獎項，如 2023 年獲九屆香港青少年鋼琴比賽冠軍、2023 年 獲香港 75 屆校際音樂節古箏獨奏冠軍等，令人驚訝於安麗的資優天份。

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品學兼優女拔生 多才多藝且學業成績優異

小妮子才能與天份眾多，除表現出眾的唱歌、網球之外，更一口氣數了好幾種擅長的活動，諸如靜態的畫畫、攀石、足球、籃球、排球、滑板等等。然而作為學生，活動以外自然少不得要兼顧學業，加上安麗更是就讀於本地名校拔萃女小學的優才生。記者好奇就讀拔萃女小學的安麗如何分配時間，她卻答得理所當然：「我上課的時候很專心！然後很快就做完功課！其他的時間就可以用來唱歌、練球和玩其他東西啦！」看似精力無窮的她難道沒有感到疲倦或沮喪的時候？「因為全都是我喜歡的事！所以不會覺得累！」

孩子的天性就是愛玩，問安麗平日除唱歌、網球等需要練習的活動外，最喜歡做甚麼，她不需思索便立即高呼：「海洋公園的水上樂園！迪士尼！」她滔滔不絕地告訴記者自己喜歡的機動遊戲是哪款，哪一個遊樂區對她來說太沉悶，雀躍又興奮。當問起她未來的目標或計劃時，安麗竟語氣堅定、心無旁騖地回答：「我想成為一個唱歌很厲害，打球也很厲害的網球選手，代表香港參加比賽！」小安麗才藝多多、天資優秀，更有遠大志向，未來成就令人期待！