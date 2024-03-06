《全港中學小小企業家大賽》啟發學生創意思維 培育冒險精神

《全港中學小小企業家大賽 - 我要做生意》 已於 2024 年 3 月 2 日（星期六）在 theDesk1 亞太中心(九龍觀塘道 414 號 1 亞太中心 22 樓) 順利舉行。由 STEM Unicorn 主辦，香港電腦教育學會協辦。



STEM Unicorn 為啟發學生的創意思維，培育小小企業家的冒險精神，提供生涯規劃，提升溝通和解難能力，共同踏上創業新旅程！

透過 STEM Unicorn 線上模擬器，建立自己企業，模擬創業中遇到各種困難、挑戰 以及作出抉擇，為學生培育全能發展。除了與線上角色一起技能解鎖，大賽於 3 月 2 日更設有線下的總決賽，讓學生參與 Pitching（演示）環節，現場實戰，解說公司業務，嘗試以4 分鐘贏得評審賞識。

是次參與學校共二十六間，參加學生於線下的總決賽前（1 月 22 日至 2 月 23 日期間）已免費體驗 STEM Unicorn 的 8 個單元，其中每間學校分數最高的三位將會代表學校出席決賽。 大會特邀各界企業行政總裁及高級管理人員組成顧問團隊，當中包括 beingAI 共同創辦人及行政總裁 Jeanne Lim、AllStarsWomen DAO 共同創辦人 Akina Ho、MertonGlobal Ventures 創辦人及董事總經理(Managing Director) 及 SOSV 高級顧問 Prem Samtani，及 Board Click 行政總裁 Brian Chen，於總決中面對面為參賽學生提供意見以完成企業計劃及預備簡報內容，從而提升學生簡報及創業相關能力。

STEM Unicorn CEO James Kwan 表示好榮幸有香港電腦教育學會的支持，讓活動可以順利舉辦。這是一個很有意義活動，相信同學在比賽當中可以領略和探索創業精神，希望可以培育更多創新科技的小小企業家。

香港電腦教育學會主席朱嘉添校長致辭時表示，希望透過活動讓同學可以成長，現在有很多資助支援同學實現創業夢想， 鼓勵同學付諸實行。

此外，大會亦邀請特別嘉賓香港資優教育學苑人才培育部總監周世灝先生到現場鼓勵同學，寄語學生繼續發揮他們的天賦，開創自己的軌跡。

評審團隊包括 STEM Unicorn 行政總裁 James Kwan、DreamStarter 計劃總監及GRWTH 副行政總裁 Angus Wong、AM730 Media 行政總裁李相雄先生，及資深傳媒及教育工作者鄧明儀，根據參賽隊伍的企業計劃內容、表達能力、形體及聲音表現等方面評分，最終由聖保祿學校的隊伍奪得冠軍。獲獎學校(最多 150 位學生)可享用 1 年 STEMUnicorn 的使用權限及獲獎學校的三位參與決賽的學生可獲得 STEM Unicorn 安排暑假工作影子活動(Job Shadowing)。是次比賽的得獎隊伍分別為：

冠軍 聖保祿學校

參與決賽的學校代表：Alice Shum Emily Tang Angel Tung

提案項目：Smart Bin

亞軍 德蘭中學

參與決賽的學校代表：CHEUNG TSZ NGA Cheng Sze Wing Chan Ching Yan

提案項目：Smart – Pill box

季軍 中華基督教會銘基書院

參與決賽的學校代表：邱子瑜 賴鋮俊

提案項目：Munchee

優異獎 嘉諾撒書院

參與決賽的學校代表：MOK HOI CHING HUNG YUNG HANG WONG CHING YI

提案項目：VISSIONASSIST PRO

最具創意大獎 迦密主恩中學

參與決賽的學校代表： LEE CHEUK HIM NG SUM YAU MAK TSZ CHU

提案項目：Biodeliver

最佳簡報大獎 嘉諾撒書院

參與決賽的學校代表：MOK HOI CHING HUNG YUNG HANG WONG CHING YI

提案項目：VISSIONASSIST PRO

最具視野大獎 何明華會督銀禧中學

參與決賽的學校代表：WONG PAK SAN LEUNG YIN CHUN LUI KIT CHUNG

提案項目：Doctor in the box

+ 2

參與是次活動的學校名單(排名不分先後)

五旬節聖潔會永光書院

保良局羅傑承(一九八三)中學

禮賢會彭學高紀念中學

宣道會陳瑞芝紀念中學

香港中文大學校友會聯會張煊昌中學

中華傳道會安柱中學

樂善堂顧超文中學

保祿六世書院

天水圍循道衞理中學

天主教慈幼會伍少梅中學

中華基督教會銘基書院

德蘭中學

何明華會督銀禧中學

佛教筏可紀念中學

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學

獻主會聖母院書院

香港聖公會何明華會督中學

中華基督教會何福堂書院

迦密主恩中學

裘錦秋中學(元朗)

嘉諾撒書院

寧波公學

何東中學

鐘聲慈善社胡陳金枝中學

觀塘官立中學

聖保祿學校