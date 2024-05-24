怎樣才算有效的婚前協議書？律師分享具有約束力協議全靠4大要素

【結婚流程懶人包/籌備婚禮】婚姻並非單單一紙婚書，更與將來息息相關，無論家庭發展、兩人的資產分佈或是子女養育、監護等權利與義務都會與另一半有關。想要保障雙方以及婚姻，婚前協議書就能夠作為一個證明，但到底應該怎樣簽訂？《01女生》今次就邀請到資深律師梁梓殷律師 (Natalie)分享，大家可以參考一下。



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怎樣才算得上有效的婚前協議書？

要是準夫婦考慮簽訂婚前協議書，Natalie 提醒大家最好在婚禮前至少 28 天達成共識，其同簽署並蓋章協議文件。最為理想的是，準夫婦各自聘請代表律師，代表律師會解析以及提供獨立法律意見，令你更加明白婚前協議書的效力。另外，不聘請律師，由自己擬定婚前協議書的內容的話，該協議書很大可能不具備法律效力。而簽訂婚前協議書時，就必須在證人面前簽署，證人可以不必是公證人（Notary public）。

怎樣才算得上有效的婚前協議書？（freepik）

雖然婚前協議書在香港法庭並沒有絕對的約束力，但香港終審法院曾在SPH v SA [2014] 4 HKC 271案中提及：具有約束力的婚前協議書，只有在符合以下條件時才能全面生效。

具有約束力的婚前協議書需符合的條件：



1. 雙方在未受到不當影響或壓力的情況下自願簽署該協議；

2. 婚姻雙方掌握影響其簽訂婚姻協議書的所有重要信息，並有意使該協議對婚姻破裂後的財務安排具有約束力及

3. 執行該協議是否符合公平的原則。



4大要素打造具約束力的婚前協議書

要達成香港終審法院提及的條件，Natalie 亦分享了4大要素：時間性、自願性、保障基本需求以及完整財務披露，這些都可以提高法庭容許執行婚前協議書的可能性，令婚姻更具保障。

律師分享4大要素打造具有約束力的婚前協議書（freepik）

1. 時間性



雙方至少在婚前四星期（28天）簽訂該協議，以供雙方合理時間考慮協議書内容及確保雙方不是因爲婚禮將至的壓力而被迫簽署。曾經有客戶因爲留待結婚當天才簽署，而需要婚後再另外簽訂婚後協議書。

2. 自願性



雙方最好各自聘請自己的法律代表以便尋求充分的法律意見。律師能夠協助洽談條款，確保協議的內容符合公平原則，也能確保雙方是在自願的情況下簽署協議。這樣一來協議書被法庭接納的機會也比較大。

3. 保障基本需求



確保執行該協議不會使一方陷於貧困而令另一方生活富足。

4. 完整財務披露



雙方最好在婚姻協議書的附件裡詳細列出各自擁有的資產。若其中一方婚後財產發生重大改變，雙方最好簽訂一份新的婚後協議書及更新雙方財產的披露。