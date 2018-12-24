【簡單愛情】願花時間陪伴女友　主動擁抱、眼神交流遠勝千言萬語

最簡單的愛情，永遠來得珍貴，不用情深的言語表達，只有一個眼神肯定，便能擁有整個世界，還有永恆的將來。

愛情不建基於物質，只要看著對方，便已心滿意足。(@kenn_story)

相處是門學問，若然賴在一起，但各自各忙，抑或每天都用手機溝通，那只會變成最遙遠距離，永遠到達不了對方的心。比起物質，不少女生都想有位願花時間陪伴自己的男友，因此無論生活編排多滿，雙方也得抽出時間，製造一個二人世界，插畫師Kenn筆下作品，描述與愛侶的日常生活，沒有其他人，身邊只有對方，簡單但幸福。

+ 9 + 8 + 7

相關文章：

【Ariana Grande】解除婚約剪髮療傷？告別馬尾：謝謝，下一位！

【萬千星輝賀台慶】黃智雯成雙料視后：一步一步來，更適合我性格

【萬千星輝賀台慶】太過性感？馮盈盈真空透視裝：突破框框再出發

愛要及時表達，隨時間流失，安全感會逐漸遞減，若沒行動表示，信心便會更加動搖，讓人胡思亂想。Kenn與愛侶的日常，一般都在家裡、草源和沙灘，生活較為平淡，但卻讓人看出濃濃情意，無論對方站在哪裡，兩人都會一直看著對方，即使不說一話，只要輕輕擁抱對方，更能表達到千言萬語，為生病的他，給予關懷和安心；為感到工作勞累的他，給予無盡的支持。

擁抱是生病時的靈丹妙藥。(@kenn_story)

擁抱是生病時的靈丹妙藥。(@kenn_story)

相關文章：

【GEM】登BBC全球百大女性 不怕批評：有人影響你情緒，你還幸福

【林秀怡】闊肩女生顯瘦穿搭：V領拉長視覺、西裝褸剪裁是重點﹗

驚天動地的經歷，讓人感到當下的愛情；簡單平淡的相處，則是個永遠的承諾，並讓對方變成你的習慣。Kenn與女友感情恩愛，如其他愛侶般，過著平凡的生活，同時亦會為生活帶來點趣味，如一同穿情侶衣服、互相攪怪和捉弄等，也會送花製造驚喜，讓生活都充滿對方的存在，也建立了愛的保證。