【情侶裝】𡃁妹X怪叔叔中和成絕配的一對：思想唔夾外表襯都無用

「夾」、「襯」總與關係緊扣，人們相信，只要是夾又襯的二人，方能在一段關係完滿彼此。如果相信衣着能反映性格，那麼情侶或是夫婦間的穿搭，又會呈現一幅甚麼質感的晝面。

Sunny：Youtuber Creamy：演員 二人交往兩年

有觀看Youtube習慣的人，相信對Sunny和Creamy並不陌生，他們的頻道擁有超過二十萬Followers，亦不時在熱門榜上看到其影片。訪問當日，二人共同以彩色為主調，紅與綠作對比點綴。她說在認識他以前，衣櫃裡的衣服不是藍，就是白色。遇見他，不僅穿著變了，個性和生活，亦漸漸添上更多色彩。

因為Sunny正預備做矯視手術前的檢查，一星期不能戴眼鏡，有八百多度近視的他，連下車過馬路也有困難。訪問當天，Creamy一直牽著他，還不時問說：「你望唔望到前面？」（鄧倩瑩攝）

第一個主動追求的女朋友

Sunny原是個Rapper，Creamy則是演員，也有在CapTV出鏡，故二人早已得悉對方的存在。而真正的了解，卻是在「直播事件 」之後。「當時覺得佢好慘，於是喺佢嘅片度留言，睇吓有咩幫到手。」Creamy坦言。因為當初他們在Youtube上仍在起步階段，便決定一起拍片。本來只在龍華軒拍一條試食意粉的片，Sunny卻以「好掛住啲意粉」的理由，經常上去找她。一個多月後，他們就在一起了。

問及是不是對方的理想型，她直言：「佢無可能係自己鍾意嘅，我鍾意文青同鹽系男仔。」他卻毫不猶豫地說：「係呀，我鍾意可愛類型。我以前從未追過女仔，佢係我第一個主動追嘅女朋友。」

他卻毫不猶豫地說：「係呀，我鍾意可愛類型。我以前從未追過女仔，佢係我第一個主動追嘅女朋友。」（鄧倩瑩攝）

對方穿得最不好看的一次：

Creamy：「第一次見面，全身supreme，supreme羽絨同帽。」



對方穿得最好看的一次：

Sunny：「第一次見面，佢著住黑白色碎花裙，覺得好似仙女下凡咁。其實都唔關著咩衫事，哈哈。」

Creamy：「《癲狗》MV件大褸，因為佢身型夠瘦，著得好好睇。」

最想扔掉對方衣櫃裡的一件衫：

Sunny：「美芝嘅衫，因為成日覺得係有死人著過，有陣Up味。」

Creamy：「一件好似拜耶穌嘅衫，好MK！」

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Creamy：「佢係最欣賞我嘅人。」

一起生活，一起工作，連朋友都笑說他們是「魔術貼情侶」，彷如一人的共同體。外型上，本來她覺得沒有很配，一個「𡃁妹」，一個「怪叔叔」。可日子久了，旁人不停說著，漸漸她也覺得合襯。不僅衣著上的影響，性格都「中和」了。她變得敢言，他學會收歛，「我從前唔會鬧人，觀眾就係要錫。佢話我知，我哋唔係服務緊人，有唔公平都要講出嚟。」Sunny補充著：「我以前睇唔過眼就會好激動，依家佢會阻止我。」

她說他做過最浪漫的事，就是在生日做了一本支票簿。「因為我以前編過一個劇，講人們成日開空頭支票，我唔鍾意人講一套做一套。感動位在，我無諗過遠古時期事嘅都記得。」（鄧倩瑩攝）

她亦在他身上學會了自信，「因為佢有好多才華，就算人哋唔支持，佢都知自己有幾多。但我會不斷質疑自己，又矮又唔係特別靚，講嘢唔叻。佢會諗，一個人仲可以做到幾多。」在旁的Sunny堅定地看她：「我由第一日就同她講，唔好無自信！」Creamy甜蜜回應：「係呀，因為佢係最欣賞我嘅人。」

關於衣著的難忘事：

Creamy：「就係尋晚襯衫，佢一嚟就著件好似龍袍嘅外套，仲有新買印咗周潤發嘅Tee。我望到時嘩一聲，我要點襯你呀，我一件黑色衫都無！」

最後，他們花了一個多小時才選好。

覺得對方能穿一輩子的衣服：

Sunny：「無一套衫可以著一世，因為你形象好百變。」

Creamy：「你設計嘅衫。」

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「如果思想唔夾，外表更襯都無用。」 Sunny

思想上最合襯

問及二人覺得最合襯的地方，他們說是思想。Sunny笑言預備訪問時已經綵排好：「話畀人聽我地做人宗旨係咩？」Creamy馬上「軍人」上身：「真誠待人！將最真一面展露界人睇。人對我好，我哋就要對人好一倍！諗到就要即刻做，但都要部署好，押韻添。」

用三個形容詞形容對方：

Sunny：「醒目、有想像力、有創意、煮嘢好食、可愛、靚。」

Creamy：「有才華、有魅力、好人。」

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