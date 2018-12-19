尋回舊愛一同打開40年前的「最後聖誕禮物」　還初戀一個美麗終結

初戀總是令人回味無窮，是初嚐愛戀樂趣，又因為一生人只有一次。可惜的是，初戀難有好結果，要是初戀在普天同慶的日子時失去，遺憾更大，有些遺憾，抱著就是一輩子的事。

在那個遙遠的冬日聖誕前夕，本來可好的一對的戀人，他收到了聖誕暨分手禮物，他沒勇氣打開…

一份沒打開的聖誕禮物，也埋藏了當年被分手的原因。（gettyimages）

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故事發生於1971年的加拿大，17歲的Adrian Pearce正跟當時的女友Vicki Allen熱戀中。正如每對戀人一樣，聖誕節必然會為對方選一份禮物，看重程度好比情人節；又得花心思想想約會地點，是浪戀的二人聖誕大餐，抑或是大家狂歡的Christmas party。

只可惜，所有的計劃都停在聖誕前夕。以為是提早收到聖誕禮物，誰知是他們關係中最後一份禮物，二人終究分手。心碎的他當下就把禮物隨便丟到家中聖誕樹下，又發誓永遠不會打開它。說是這樣，卻又珍而重之把禮物收好，年月過去，還保存好這份最後的禮物。

多年過去，他還是堅守對自己的承諾，不開就是不開。即便已經結婚，生了小孩，甚至他的孩子每年都會問：「能否把禮物打開？」而他也曾經忍不住想拆開這份「最後的禮物」，但最後還是忍住了。

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可能是終究得面對那份埋藏多年的過去，他終於打算拆開這份禮物，還想邀請當年的女友Vicki一同拆開。在去年12月，他寫下當年往事並貼上照片，又請臉書朋友分享。事件當然引起網民瘋傳，他們的愛情故事也在網上迅速流傳。

在高中朋友的穿針引線下，二人恢復聯繫，現年60多歲的Adrian終於與Vicki相見，而當年2人分手的原因也隨之曝光。原來當年Vicki在商場為Adrian買禮物時，遇見一名男孩，那位男孩親了她，她也回親對方。根據Vicki的說法，她知道Adrian終究會發現她的背叛行為，就此認定2人關係告終，最後提出分手。

而那份埋藏多年的禮物也終於曝光，兩人親手把禮物拆開，裡頭裝的是一本名為《LOVE IS….》的書。Vicki表示，當他得知Adrian一直沒有把把禮物打開的時候，她感到相當震驚，但也很開心Adrian如今終於把禮物打開。而Adrian也指自己早就放下了她，又指現在二人是好朋友。

多年後再見，二人以朋友身份一同拆開禮物。（adrian pearce）

在多年前的聖誕前夕，二人不再聯絡；同樣的在聖誕前夕，卻是兩人一同打開這份禮物，對他們那段不能繼續的初戀而言，該是最美好的結果。

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