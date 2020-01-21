【周勵淇】IG宣布懷孕喜訊　為人繼母關係不被看好　時間力證愛情

周勵淇與丈夫傅浤鳴結婚一年多，日前終於再次傳出好消息，她在Instagram上宣布懷孕，「即將踏入鼠年，而我即將多了一個身份，很感恩上天賜我這一份禮物，全家上上下下都期待鼠寶寶的來臨。」不少明星朋友如蔡卓妍、鄭秀文、吳若希、汪詩詩、丁子高等都紛紛送上祝福。

周勵淇（Niki）於2018年底宣布與傅浤鳴結婚，他們在家人的見證下，在海外進行了簡單的婚禮儀式。Niki在Instagram上與老公手牽手，照片上的她沒有披上白紗，但仍然可以感受到兩人的喜悅，並以簡單一句「我們結婚了，進入人生另一個階段，一切都是最好的安排，在此跟大家一起分享。」宣佈婚訊。

周勵淇日前宣布懷孕。（nk830@Instagram截圖）

Niki的丈夫傅浤鳴（原名傅程鵬）是內地當紅演員，早於14年就曾經與Niki合演內地劇集《臥底》，17年傳出二人拍拖的消息。那時男方剛和結婚21年、同為演員的妻子離婚不久，且育有一個兒子。一開始備受指責、不被看好的一段情，今日終於修成正果，是可喜可賀的。

周勵淇（Niki）於2018年底於Instagram宣佈與傅浤鳴結婚。（nk830@instagram）

點擊看周勵淇與老公合作的劇集：

今年41歲的Niki過去與鄭家穎、紗廠太子爺Eric和內地小生徐正曦拍拖，但戀情最終都不能開花結果，如今終於覓得真愛。當年最轟烈的就是她和鄭嘉穎的一段情，兩人因合作拍《翡翠戀曲》而認識，熒幕情侶戲假情真，之後再接連合作拍劇，最後因為感情變淡而分手。舊愛鄭嘉穎不久前宣佈做父親，她現在也終於找到自己的Mr.Right。

Niki從來對自己的感情事都不著急。（IG@nk830）

年近四十，不少單身女性都會對愛情失去希望，甚至會因為過去的感情經歷而對愛情失去信心，但Niki卻坦言「過往的情傷都是成長過程」。社會上都會標籤年紀大的未婚女性為「剩女」，所以往往女性經常會給自己一個期限，「我XX歲前一定要嫁得出！」、「我XX歲前一定要生仔!」對於感情的事，她一直都不徐不疾，「既然沒有感情就專心工作。感情就隨緣吧，若出現了，我也不會抗拒。」而她也曾經像個少女般，對過去「真命天子」有過憧憬，但隨著年紀漸長，就覺得只要兩個人可以溝通就好。

傅浤鳴與內地演員程愫有段21年的婚姻：

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在還沒遇上真愛之前，Niki努力裝備自己，發展自己的演藝事業，令自己成為更好的女人。這樣有魅力的女性，才會漸漸吸引屬於自己的「真命天子」。而她最值得學習的地方是即使被標籤為「剩女」，也從不怨天尤人，也不會因此而自卑。對於愛情，她不強求，不著急，不會為了結婚而結婚，當緣份到了，你自然也為另一半預備了一個最好的自己。

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