【兩性相處】安全感是雙面刃　可維繫感情也可葬送感情

「安全感」因信任的累積而存在，繼而又因太多的自由而失去。

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有時覺得「安全感」的存在，跟空氣一樣，沒有它就好像無法生存。若然兩個人之間，沒有「安全感」，又靠什麼來維繫呢？缺乏「安全感」，是否因為信任的不足？還是自信心的不足？抑或是，關係本身已經存在着問題呢？

一段關係能夠好好的維繫，是基於信任。「信任」與「安全感」是相輔相成的，當信任存在於彼此之間，「安全感」便繼而產生，但正正因為有安全感，給予對方的自由度和空間也會逐漸增多，變相亦等同各自擁有很多的私人時間，甚至過多。空間是必須的，兩個人經常在一起，也需要有喘息的空間，但矛盾的是，過多的自由，反而又會演變出另一種感情危機。

兩個人不可以靠太近而沒有喘息的空間（gettyimage/視覺中國）

「安全感」越大，彼此的空間就會越大。

足夠的「安全感」，換來太多的自由，會不其然的與對方減少了交流，當溝通少了，彼此關心少了，疏離感也越來越大了。彼此開始走着各有各的路，沒有任何交集。「安全感」因信任的累積而存在，繼而又因太多的自由而失去。然而，自由是需要適度控制，太多的空間且欠缺溝通，或許，就是你們感情出現問題的源頭。

給對方太多自由，卻把對方愈放愈遠（gettyimage/視覺中國）

維繫，就是感情久了，都要歷久常新。

說到危機，可以是因為欠缺新鮮感而來，又可以因欠缺溝通而來，也可以是因為有第三者的介入，但種種危機之所以會發生，無可否認，是你們關係本身存在着問題。不要認為有足夠的「安全感」，就冷待了彼此之間的感情，多了時間接觸其他新人新事，並沒有什麼問題，主要問題是你們再沒有交流，就很容易讓其他人乘虛而入了。維繫，就是感情久了，都要歷久常新。空間，固之然需要，但溝通比一切還要重要。疑心，往往都因爲沒有足夠溝通而引起，不要以為有「安全感」就可以掉以輕心，必須好好維繫彼此的感情。

世界上每一樣東西辛辛苦苦建立起來，也可以瞬間被摧毀，包括信任和「安全感」。

撰文：Fiona Cinderella 一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《安全感》— 「安全感」因信任的累積而存在，繼而又因太多的自由而失去。」​】

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