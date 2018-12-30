【插畫】牽手、接吻、親熱 戀人們都曾經歷過的臉紅心跳瞬間

戀愛的奇妙之處在於，它可以讓人臉紅心跳，讓人心碎，同時讓人有炙熱慾望，一種複雜、難以解釋的感覺。 我們常常覺得女生比男生細膩，心思更加細密，但其實有些男生也對關係中的各種形態觀察入微。

來自韓國的插畫家kwon___a，利用畫筆細緻地描繪了愛情中各個階段，由若有似無的曖昧、如膠似漆的熱戀，一幅幅讓人臉紅耳赤的插畫，勾勒起你心底裏的慾望。

來自韓國的他以細膩的筆觸描繪愛情的模樣。（IG@kwon___a）

每張都以冷色調為主的插畫，卻無阻當中散發出溫暖感。他的畫筆宛如相機鏡頭，記錄下戀人間每次牽手、擁抱、接吻和親熱的定格。無論你是單身還是戀愛中，看到這些場景，都會讓你憶起當初嚐過戀愛的甜蜜滋味。在愛情路上，我們每個人都有不一樣的際遇，有人從來沒有體會過錐心之痛，有人卻被傷得滿身傷痕，走著走著，有人對愛情失去了信心，因為害怕受傷，不願再認真投入任何一段關係。

（IG@kwon___a）

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看到他的插畫，或許你會對愛情重拾一點信心，愛情令人心碎，但總會有一個人在未來等著你，他會用心呵護你，一點一點重新拼湊你支離破碎的心，重新帶給你熱戀的感覺。你們會一起去看星星，在浪漫的星空下依偎著彼此，一起渡過每一個醉人的夜晚。只要你仍然相信愛情，上天總不會讓你失望。

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