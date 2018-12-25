【愛情相處】戀愛注定不能做最真的自己？學有交帶是為守護她的心

在她眼中，彼此在一起最有安全感的時候，正是你甚麼都會主動跟她說，即使瑣碎得就像你去哪或你要去睡了，她也能從你的交代中知道清楚，不必擔心這懷疑那，不會由於太在乎你而產生各種患得患失的情緒。

（《妻子的浪漫旅行》劇照）

二人相愛久了，她當然不會想得太理想化，期望你猶如最初這樣給她瘋狂的愛情：不管東南西北也願意管接管送、只要想見即使三更半夜也約出來、就算第二天也要上班，也要任性地熬夜聊天。

而她後需要的，只是你有交帶，不是以單身的逍遙自在過著二人生活。

她希望的，只是不用等她受不了了、對你吼、對你埋怨、對你發怒，你已經懂得對愛人負責，自動交代，例如甚麼時候回去了、睡前跟她說晚安、有意外晚了回家會主動告訴她、跟別人聚會中會拍個照給她等等。

（《妻子的浪漫旅行》劇照）

這一切讓她踏踏實實感受到，你真的將對方帶入你的生活考慮當中，將心比心，別讓她有失去安全感或胡思亂想的機會。

站在男孩的角度，或者你覺得這樣的相處有點無謂，因為二人在一起久了，理應是安全感滿分，是「不在身邊不會擔心；平時的相處不用太小心」但事實上，女孩不會隨著年月而增加安全感，有時恰巧相反。

見你晚上失蹤了，她往往不會第一時間想起你在家裡不小心睡了，而是怕你跑去搞曖昧，經不起誘惑，或是害怕你是否在回家途中遇上甚麼意外。

延伸閱讀：

【愛情相處】對的人不需要你那麼完美 只要夠愛，缺點也可愛

善良是給疼愛你的人 屢次受傷該反問：為何縱容對方不斷傷自己

【愛情相處】女生明知故問因不信真愛永恆：有男孩不用下體思考？

多一點交帶，是讓對方安心的小行為，按圖閱讀更多愛情金句：

可能你會不解，其實當一個女孩很在乎你、你在她心裡的地位是不可或缺，在一起久了她也會這樣胡思亂想，不禁把情況想得很壞，而反過來說，若她對你滿不在乎，才想也不會想。

她最怕看到的，就是你卻反過來怪她想太多，甚或以「我不明白為何你不信我囉」「我就是這樣子」作為反駁的理由。

如果你真的愛她、有意跟她走一段平平坦坦的愛情路，那希望你理解，當兩個人決定在一起，就注定不可能做回最pure最true的自己，頂多只做到大部分的自己。

因為相愛是要兩人共同努力的，是必須交出某部分的自由，用作守護這段關係，二人學習將心比己，不放肆、不自我中心、不傷害，別讓對方內心積累甚麼雜質，以致變得太敏感，失去安全感。

需知道，愛上一個人很易，只要有了特殊的感覺就夠了，但兩個人要一直走下去，卻困難得多，背後需放下不少單身時的任意妄為，畢竟愛可以簡簡單單，卻不能隨隨便便。