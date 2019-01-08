【周慧敏】原諒倪震多次偷食　結婚10年收服浪子：珍惜一起的時間

曾不被看好，周慧敏和倪震前日迎接錫婚，以行動見證承諾。周慧敏於社交媒體分享慶祝照片，大晒幸福表示，兩人是段「長篇故事」，而且結果會是「從此過著快樂生活」，得到不少網民送上祝福。雖然對方曾花心成性，一再令周慧敏傷心，但她仍努力維繫感情，同時表現出自己的好，終讓對方浪子回頭，婚後更變成愛妻號，為她處理家務。

周慧敏和倪震前日迎接錫婚，周慧敏於社交媒體分享慶祝照片，大晒幸福。(@vivianchowwaiman)

周慧敏曾於1985年，參加新秀歌唱大賽，但她當時沒加入演藝圈，直至翌年在業餘DJ大賽中，獲得亞軍後，始接受訓練，並在一年後，正式成為唱片騎師。也許是緣分，她的事業發展順利，於1989年邂逅倪震，兩人合作主持時事節目《摩登時代》，漸萌生愛意，進而成為戀人。

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中途曾歷分離，兩人最終於1996年復合，但其後男方卻緋聞不斷，令周慧敏一度感失望，憤然搬離兩人所住寓所。她其後選擇忍讓，接受對方過失，但在2008年，對方再被拍到與女伴激情擁吻，故她決心結束關係，回復單身。或許是不捨，令故事發展峰迴路轉，兩人在一周後，宣布結婚，讓外界感到愕然。

兩人於2008年宣布結婚，翌年舉辦婚禮。(@vivianchowwaiman) 周慧敏對倪震用情至深，皆因對方的體貼，雖然別人或者看不見，但這些細節，只有她才能知悉和感受到，試過倪震在她的演唱會裡，打扮成貓驚喜現身，為她打氣，亦在結婚後，送她一個禱告盒，上寫道「不用擔心，可以交給天父爸爸」，令她大受感動，「他知道我的需要。」 倪震婚後做事也變得踏實，常會陪老婆逛街，獨自看電影，已再不是昔日的那名浪子，他於2010年，更接受洗禮，歸信基督教，周慧敏曾接受訪問時，亦認證「先生不用我做任何家務，有時我煮飯吃，他都會比我早到廚房煮」，相信這定是愛情的力量，令倪震決心作出大轉變。

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周慧敏和倪震的共同喜好都是桌球。(@vivianchowwaiman)

經歷十年婚姻，兩人感情變深厚，當中的秘訣，大概如周慧敏所言，「珍惜一起相處的時間。」她接受訪問時，曾提到若知道老公當晚有空，便會盡量不約好友，增加兩人的相處時間，「很多時候我的生活都給了工作，我想可以與丈夫、貓貓有多一點共處時間。」

兩人亦有共同喜好：桌球，而且比賽時，還會非常認真，互不相讓，「每次有人經過，看見氣氛嚴肅，都以為我們吵架，其實不是，我們不會在球桌上嬉戲，會很認真，但比賽後，我們便會回復正常。」一般而言，情侶相處少不免產生對立情況，並需靠磨合才能維繫長久，而相信周慧敏和倪震，便是透過桌球，釋放往日積聚的壓力，繼而增進感情。