【愛情】真正的幸福不是看他條件多好　而是看他能持續對你多好

當你長大了，變得沒那麼天真和好騙，自會明白找一個能給你真正幸福的男孩，並非看他這個人多好，而是看他能持續對你多好，就算他嘴甜，但總是空口許諾也是沒用；就算他外在條件很好，但他不捨得把所得的留給你也是沒用；就算他人在身邊，心中不是裝著你也是沒用。

回望從前，你不難發現，其實你看「誰值得你以生命好好珍惜」的眼光真的差到離譜：看到對方給你轟轟烈烈的愛火、給你海量的無微不至關懷和噓寒問暖的體貼；看到人家的條件不錯，在一起想必生活安定，吃好穿好住好；看到對方信誓旦旦，你就以為在一起後他會說到做到。

結果呢？

（《男朋友》劇照）

請珍惜那位無論擁有多少，都願意給你所有的人，按下圖閱讀更多愛情金句：

一路走來，你卻看錯不少人、承受了不少被辜負和狼狽不堪的時刻，使你漸漸看懂，原來世上條件好、一開始猶如情聖的男孩的確很多，但若然他並非真的疼你，用你所需的方式愛你，卻總是與你斤斤計較，牽著你的鼻子走，又或者只是三分鐘熱度，於激情過後總是不兌現承諾，怪你怨你冷待你，那麼他再好也只屬於他本人，跟你無關。

相反，只有他不管能力大小，也把最好最多的與你分享，願意拿出屬於他的全世界給你，那麼他對你的好才是真正屬於你，沒人能奪去。

引申下去，你的幸福並非取決於物質上的豐盛和對方給你的優越感，而是他有多在乎你，給你精神上的滿足，畢竟真情，是不用條件和激情堆砌，真心，是再好的條件和再多的激情也無法堆砌。

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（《從天而降的億萬顆星》劇照）

合適的另一半，可以平凡，但要真誠；可以不完美，但要專一；可以並非大富大貴，但要懂得分享。

因此，這正好說明，為何有的女孩明明要與另一半一起經歷風雨、白手起家，但得到足夠讓她忍耐的疼愛，所以仍然感到幸福；有些女孩明明碰上了所謂的「絕世荀盤」，她仍愛得吃力、受得辛苦，後來還是痛定思痛轉身，關鍵就在於相愛的細節。

需知道，雖然世界很大，但找一個只想對你好、只對你一心一意的「癡心情長劍」，真的殊不容易，所以如果你有幸碰上了願意為你承諾和付出的男孩，記得好好珍惜。